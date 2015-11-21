Apple TV 4ncü Nesil İle Gelen Yenilikler









Öncelikle Apple TV hakkında kısa bilgi verip sonra da en son çıkan 4ncü nesil Apple TV‘den bahsetmek istiyorum.

Apple TV Nedir?

Apple TV, Steve Jobs’un 2008’te duyurduğu bir Apple ürünüdür. Küçük siyah bir kutu görünümündedir. Bu kutuyu televizyona bağlayıp ses ve görüntüyü aktarıyorsunuz. İlk başta iTunes üzerindeki filmleri seyredilmek için ortaya çıkan bir araç olarak tanıttı. Fakat Apple TV bundan daha fazlasını yapıyor. Apple cihazlarından Apple TV’ye görüntü ve ses aktarmanızı sağlıyor. Örneğin iPhone üzerinde oynattığınız bir videoyu TV’ye kolayca aktarabiliyorsunuz. Burada önemli olan şey; sadece “AirPlay” özelliği olan cihazlar ile konuşuyor olması. Bu da klasik Apple yaklaşımı.

4ncü Nesil Apple TV İle Gelen Yenilikler

Fiyatı

Öncelikle fiyat arttı. Eskiden tek model iken şimdi iki modeli var ve uygun modelin bile fiyatı %50 artmış. Güncel fiyatlar aşağıda.

Boyutu ve Ağırlığı

Yeni Apple TV içindeki büyük dahili disk sebebiyle daha ağır ve doğal olarak daha büyük. Sadece biraz daha kalın.

İşlemci

Önceki model A5 iken şimde A8 işlemce mevcut.

Bellek (ram)

512 MB olan bellek kapasitesi 2GB (2048 MB) oldu. Yani 4 katına çıktı.

Dahili Disk

8 GB olan disk kapasitesi artık 32 GB ve 64 GB olarak iki model halinde sunuluyor.

Sensörler

Kumandasına da yenilikçi olarak hareket sensörü ve jiroskop eklenmiş. Artık dokunmatik yüzey ile daha şık ve alışık olduğumuz bir apple deneyimi sunuyor.

İşletim Sistemi

iOS 5 olan işletim sistemi oldukça geliştirilmiş tvOS olarak karşımıza çıkıyor. Artık cihaz daha profesyonel bir kullanım deneyimi sağlamış.

Uygulama Desteği

Önceki modelde uygulama desteği bulunmazken artık AppStore’dan sunulan uygulamaları indirip kurabiliyorsunuz. Diskin artma nedenlerinden birisi de bu olsa gerek.

Apple TV Fiyatları

Kasım 2015 itibariyle www.apple.com.tr deki satış fiyatları şöyle;

3ncü Nesil Fiyatı

279,00 TL

4ncü Nesil Fiyatı

32 GB : 629,00 TL

64 GB : 829,00 TL

Apple TV Bana Uygun Mu? Almalı Mıyım?

Evet en önemli kısma geldik. Gereksiz teknoloji istemediğimiz için bu cihaz bize ne kadar uygun iyi karar vermek gerekiyor.

Öncelikle para ödeyip film satın almayacaksanız net bir ihtiyacınız yoksa hiç tavsiye etmem. Film, dizi izlemeyi gerçekten seviyorsanız ve buna ciddi vakit harcıyorsanız düşünebilirsiniz. Bir iPad‘ınız veya MacBook’unuz varsa ondan da görüntü aktarabiliyorsunuz. Belki buna profesyonel anlamda bile ihtiyacınız olabilir. O zaman tavsiye ederim. Uygulama desteği sayesinde internet üzerinden sunulan içeriklere ulaşmak da artık çok kolay olacak. Sıkı bir internet kullanıcısı da bu ürünü sevebilir. Fakat sonuçta ihtiyaçlarınızı ortaya koyup karar verin. Belki 3ncü nesil TV de işinizi görebilir.

Apple’ın 3. ve 4. nesil karşılaştırmasına buradan bakabilirsiniz.