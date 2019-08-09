Açık Verinin Önemi ve Temel Faydaları

Bir önceki yazımda açık verinin tanımını yapmıştım. Şimdi de açık verinin önemi üzerinde durmak istiyorum. Açık verinin insanlığın ortak menfaatine olan faydalarına bir göz atalım.

Öncü Kurumlar

Açık veri kavramının yayılmasıyla birlikte çeşitli kurum ve kuruluşlar bu konu üzerinde çalışmaya başlamışlar. Burada hedef daha eşit ve insanı ön planda tutulan bir dünya hedeflemek. Bu fikre öncülük yapmış iki kurumu da paylaşmak istiyorum:

Open Knowledge Foundation

okfn.org, açık verinin tüm dünyada birlikte çalışmaya olanak sağlayabileceğini savunuyor. Böylece yerel sorunların daha rahat algılanması, verimsizliklerin giderilmesi ve devletlerin daha adil politikalar izlemesini ve daha şeffaf olmalarını hedefleyen bir dernek.

Open Data for Development

od4d.net, açık veriden faydalanarak pozitif sosyal değişim ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasını hedefleyen global bir ortaklık.

Açık Verinin Önemi

İnternette yaptığım araştırmalarda açık verinin bir çok faydasını okudum. Fakat bir süzgeçten geçirince aşağıdaki gibi gruplayarak ele almaya karar verdim:

Şeffaflık

Açık verinin kaynağı ne olursa olsun bilginin geldiği kuruma şeffaflık sağlayacaktır. Örneğin bir belediye kendi çalışmalarıyla ilgili istatistikleri yayınlarsa bu veriler analiz edilerek belediyenin çalışmaları analiz edilebilir.

Açık veri olmadan bu tür bir çalışma sadece kurum içinde şeffaf olmayan bir şekilde yapılabilir ancak. Ancak açık veri politikasıyla bu veriler yayınlanırsa araştırma şirketleri bu verilerden analiz sonuçları sunabilirler. Böylece şeffaflık yakalanmış olur. Bu örnekleri ülkelerin önemli kurumları ve devletleri de içerecek şekilde genişletirsek elde edilecek şeffaflığın sağlayacağı faydaları tahmin bile edemeyiz.

İnovasyon

Açık verinin yapısı sayesinde birden farklı kaynaktan verileri bir araya getirerek üzerinde çalışmak mümkün. Birden fazla verinin rahatça yan yana konulması sayesinde de daha önce görülemeyen bir çok parlak fikir ortaya atılabilir.

Basit bir örnek vermem gerekirse;

Ben devlet olsam (bu bir öneridir yani…) dönemsel anormallikleri süzerek (bayram vs. yoğunlukları) trafik kazaları verilerini toplardım. Bunun yanına hava sıcaklıkları, havadaki nem oranı, günlük bazda kaza dağılımları arasında bir korelasyon araştırması yapardım. Eğer yüksek bir ilişki yakalarsam, ulusal yayın kanalından eğitici yayın olarak kaza riski az olan zamanlarda yolculuk yapılması için bilgilendirme yapardım. Şu an uydurdum belki de yapılıyordur 🙂

Yan yana getirilen verilerin bir de farklı ülkelerden gelebileceğini de düşünün. Ortaya çıkabilecek inovatif fikirleri düşünün.

Verimlilik

Devlet, kamu veya özel bir işletme olsun herkes verimlilik için canla başla çalışıyor (!). Önce eldeki verilerin üzerinden çalışmak ve iş zekasıyla verimsiz noktaları bulup gidermek gerekiyor. Bu konuda yol aldıktan sonra kendi verilerimizi açık verilerle birleştirerek daha verimli sonuçlar elde etmek mümkün.

Yine muhteşem bir örnek geliyor;

Bir dondurma dükkanımız olsun. Bir çok veriyi analiz ettik ve ne zaman daha çok müşteri var anlamaya çalıştık. Kendi verilerimizi analiz ettik. Gördük ki en çok cumartesi iş yapıyoruz. Fakat en çok çeşit de pazar günü satılıyor. Bunlar güzel sonuçlar. Bunun yanına hava durumu ve mevsimselliği de ekleyince daha güzel sonuçlar çıkmaz mı? Hatta ülkemize belediyenin vatandaşların yoğunluk olarak hangi tarihlerde dışarıda olduğu bilgisini de eklersek hangi günlerde daha çok satış yapacağımızı daha iyi planlayabiliriz.

Açık veri verimliliği artırmak için oldukça faydalı bir araçtır.

Şeytanın Avukatlığını da Yapalım

Açık verinin önemi hakkında bilgiler aldık. Fakat verilerin açık olmasından faydalanıp karanlık işler çevirmek isteyenler olabilir mi diye de bir soru geliyor aklıma. Bunu kestirmek gerçekten zor. Fakat en azından kritik kurumlar verilerini paylaşmadan önce çok iyi araştırma yapmalıdır. Örneğin Merkez Bankası’ndan yapılan sevkiyat bilgilerini de açık veri yapmaya gerek yok 🙂

Ülkeler Ne Durumda?

Açık verinin önemini de kavradıktan sonra dünyadaki ülkelerin ve elbette ülkemizin açık veri politikasında hangi sırada olduğuna bakmamız yerinde olur. Detaylar için Dünyada ve Ülkemizde Açık Verinin Durumu yazımı okuyabilirsiniz.