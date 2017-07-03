Başarılı ICO Girişimlerine Bakış

ICO’nun ne olduğu konusunda önceki yazımda bilgi vermiştim. Kripto para kullanımı ve ICO fonlaması yaygınlaşınca piyasaya blocakchain ve kripto para tabanlı bir çok yeni proje ortaya çıktı ve çıkmaya devam ediyor. Öyle ki; ICO ile fon toplayan projeleri takip etmek de oldukça zorlaştı. Yaptığım internet gezintilerin ardından en çok bahsedilen başarılı ICO girişimleri hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Projeleri seçerken en çok adını duyduklarımı ve bana ilginç gelenleri seçtim. Sıralamayı da rastgele yaptım ama en önemlisini sona sakladım.

Göze Çarpan Başarılı ICO Girişimleri

firstblood.io

firstblood.io, Ethereum tabanlı bir e-spor platformu. Bir rakip ile oyun oynamak üzerine anlaşma yapıyorsunuz ve sonunda kazanan ödülünü alıyor. Akıllı kontratların oyun alanında uygulanmış bir örneğini görüyoruz. Projenin makalesini okuyarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Golem

Golem, kısa sürede 8.6 milyon $ toplamayı başaran bir diğer proje. Golem’in amacı tamamen dağıtık süper bilgisayar ağlarını paylaştırmak. Bir anlamda p2p ağlar da diyebiliriz. Siz sahip olduğunuz bir bilgisayarın CPU gücünü ihtiyacınız olan birisine satabiliyorsunuz. Fikir oldukça güzel. Detaylar için golem tanıtım videosunu izleyebilirsiniz. Golem elde ettiği başarıyla girişimcilere de öncü oldu ve iyi fikirlerin hayata geçebileceği konusunda somut bir örnek teşkil etti. Projenin makalesini okuyarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

vDice

vDice, 1.6 milyon $ bütçeyle hayata geçmiş bir projedir. Rastgele sayı üreterek kazananı belirleyip ödül olarak hesaba ethereum gönderen bir bahis sitesi. Kumar olduğu için benim pek ilgimi çekmiyor ama teknolojiyi kullanış şekli bakımından incelemek gerekir.

The Wings

wings, 2 milyon $ yatırım alan bir proje. Wings DAO (Decentralised Autonomous Organisation) temelli bir yapıya sahip. Dağıtık bir yapıda proje oluşturma, yönetmek ve projelere dahil olmanızı sağlayan bir altyapı sunuyor. Çok hızlı bir şekide projenizi tanımlayıp fonlama yapabiliyor ve Wings altyapısıyla biriken fonları yatırımcılara token olarak verebiliyorsunuz. Projenin makalesini okuyarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Branche

Branche, Amerika ve Kanada‘da bankacılık hizmetlerine ulaşamayan kitlelere finansal hizmetleri sunmak için tarafların bir araya gelmesini sağlayan bir platform. Borç vermek isteyenler, paraya ihtiyacı olanlar ve bu iki tarafı bir araya getiren aracıların hep birlikte uyum içinde çalışmasını sağlayan bir altyapı sağlanıyor. Bir anlamda yeni nesil finansal hizmet altyapısı da denebilir. Projenin makalesini okuyarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Tanıtım videosunu buradan izleyebilirsiniz.

Beyond The Void

Beyond the void, $300,000 fonla hayata geçmiş bir online oyun projesidir. Bu oyun gerçek zamanlı online strateji oyunudur. Herkesin bir gemisi var ve onu geliştirmeye çalışıyorsunuz. Buradaki yenilik ise şu; oyun içi satınalmalar Nexium (Nxc) adı verilen ve ethereum temelli bir oyun içi para birimiyle blockchain teknolojisiyle yapılıyor.

Chronobank.io

chronobank, benim ilk duyduğum ICO projelerinden. 2 milyon £ yatırım almıştır. İşe alım konusunda uzman kişiler tarafından orataya konan bu projede; kısa dönemli işe alımlarda iş ve işçi buluşturarak ödemeleri zamana dayalı olan LH token ile yapılmaktadır. Çoklu blockchain desteği sağlayan yapıda, LH tokenları “AUD/USD/EUR/GBP” para birimlerine çevrilebiliyor. Ayrıca LH’nin değerinin stabil bir değerde sabit kalması gibi bir hedefleri de var. Projenin makalesini okuyarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

BlockCDN

BlockCDN, günümüzde çok kullanılan CDN kavramına çözüm getiren bir proje. CDN (content delivery network), dokümanların coğrafi olarak dağıtık olarak sunucularda paralel olarak tutulması demektir. Böylelikle bir dokümana ulaşmak hem daha garantili hem de daha hızlı olmaktadır. En çok kullanım şekli web sitelerinin içeriklerinin CDN ağlarında tutulması şeklindedir. BlockCDN ise 300 bin $ yatırım almış ve ETH tabanlı bir projedir. Kendi parasının adı da BCDN‘dir. Projenin makalesini okuyarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ark.io

ark.io, 1 milyon $ yatırım almış bir projedir. Lisk adındaki bir blockchain projesini alt yapı alarak oluşmuş bir projedir. Ark.io, daha çok tüketici odaklı ve tüketicinin blockchain projelerini anlamasını ve kullanmasını hedefliyor. Ayrıca blockchain‘ler arası iletişim kurmayı da hedefliyor. Yol haritaları 5 adımdan oluşuyor ve şu an 2-3 arasında bir yerde görünüyorlar. Projenin makalesini okuyarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Tanıtım videosundan daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Populous

Populos, Ethereum tabanlı İngiliz kökenli bir girişim. Fatura finansmanı denen bir hizmet sunuyor. Akıllı kontrantlarla faturayı satarak zamanından önce parayı elde etmek üzerine kurulu bir sistem. Para birimi ise Poken.

