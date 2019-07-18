Blokzincir Terimleri Sözlüğü

Blokzincir kavramı hayatımıza girdiğinden beri kendi jargonuna ait bir çok yeni terimi de beraberinde geldi. Hep ingilizce olan bu terimleri anlamak ve düzgün bir biçimde türkçeleştirmek çok önemli. Blockchain Türkiye Platformu bu konuda çok güzel bir kaynak yayınladı.

Blokchain Türkiye Derneği Hakkında

BCTR, blokzincir konusunda çok güzel çalışmalara imza atan ticari kaygılardan uzak ve bağımsız bir dernek. Websitesini ziyaret ederseniz blokzincir haberlerini güncel olarak takip edebilirsiniz. Etkinlik haberleri, dünyadaki ve ülkemizdeki blokzincir gelişmelerine ilişkin oldukça güncel haberlere ulaşabilirsiniz.

Blokzincir Teknoloji Terimleri

BCTR; blokzincir ile ilgili terimleri toplayarak çok güzel bir sözlük hazırlamış. Bu sözlüğe “Blokzincir Teknolojik Terimleri” linkimdem ücretsiz ulaşabilirsiniz. Ücretsiz olması çok güzel. Ücretsiz olduğundan basit bir sözlük de zannetmeyin, oldukça detaylı ve özenle hazırlandığını söyleyebilirim. Bence bu PDF dosyasını indirip diskinizde bir yerlerde tutun derim.

Eğer blokzincire ilgi duyuyorsanız işin başında veya ilerlemiş bile olsanız bence mutlaka okumanızı öneririm. Tüm kavramların üzerinden düzenli olarak geçip pekiştirme sağlamış olursunuz. Anlamların yanısıra çok güzel türkçe karşılıklar da bulunmuş. Burada TDK ile işbirliği yapılmış olabilir. Umarım yapılmıştır.

Sözlükten Örnekler

Token > Jeton

Tangle > Arapsaçı

Co-signer > Eş-imzalayıcı

Soft Fork > Geçici/Yumuşak çatallanma

Ticker > Kısa kod

Consensus > Mutabakat

Fakat dikkatimi çekti; nedense “Cypherpunk” için türkçe bir karşılık yazılmamış. Gerçi buna düzgün bir karşılık bulmak da kolay iş değil bu arada.

Sözün Özü

Yeni teknolojilere erken adapte olmak oldukça kritik bir konu. Bu da o teknolojiyi kavramakla olur elbette. Bu sebeple yapılan sözlük çalışmasını da takdir etmek gerekir. Ellerine sağlık.