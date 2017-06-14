Cüzdanımızdaki bitcoinleri başka cüzdanlara transfer edebiliriz. Bunu EFT gibi düşünebilirsiniz. Bu işleme “bitcoin çekme” de denir. Şimdi “Bitcoin Transferi Nasıl Yapılır?” konusunda bilmeniz gerekenlere bakalım. Öncelikle “Bitcoin nedir?“ ve “Bitcoin nasıl alınıp satılır?” yazılarımı da okumanızı tavsiye ederim.

Bitcoin Transferi Nasıl Yapılır?

Bitcoin Yatırma ve Bitcoin Çekme

Ben aşağıda “bitcoin çekme” adını verdiğimiz işlemi anlatacağım. Yani kendi hesabımızdaki bitcoinleri bir başkasının hesabına göndermek. Benzer mantık “bitcoin yatırma” da herhangi birisinin kendi hesabındaki bitcoinleri sizin hesabınıza göndermesine denir. Konun tek tarafını öğrenince diğer tarafı da öğrenilmiş olur.

TL ile satın aldığımız bitcoin, işlemin ardından bitcoinler cüzdanınızda hemen görünmez. İşlemi gerçekleştiren aracı şirket işlemi bitcoin ağına bildirir ve işlem ağda hızlıca dağılır. İşlem ağdaki madenciler tarafından kontrol edip onaylanır. Bir işlem en az 6 onay aldıktan sonra “gerçekleşti” olarak algılanır ve ondan sonra cüzdanınıza yansır. Artık harcanabilir olur. Cüzdanlarda işlemin kaç onay aldığını görmek mümkündür. Onaylama işleminin hızı ödenen komisyona bağlıdır. Şimdi başka bir cüzdana transfer etme konusuna geçelim.

Online Cüzdan ile Bitcoin Transferi

Bitcoin ile alışveriş yapılan bir yere, kendinize ait başka bir cüzdana bitcoin gönderebilirsiniz. Bu işleme “transfer” veya ingilizce “transaction” denir. Online bir cüzdandan transfer yapmak isterseniz eğer hizmet aldığınız sitede “Bitcon gönder“, “Bitcoin çek” tarzında bir menü adımını bulmalısınız. Burada size transfer yapmak istediğiniz adres, tutar sorulacaktır. Örneğin; “1GwV7fPX97hmavc6iNrUZUogmjpLPrPFoE” adresi bitcoin.org‘un bağış toplama adresidir. Adres; rakam+numara bileşimi bir değerdir.

Adres ve tutarı girdikten sonra önemli bir şey de bu işlem için vereceğiniz “komisyon tutarı” dır. İşlem için vereceğiniz komisyon tutarı işleminizin daha hızlı onaylanmasını sağlayabilir. Bunu farklı bir yazıda daha detaylı anlatacağım.

Çevrimdışı (Offline) Cüzdan ile Bitcoin Transferi

Eğer aldığınız bitcoinleri online olarak tutmak istemiyorsanız, offline olarak üreteceğiniz bir adrese paranızı transfer edebilirsiniz. Bunu yukarıda anlatıldığı şekilde yapabilirsiniz. Kendi bitcoin cüzdanımızı oluşturmanın çeşitli yolları var. En çok bilinen yöntem bitaddress.org‘dur.

bitaddress.org ile Çevrimdışı Cüzdan Oluşturmak

Öncelikle bitaddress.org adresine gidiniz.

adresine gidiniz. Anasayfayı “ farklı kaydet ” ile bilgisayarınıza kaydedin.

” ile bilgisayarınıza kaydedin. İnterneti kapatın. İndirdiğiniz dosyayı açın.

Farenizi istenen süre kadar hareket ettirin.

Sayaç %100’e gelince bu araç site tamamen çevrimdışı olarak “Açık anahtar” ve “Gizli anahtar” oluşturacaktır.

Buradaki “açık anahtar” sizin herkese açık cüzdan adresidir. Bunu paylaşabilirsiniz. Fakat “gizli anahtar” sadece hesaptan bitcoin çekerken gerekir ve sadece size özeldir. Bunu kaybederseniz o hesaptaki bitcoini unutabilirsiniz 🙂

Kendi cüzdanınızdan bitcoin transferi yapmak için transfer işlemini imzalamayı bilmeniz veya bu imzalama işlemini yapan bir yazılım kullanmanız gerekir. Bitcoin.org‘un bitcoin ağına giriş için sağladığı Bitcoin Core yazılımını kullanarak transfer işlemi yapmak mümkün ama bunun için yazılım bilmek gerekiyor. Konuya ilgili olanlar Bitcoin Geliştirici Dokümanları linkinden gereken bilgilere ulaşabilir.

Ortalama bir kişiyi hedeflersek; bitcoin.org‘un “cüzdan seçimi” sayfasında cüzdan alternatiflerini bulabilirsiniz. Ben burada bahsedilen “Electrum” cüzdanını kullandım. Bu konuyu yeni öğrenen birisi Electrum ile rahatça işlem yapabilir. Electrum size bir cüzdan oluşturuyor. Öncelikle online sitedeki bitcoinlerinizi buradaki adresinize göndermelisiniz. Sonra buradan da istediğiniz bir adrese bitcoin gönderebilirsiniz.

Son Söz

Bitcoin yasal bir para birimi olmadığından işlem yaparken dikkatli ve bilinçli olmanızı öneririm. “Bitcoin Nedir?“, “Bitcoin Hakkında Bilmemiz Gerekenler” yazılarımı mutlaka okuyun. Yapacağınız her işlem sizi bağlar bunu unutmayın.