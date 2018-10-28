Bitcoin, kripto sanal paraların ilki ve işlem hacmi olarak en büyüğü. Bu özelliğiyle birlikte, son zamanlarda büyük veya küçük tüm yatırımcıların yatırım aracı oldu. Bitcoin al-sat işlemleri son dönemlerde pek çok kişinin gelir elde etme amacıyla kullandığı bir yöntem. Bakalım bitcoin piyasasında yeni olanlar nereden başlamalı?

Bitcoin’in bu kadar gündem olmasıyla birlikte Bitcoin piyasalarında yatırım yapmak isteyen kişi sayısı da gün geçtikçe artıyor. Bu nedenle, Bitcoin piyasaları ve Bitcoin ile ilgili pek çok bilgi de piyasada kendisine yer bulmaktadır. Bu kadar çok bilginin yer aldığı bir piyasada doğru bilgiyi edinmek oldukça zor. Eğer, Bitcoin ile işlem yapmak istiyorsanız doğru bilgiler ışığında bunu yapmanız elde edeceğiniz getiriyi arttıracaktır. Ancak, bunu yapmadan önce Bitcoin ve Bitcoin piyasaları ile ilgili bazı noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu yazımızda Bitcoin piyasalarında yatırım yapmaya yeni başlamış olanların nelere dikkat etmeleri gerektiği ile ilgili tavsiyeler vermeye çalıştık. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan başlayalım.

1. Bitcoin ile İlgili Bilgi Edinin

Her ne kadar dışarıdan bakıldığında oldukça karışık gibi görünse de Bitcoin piyasalarında işlem yapmak oldukça kolay. Tıpkı, reel piyasalarda olduğu gibi Bitcoin piyasalarında da yatırım yapmanın ilk kuralı, Bitcoin ve piyasaları ile ilgili detaylı bir bilgi edinmektir. İnternette Bitcoin aracılığıyla gelir elde etmek ve bu geliri kısa sürede kolay bir şekilde yükseltmek ile ilgili pek çok haber mevcut. Dışarıdan bakıldığında bu kulağa hoş gelebilir. Ama, Bitcoin aracılığıyla gelir elde etmek, konu ile ilgili bilgi edinmeden pek mümkün görülmüyor.

Bu nedenle, Bitcoin piyasalarında yatırım yapmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken piyasaya girmeden önce Bitcoin’in ne olduğu ile ilgili detaylı bir bilgi edinmek. Konuyla ilgili araştırma yapmaya başladıkça pek çok yeni kavram ile karşılaşacaksınız. Bu kavramları bilmeden Bitcoin piyasalarında işlem yapmanız çok zor. Çünkü, Bitcoin dünyasında anlamını bilmediğiniz pek çok kelime ile karşılaşacaksınız. Blockchain, ICO, SegWit, forking bu kavramlardan bir kaçı. Bitcoin piyasalarında yapacağınız işlemlerde bu kavramları en azından temel düzeyde bilmeniz gerekiyor. Bazı dönemlerde piyasada yayılan haberleri bu kavramları bilmeden anlayamayabilirsiniz. Bu nedenle, ilk olarak Bitcoin ile işlem yapmadan önce Bitcoin üzerine bir araştırma yapmanız piyasada size oldukça fayda sağlayacaktır.

2. Yurt dışı kaynaklarını takip edin

Bitcoin, 2009 yılında işlem görmeye başlayan bir kripto sanal para. Ancak, Bitcoin’in ülkemizde yaygınlaşması bu tarihten oldukça sonra gerçekleşti. Bu nedenle, henüz Türkiye’de de bu konu hakkında çok net bilgiler edinebileceğiniz uzman sayısı çok az.

Bitcoin, merkezi olmayan (decentralized) bir yapıya sahiptir. Herhangi bir otorite veya devletin kontrolünde değildir. Bu özelliğiyle Bitcoin, evrensel niteliktedir. Dünyanın dört bir yanında çok ciddi bir kullanıcı kitlesi bulunmaktadır. Dolayısıyla, Bitcoin ile ilgili bilgi edinirken veya gelişmeleri takip ederken yurt dışında yapılan çalışmaları incelemek daha doğru bilgi edinmenizi sağlar.

Ayrıca, Bitcoin ile ilgili anlık gelişmelerin takip edilmesi doğru bir yatırım planı geliştirilmesini sağlar. Bu piyasaların evrensel olması nedeniyle anlık piyasa gelişmelerinin daha doğru analiz edilmesi uluslararası kaynakların takibi ile mümkündür. Bu nedenle, Bitcoin piyasalarında yer almak istiyorsanız yurt dışı haber kaynaklarını anlık olarak takip etmeniz piyasada büyük bir avantaj sağlayacaktır.

3. Siber saldırılara karşı riskinizi azaltın

Bitcoin’in değerinin bu derece yükselmesinin ardından, internet aleminde bulunan siber korsanların ilgisi de Bitcoin’e yönelmiştir. Bitcoin piyasalarına zaman içerisinde pek çok siber saldırı denemesi yapılmıştır.

