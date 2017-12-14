Bitcoin Cüzdanları Ne Kadar Güvenli? Kanunlar Beni Korur mu?

Son günlerde bitcoin fiyatlarının hızla artması bitcoine olan ilgili inanılmaz artırdı. Teknik detaylara hakim olmayan bir çok kişi de bitcoin alıp satmaya başladı. Bu sebeple ben de kripto paranın risklerine değinmek istedim. Bitcoin Cüzdanları Ne Kadar Güvenli? Öncelikle Bitcoin Nedir?, Bitcoin Nasıl Alınıp Satılır? yazılarımı okumanızı öneririm.

Blockchain Teknolojisi

Bizim bugün bitcoin konuşuyor olmamızın sebebi; bitcoinin altyapısı olan “blockchain’in bize sunduğu yeniliklerdir. Bu altyapı dağıtık, ortada aracının olmadığı bir güven protokolünü bize sunuyor. Bu protokol sayesinde kazanılan esneklik ve çok düşük komisyonlar kripto paraları cazip hale getiriyor.

Kripto paralarla birlikte ortaya çıkmış olan ICO (initial coin offering) fonlama yöntemi de kripto paraya olan ilgili artırdı. Aslında kitle fonlaması uzun süredir olan bir kavram. Fakat ICO’lar bunu daha da esnek hale getirdi. ICO‘lara “kitle fonlama 2.0” diyebiliriz.

2017 senesinde ICO‘lara yapılan yatırım miktarları inanılmaz seviyelere ulaştı. Bu ICO‘lar da giriş için hem BTC, ETH gibi popüler paraları kabul ettiğin bu da hacmi iyice artırıyor. Şu an kripto para hacmi 400 milyon $’ın üzerine çıkmış durumda.

Kripto Cüzdanlar Güvenli mi?

Öncelikle bu soruyu “kripto paralar güvenli mi?” şeklinde soralım ve cevaplayalım. Çoğu paranın altyapısı bitcoin’in blockchain altyapısından türemiştir. Son zamanlarda blockchain’e rakip başka çözümler de çıkmaya başladı (iota‘nın tangle teknolojisi gibi). Şu ana kadar bir çok “bitcoin çalınma/kırılma” haberi duymuşsunuzdur. Örneğin son haberlerden bir tanesi:

“Nicehash cüzdanlarından tahmini 4736.42 BTC değerinde bitcoin çalındı – 07.12.2017” – google araması

Bu ve benzeri örnekler aklımıza “bitcoin ve diğer altcoinler ne kadar güvenli?” sorusunu getiriyor. Öncelikle şunu söylemem lazım; benim şu ana kadar duyduğum haberlerde bitcoin’in altyapısına ait bir hata veya zayıflıktan dolayı kaybolan/çalınan bir para yok. Bu haberlere konulan hırsızlık olayları hem cüzdan şirketlerinin sakladıkları gizli anahtarları çaldırmasından kaynaklanıyor. Bir bitcoin cüzdanının gizli anahtarını biliyorsanız o paranın sahibi sizsiniz demektir. Online cüzdan seçerken çok dikkatli olmak gerekiyor. Zira bir çok online cüzdan servisi bu riskle karşı karşıya.

Bitcoin’in Diğer Altcoinlerden Farkı

Kripto para kayıp ve çalınma haberleri daha çok altcoinlerden (yani bitcoin harici alternatif koinlerden) geliyor. Bunun önemli bir sebebi yapılan çatallamalar (Hard fork/soft fork nedir?). Satoshi‘nin yazdığı orjinal makaleyi okumadıysanız kesinlikle tavsiye ederim. İşte ilk kripto para olarak kabul edilen bitcoin’in temelleri burada net bir şekilde açıklanmış. Bu makale bir kişinin kapasitesini aşan bilgiler içeriyor. Bana göre ve çıkan haberlere göre de görüyoruz ki; çok iyi düşünülmüş oldukça çağdaş ve ileriyi gören bir yapı tasarlanmış. Bu yapı tamamen açık kaynak kodlu olduğu için bu konuda bilgi edinen gruplar bu yapıdan çatallanan yeni yapılar kuruyorlar. İşte ortaya çıkan bu yeni altcoinlerde de bazı hatalar olabiliyor. Bu hatalar yüzünden para kayıpları, erişilemeyen cüzdanlar meydana gelebiliyor. Bu açıdan bakıldığında bitcoin diğer koinlerden daha güvenli geliyor bana.

Nelere Dikkat Etmeliyim?

Böyle bir risk varsa bitcoin almayacak mıyız? Öncelikle bu piyasanın riskli olduğunu ve bazı haberlere bağlı olarak ani düşüşler yaşayabildiğinin farkında olarak yatırım yapmak gerekir. Peki stratejimiz ne olmalı?

Online borsalarda aldığınız kriptoparaları hemen çevrim dışı veya donanım cüzdanlara almak en akıllıcası. Günlük kullanım dışındaki miktarlarınızı hemen bu cüzdanlara aktarın. Örneğin %75 paranızı çevrimdışı cüzdanalara taşıyıp günlük al/sat veya harcamak için %25’lik kısmını da online borsalarda tutmak yaygın bir yöntem.

Kanunlar Beni Korur Mu?

Kripto paraların en büyük özelliği arada üçüncü bir aracı olmadan değer transferi sağlıyor olmalarıdır (Bitcoin hakkında bilmemiz gerekenler?). Bu sebeple sizin elde ettiğiniz kripto paranın tüm sorumlusu sizsiniz. Eğer gizli anahtarınız bir sebeple çalınırsa kimseye başvuramazsınız. Bugün itibariyle ülkemizde bunu regüle edecek bir kanun da bulunmuyor. Sadece kriptopara alışverişi yapılan siteler devletin karaparayı önlemesi için müşterini tanı kanununa tabiiler. Bunun için müşterilerin gerçek olduğunu kanıtlayan belgeler istemektedir. Bu da devleti korumaya çalışan bir önlem.

Son olarak;

Kripto para kavramı ani bir ilgiyle karşı karşıya. Eğer alım satım yapmak veya yatırım amacıyla tutmak istiyorsak öncelikle hakkında bilgi sahibi olmanız için okumanızı öneririm. Ne ile uğraştığınızı bilin ve cüzdanların riskleri olduğunu bilerek hareket edin. Bitcoin Cüzdanları Ne Kadar Güvenli olduğu konusunda fikir sahibi olduğunuzu umarım.

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İyi kazançlar!