Lisk

Lisk, 5.8 milyon $ ile 2016’da hayata geçen başarılı ICO girişimlerinden birisi. Lisk’in adını diğer ICO projelerinde altyapı sağlayıcısı olarak çok duyuyoruz. Lisk, Crypti projesinden çatallanarak tasarlanmıştır. Lisk dağıtık bir ağ olup özelleşebilir bir blockchain yapısı sunduğundan kolaylıkla yeni projeler tasarlanabilir bir yapıdır. Lisk, BitShares’in ortaya çıkardığı “Delegated Proof of Stake” uzlaşma metodunu kullanır. Böylece işlemler 1-2 dakika içinde onaylanmaktadır. Lisk’in token adı ise “LSK” dır.

Waves

Waves, 16 milyon$ yatırım alan ve adı dolandırıcılık söylentilerine karışan bir proje.

Viva

Viva, stabil bir kripto-para cinsi ortaya koyma hedefleri olan bir finansal hizmet projesi. Para birimi olarak her hafta 1 viva üretiliyor ve maksimum 42000 viva üretilebilecek. Viva, hantallaşmış klasik finansal servislere rakip olmayı planlıyor. Maliyetleri düşürüp, ödenen komisyonları da alt seviyelere çekerek hizmet vermeyi amaçlıyor. Emeklilik planı özelliğini bile düşünmüşler. Tanıtım videosundan daha fazla bilgi alabilirsiniz. Projenin makalesini okuyarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

ZrCoin

zrcoin.io, Rus kökenli “token” projesidir. Sentetik zirkonyum dioksit finansmanı sağlanıyor. Gerçek bir madene dayalı ilginç bir proje. Projenin makalesini okuyarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

FundRequest

FundRequest, Belçika kökenli bir ethererum projesi. Token adı ise FND‘dir. Projenin amacı

yazılım geliştirme projelerine fon bulma ve fon vermek isteyenlere de proje bulmak üzerine kurulu. Burada fonlanan şey illa büyük bir proje olmayabiliyor. Örneğin bir araştırma sorusu bile fonlanabiliyor. Projenin makalesini okuyarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

TokenCard

TokenCard, fiziksel bir kart ile birçok para birimi işlemi yapabilmenizi sağlayan bir çözümdür. Projede 12.7 milyon $ ile 42.3 milyon TKN token üretilmiştir. Örneğin uluslararası para gönderme ücretlerinden şikayetçiyseniz bu yapı bir çözüm olabilir. Bu sayede uzaktaki kişiye anında ETH cinsinden para gönderebilir ve o kişi de TokenCard ile anında ETH’ı paraya dönüştürebilir. Projenin makalesini okuyarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Aragon

Aragon, dağıtık temelli şirket kurmak için oluşturulmuş bir proje. “Kağıt kaleme son” mottosuyla yoluna devam ediyor. Aragon’un temeli yine ethereum’a dayanmaktadır. Dağıtık yargılama veya arabuluculuk hizmeti sağlayan ilk ICO olduklarını söylüyorlar. Proje 24 milyon $ ve 275000 ETH toplamış. Projenin makalesini okuyarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ethereum

Başarılı ICO girişimlerinden Ethereum’u sona sakladım. ICO yöntemiyle ortaya çıkan ilk projedir. En başarılı proje ethereum mudur? Eğer toplanan paraya başarı diyorsak hayır. Çünkü en çok parayı DAO projesi toplamıştı (150 milyon $ kadar). Fakat DAO projesi yürümedi ve hatta “DAO Hack” denen para çalınması olayıyla bu sektöre damgasını vurmuş bir projedir. Özetle bence ethereum şimdiye kadar çıkan en başarılı ICO projesidir.

Ethereum, 42 günde 18 milyon $ toplayarak hayata geçmiştir. Ethereum hakkında çok detay var ama burada kısaca bahsedeyim. Bitcoin ortalığı kasıp kavururken başka bir ekip de “bitcoin’in zayıf kaldığı yönler” hakkında çalışmaya başlayıp Ethereum projesini ortaya çıkarmışlardır. Ethereum’un madencilik algoritması daha faklıdır. Ayrca ethereum sadece para olarak kullanılmayıp “akıllı kontrat” denen özelliği sayesinde kendini ispat ederek bitcoinden sonra 2nci en büyük proje olmuştur.

ICO ile fonlanan projelerin sayısı günden güne artıyor. Blockchain kullanımı arttıkça ve bu sisteme güven sağlandıkça bu alandaki projelerin sayısı daha da artacaktır. Göze çarpan başarılı ICO girişimleri hakkında bilgi vermeye çalıştım. ICO hakkında daha fazla edinmek isterseniz; “ICO Nedir?” ve “ICO Nasıl Çalışır?” yazılarıma okumanızı tavsiye ederim.