Bitcoin, bünyesindeki blockchain (blok zincir) teknolojisi ile kendi ayrı platformuna sahiptir. Bitcoin ile yapılan işlemler bu platform üzerinden kripto olarak gerçekleştirilmektedir. Bu platforma dışarıdan bir sızıntı olma ihtimali çok düşüktür. Bu nedenle, Bitcoin’in sahip olduğu blockchain teknolojisi kendi içerisinde sanal güvenliği sağlar.

Ancak, Bitcoin ile yapılan işlemler çoğunlukla bu işi yapan borsa siteleri üzerinden yapılmaktadır. Eğer, şu anda 1 Bitcoin almak istiyorsanız, bir borsa sitesine girecek ve almak istediğiniz Bitcoin miktarına karşılık gelen parayı siteye aktararak karşılığında Bitcoin sahibi olacaksınız. Bitcoin’e yapılan siber saldırılar ve sanal hırsızlıklar genellikle bu borsa sitelerine karşı yapılmaktadır. Bitcoin platformunun blockchain altyapısı gibi ekstra güvenlik önlemleri alamayan borsa sitelerine yapılan bazı saldırılar başarıyla sonuçlanabilmektedir.

Bu nedenle, Bitcoin piyasalarında işlem yaparken, işlem yapacağınız borsa sitesinin seçimini iyi yapmalısınız. Bu noktada, büyük ve kurumsal borsa şirketleriyle çalışmanız önemlidir. Çünkü; bu şirketler, herhangi bir siber hırsızlık olayı olma ihtimaline karşı kullanıcılarına bazı ek güvenceler sunmaktadır. Sunulan bu güvenceler yatırımınızı koruyacaktır. Herhangi bir hırsızlık olayı olması durumunda yaşanılabilecek kayıpların borsa şirketi tarafından telafi edilmesi bu güvencelerden en çok tercih edilenidir. Yatırımınızı yaparken büyük ve kurumsal bir Bitcoin borsa şirketi ile çalışırsanız daha güvenli bir ortamda işlemlerinizi yürütmeniz mümkün olacaktır.

4. Bitcoin ile ilgili topluluklara katılın

Bitcoin, şu anda kripto sanal para piyasalarının en değerlisi ve en yüksek işlem hacmine sahip olanı. Bu nedenle, en çok ilgi gören kripto para Bitcoin. Dolayısıyla, dünyanın dört bir yanından Bitcoin ile ilgilenen birçok insan var. Bu insanların büyük bir çoğunluğu Bitcoin ile ilgili her gelişmeyi anlık olarak takip ediyor. Ayrıca, Bitcoin piyasalarında ortak hareket eden pek çok insan da mevcut.

Bitcoin, özellikle sanal bir para olması ve sadece internet üzerinden işlem görmesi ile sanal iletişim platformlarında da oldukça sık konuşuluyor. Bitcoin üzerine yatırım yapan ve gelir elde etmek isteyen pek çok yatırımcı, internet üzerinden birbirine fikir danışıp Bitcoin piyasaları hakkında bilgi alışverişi yapabiliyor. Özellikle bu konuda pek çok uluslararası Telegram grubu var. Bu gruplarda bulunmak ve dünyanın dört bir yanından Bitcoin kullanıcıları ile bilgi ve fikir alışverişinde bulunmak yatırımınıza güç katacaktır. Bu nedenle, Bitcoin piyasasında yatırım yapmaya başlarken aktif olarak kullanılan bir iletişim ağındaki Bitcoin kullanıcılarıyla buluşarak anlık gelişmeleri net bir şekilde takip edebilirsiniz.

5. Yüksek volatiliteye hazırlıklı olun

Bitcoin’in piyasa değeri, doğası gereği piyasa koşulları tarafından belirlenmektedir. Bitcoin’in arzı Bitcoin mining denilen özel bir işlem sonucu oluşmaktadır. Aslına bakılırsa; Bitcoin mining, gelişmiş bir internet teknolojisi ile Bitcoin çıkarmak olarak adlandırılabilir. Bitcoin’in mucidi olan Satoshi Nakamoto’nun bile henüz kim olduğu belli değildir. Bu özellikleriyle Bitcoin, reel piyasalarda bulunan altın gibi bir ekonomi aracı olmuştur. Yani, arzı sınırlıdır. Arzının her istendiği zaman arttırılıp azaltılması mümkün değildir.

Bu özelliği sayesinde Bitcoin’in fiyatı kısa sürede yüksek oranda artıp azalabilir. Volatilitesi (oynaklığı) oldukça yüksektir. Ayrıca, Bitcoin’in kısa sürede bu kadar çok insanın ilgisini çekmesi sonucunda pek çok farklı kripto sanal para da türemiştir. Genel olarak bu sanal paralara Bitcoin alternatifi anlamında altcoin (alternative coin) adı verilmiştir. Bu para piyasalarında yaşanan gelişmeler de Bitcoin fiyatı üzerinde oynamalara neden olur.

Bu nedenle, Bitcoin piyasasına girdikten sonra karşılaşma ihtimalinizin yüksek olduğu anlık fiyat yükselişleri veya düşüşlerine hazırlıklı olmalısınız. Bu durumun sizi paniğe sevk etmesine izin vermeyin. Bu şekilde yapacağınız panik satışları ile zarar etme ihtimaliniz yüksektir. Bitcoin piyasası, anlık piyasa krizleri veya spekülatif hareketlerin olma oranının yüksek olduğu bir piyasadır.