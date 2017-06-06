Bitcoin Nedir? Bitcoin, 2009 yılında Satoshi Nakamoto takma adında birisi tarafından ortaya atılmış olan bir tür dijital paradır. Kendine özgü üretilme ve ihraç edilme yöntemi vardır. Bitcoin alım satımında ve takasında herhangi bir merkezi otoriteye veya ülkeye bağımlılık yoktur. Resmi bir aracı olmadığından işlem komisyonu çok azdır. Bitcoin, blockchain adı verilen dağıtık bir veri saklama yapısı kullanmaktadır. Bitcoin matematiksel bir problemin çözülmesiyle üretilir. Güçlü bilgisayar havuzları bu problemi önce çözmek için yarışırlar. Bitcoin, bilinen ilk şifrelemeye dayalı paradır.

Bitcoin Hakkında Özet Bilgiler

Bitcoin yenilikçi blockchain altyapısı sayesinde yazılımcıların çok önceden dikkatini çekmişti. Piyasalarda alınıp satılmaya ve ülkelerin para birimlerine çevrilmeye başlanınca finans sektörünün ilgilisi de arttı. Hesap verilmemesi ve kolaylığı sayesinde günden güne yayıldı ve fiyatı kısa sürede inanılmaz bir hızla arttı:

Bitcoin Fiyatı

Küresel ekonomilerde kullanımı arttıkça fiyatı artamaya devam edebilir. Bitcoin’e en çok güven sağlayan unsur altyapısındaki güvenlik. Gizli anahtarla üretilen bir cüzdanın kırılması oldukça zor (fakat imkansız değil).

Satoshi Nedir?

Bitcoin’in kuruş biriminin adı satoshi‘dir. 1 TBC = 100.000.000 Satoshi eder. Bu detay bile bitcoin tasarlanırken oldukça ileriyi görmüş olduklarının bir kanıtıdır.

Bitcoin Alıp Satmak

Artık ülkemizde de banka havalesi yaparak bitcoin alabilir, aldığınız bitcoini başka bir hesaba transfer edebilirsiniz ve sonunda TL’ye döndürebilirsiniz. Bu piyasa çok karlı gibi görünebilir fakat çok oynak bir piyasa olduğundan dikkat etmek gerekir. Örneğin geçen aylarda Çin’deki bir haber ani bir düşüşe sebep olmuştu.

Yurt dışındaki cüzdanları kullanarak kredi kartı ile bitcoin almak da mümkün. Fakat kredi kartı işin içine girince kesilen komisyonlar çok pahalıya geliyor. Bu işlemi yapmak için yerel bir banka havalesi veya eftsi daha uygundur. Detaylı bilgi için “Bitcoin Nasıl Alınır? Nasıl Satılır?” konulu yazımı okuyabilirsiniz.

Bitcoin Fiyat Takibi

BTC/USD fiyatını investing.com dan, BTC/TL fiyatını da btcturk.com dan takip edebilirsiniz.

Bitcoin Hakkında Daha Fazla Bilgi

Umarım “Bitcoin Nedir?” konusunda aydınlatıcı olmuşumdur.

Daha fazla bilgi için bitcoin hakkındaki diğer yazılarımı okuyabilirsiniz.