Bitcoin alıp satmadan önce mutlaka bitcoin’in ne olduğunu ve bitcoin hakkındaki genel bilgileri öğrenmenizi tavsiye ederim. Bitcoin alıp satmanın riskli bir iş olduğunu lütfen unutmayın. Tüm risk size aittir. Şimdi gelelim “bitcoin nasıl alınır? nasıl satılır?” konusunun detaylarına…

Yurtiçi Sitelerde Bitcoin Nasıl Alınır?

Konuyu yeni öğrenenler için en pratik yöntem aracı sitelerden bitcoin almaktır. Şu an Türkiye’de faaliyet gösteren benim bildiğim BTCTurk.com ve koinim.com sitelerinden birisine üye olarak hemen bitcoin alıp satmaya başlayabilirsiniz.

TL Transferi ve Bitcoin Alımı

Öncelikle bir ödeme yöntemiyle (eft, havale, papara gibi) sitede açtığınız hesaba para göndermeniz gerekiyor. Bu transferler bazen ücretsiz bazen de ücretli olabiliyor. Paranız sisteme geçtikten sonrası “borsadan hisse senedi almaya” çok benziyor. İsterseniz piyasa fiyatıyla, isterseniz fiyatı siz belirleyerek hemen emir verebilirsiniz. Eğer verdiğiniz fiyat tahtada karşılık bulursa (o fiyattan BTC satmak isteyen birisi varsa) işleminiz hemen gerçekleşir. Paranız hesabınızdan düşer ve BTC hesabınıza girer. Burada sitelerin her işlem için “işlem komisyonu” aldıklarını unutmayınız.

Alım/Satım Arasında Neden Fark Var?

Bitcoin aldıktan hemen sonra satmaya kalkarsanız büyük ihtimalle zarar edersiniz. Tüm para piyasalarında olduğu gibi bitcoin piyasasında da alış ve satış fiyatı arasında bir fark bulur (buna spread deniyor). Bunu da unutmayalım.

Yurtdışı Sitelerde Bitcoin Nasıl Alınır?

Yurtdışında bitcoin alıp satmak için çok daha fazla alternatif var (coinbase.com, cex.io, paxful.com gibi). Bu sitelerin para transferi kabul ettikleri ülke bankalarından para göndererek veya kredi kartı ile bitcoin almak mümkün. Fakat benim yaptığım araştırmada ve ülkemizdeki düzenlemeler gereği şu anda yerel banka hesabınızdan yurt dışındaki bir web sitesi hesabına bu tür bir para transferi yapmanız mümkün değil. Yani yasal değil. BDDK, online olarak transfer edilen paranın mutlaka ülke içinde transfer edilmesini şart koşuyor veya Swift sistemiyle alıcı ve satıcının banka hesapları arasındaki transfere izin veriyor.

Böyle olunca tek seçenek de kredi kartı ile satın almak oluyor. Fakat ben bunu da denedim. Kartla alışverişlerde alınan komisyonlar yüzünden astarı yüzünden pahalı oluyor.

Bu durumda mutlaka yerli girişimleri kullanmanızı tavsiye ederim. Hem ülkemizde bir piyasa oluşturarak değer kazanılmasına da katkıda bulunmuş oluruz.

Bitcoin Nasıl Satılır?

Aldığınız bitcoinler kullandığınız sitenin oluşturduğu cüzdanda durur. Satmaya karar verdiğinizde sitenin yönettiği BTC piyasa fiyatından satıp bitcoini TL’ye çevirebilirsiniz. Bu işlem için de komisyon ödemek gerektiğini unutmayın.

Gelen TL parayı, siteye para transfer ettiğiniz yöntemin tersiyle tekrar banka hesabınıza geçebilirsiniz. Bilin bakalım bundan da komisyon alınıyor mu? Evet alınıyor 🙂

Bitcoin İle Al/Sat Yaparak Para Kazanılır Mı?

Bu elbette mümkün. Fakat bu finansal tecrübe gerektirir. Genel bir “Bitcoin nasıl alınır?” bilgisiyle al-sat yapmanızı tavsiye etmiyorum. Bunların yanında ödenen komisyonlar ve daha da önemlisi piyasanın çok hareketli (volatilite) oluşu burada ciddi riskler barındırıyor. Şu an BTC/TRY gayet güzel yükseliyor ama dünyadaki bir haberle ani düşüşler yaşayabiliyor. Bu yüzden al-sat yapmanın oldukça riskli olduğunu söyleyebilirim.

Son Söz

Bitcoin borsası devletlerce denetlenen bir borsa değildir. Bu yüzden bu borsada alım-satım yaptığınızda bir güvence yoktur. İşlemlerinizi yaparken lütfen buna dikkat ediniz. Umarım “Bitcoin nasıl alınır? nasıl satılır?” konusunda aydınlatıcı olmuşumdur.

Daha Fazla Bilgi

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