Açlık Oyunları Nihayet Sona Erdi









Açlık Oyunları Alaycı Kuş – Bölüm İki

Serinin herhangi bir kitabını okumadım. Sadece daha önceki film serilerini izledim. Çok da performans göremedim ama konusu ilgimi çektiği için tüm filmleri izledim. Sonuncu filmi de sinemada izleyeyim dedim.

Önceki filmler genel olarak yavaş başlayıp hızlı biten filmlerdi. Düzene aykırı olma, birşeyler değiştirme başkaldırısı ve sınıf ayrımını ele alan konusu oldukça başarılı. Eminim kitapları çok daha başarılıdır. Fakat filmler için aynı şeyi söyleyemem. Aşağıdaki yorumlar ispiyon içeriyor…

Bir final filminin çok daha başarılı ve çarpıcı olmasını beklerdim. Bu film de eskileri gibi yavaş bir havada başladı. Biraz aksiyon beklentisi olduğundan direk hayal kırıklığı oluştu. Gereksiz yere uzatılmış sahneler gerçekten sıkıcıydı.

Katniss Everdeen‘in her hareketi önceden tahmin edileyordu. Örneğin okla Snow yerine diğer kadını vuracağını herhalde herkes tahmin etmiştir. Garip yaratıkların saldırısı dışında aksiyon neredeyse yok gibiydi. Ayrıca yaratıklar dört yandan gelirken basit bir merdiveni çıkamadılar. Sonunda da bombayı yediler. Bu da filmin saçmalıklarından. Filmin bitmesine yarım saat kala Snow izlere ömür oldu. “Yahu şimdi ne kaldı ki?” derken neredeyse uyuyakalacaktım. Dedim şimdi bu Peeta ile bu çocuk yaparlar mutlu mesut diye… Pat diye sahne döndü hem de aynen…

Önceki filmleri daha çok beğenmiştim doğrusu. Sanki filmin uyarlandığı kitaptaki hikayeye uyum sağlamaya çalışılmış. Yoksa böyle bir kurgu neden yapsınlar anlayamadım.

Açlık Oyunları Faydalı Linkler