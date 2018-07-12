BTC/USD: Bitcoin Kaybettiği Değeri Geri Kazanabilecek mi?

2017 yılı bilindiği üzere Bitcoin (BTC) ve diğer birçok altcoin yatırımcıları için adeta bir rüya gibiydi. 2017 yılında yaşanan ve etkileri 2018 yılının Ocak ayına kadar uzanan kripto para piyasalarında yaşanan artışla birlikte, gerek uzun gerek kısa vadeli kripto para birimi yatırımcılarının yüzü gülmüştü. Özellikle de BTC to USD değerinde yaşanan artış, Dolarda yaşanan artışla birleştiğinde Bitcoin yatırımcıları çok kısa sürelerde çok ciddi miktarda paralar kazanmıştı. Bitcoin’in değeri konusuna biraz daha detaylı bakalım.

Daha sonra bilindiği üzere kripto para piyasalarında art arda dalgalanmalar ve düzenli düşüşler yaşandı. Bu düşüşle birlikte Bitcoin’in değerinde de ciddi azalmalar oldu. Bu yazımızda genel olarak Bitcoin’in değerinde yaşanan düşüşün nedenlerini ve Bitcoin’in eski şaşaalı günlerine geri dönüp dönemeyeceğini tartışacağız. Bu tartışmalara geçmeden önce Bitcoin’in ortaya çıkış öyküsüne ve tarihsel değerlerine bir göz atmanın konuyu daha iyi anlamak adına faydalı olacağını söylemek yanlış olmayacaktır:

Bitcoin’in Ortaya Çıkış Öyküsü

Aslında Bitcoin’i ortaya çıkaran kişinin gerçek adı bugün dahi bilinmiyor. Fakat Bitcoin’in (BTC) Satoshi Nakamoto takma adını kullanan kişi/ekip tarafından ilk defa 2009 yılının Kasım ayında ortaya çıkarılan bir makalede geçtiğini biliyoruz. Bitcoin isminin ortaya çıkmasından çok kısa bir süre sonra takvimler 2009 yılının Ocak ayını gösterdiğinde tüm dünya ilk Bitcoin ağı ile tanışmış oldu.

Bitcoin’in önümüzdeki aylarda ne kadar değer kazanacağı ya da değer kaybedeceği konusunda fikir yürütebilmek için Bitcoin’in tarihsel bazlı değerlenmelerine göz atmak faydalı olacaktır:

Tarihsel Bazlı Bitcoin Değerleri

Bitcoin’in ilk kez üretime başladığı tarihin 2009 yılının Ocak ayı olduğundan bahsetmiştik. Bitcoin’in bu tarihlerdeki değeri şimdiki değerinden oldukça uzaktı. Yalnızca birkaç kuruş değeri olan Bitcoin’e, dünya henüz hazır değildi. Bu konuyu, Bitcoin’in ilk yıllarında değerinin ne kadar düşük olduğuyla ilgili anlatılan klişeden bahsetmeden geçmek olmaz. Bitcoin’in ilk yıllarında Bitcoin geliştiricilerinden biri olan Hanyecz 2 adet pizza için yaklaşık olarak 10 bin Bitcoin (BTC) ödemişti. Evet yanlış duymadınız tam olarak 10 bin Bitcoin.

10 bin Bitcoin’in 5 Temmuz 2018 tarihindeki değerine bakacak olursak 65.8 milyon Dolara denk olduğunu görürüz. Bu açıdan bakıldığında belki de dünyanın en pahalı 2 pizzasının Hanyecz tarafından alındığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Bitcoin’in değerlenmeye başladığı ve dünyanın kripto para biriminin varlığından haberdar olmaya başladığı tarih olarak 28 Nisan 2013’ü gösterebiliriz. Bu tarihte Bitcoin 135 Dolar üzerinden işlem görmekteydi. 2013 yılının Ekim ayına kadar yaklaşık olarak 135 Dolar ile 100 Dolar bandından işlem gören ve düzensiz artış ve azalışlar yaşayan Bitcoin (BTC) bu tarihten itibaren yükselişe geçmiştir.

Takvimler 2013 yılının Kasım ayını gösterdiğinde Bitcoin’in değeri 200 Dolar bandını aşmıştı. Bu belki de Bitcoin için en büyük psikolojik sınırlardan biriydi. Zaten Bitcoin (BTC) bu tarihten itibaren de önlenemez yükselişini sürdürdü ve yaklaşık 2 hafta içinde iki kat değerlenerek 400 Dolar bandına yükseldi. 2013 yılının sonlarına doğru 1000 Dolar sınırını da aşan Bitcoin yatırımcılarının güvenini kazanma yolunda emin adımlarla ilerliyordu.

2014 yılı belki de Bitcoin için en kötü yıllardan biri oldu. Kısa zamanda kazandığı ivmeyi ve yükselişi 2014 yılında kaybeden Bitcoin 15 Ocak 2015 tarihine kadar gerilemeye başladı ve 200 Doların altına düştü. Bu tarihten itibaren istikrarlı bir şekilde yükselişe geçen Bitcoin 2017 yılının Şubat ayına kadar yükselişini sürdürerek ikinci kez 1000 Dolar bandının üzerinde işlem görmeye başladı.

2017 yılı Bitcoin’in altın yılı olarak adlandırılmaktadır. Öyle ki, Bitcoin tarihindeki en yüksek değere 2017 yılının Aralık ayında ulaştı. 17 Aralık 2017 yılında Bitcoin tam olarak 20 bin 89 Dolar üzerinden işlem görmeye başladı. Fakat bu yükselişin devamlılığı olmadı ve Bitcoin kısa süre içinde 6 bin Dolar bandına geriledi.

Peki Bitcoin’in 2017 yılı sonunda 20 bin Dolar değerlerine ulaşıp daha sonra kısa süre içinde değer kaybetmesinin altında yatan nedenler neler? Bitcoin’in önümüzdeki aylarda tekrar değerlenip değerlenmeyeceğini anlamak için bu nedenlere göz atmak faydalı olacaktır:

Bitcoin değerinde yaşanan düşüşün nedenleri nelerdir?

Bitcoin, yapısı itibariyle kendisiyle ilgili açıklamalar, kararlar, hukuksal durumlar vb. ortaya çıktığında kolaylıkla değer kazanıp kaybedebiliyor. Ayrıca yine büyük ölçekli alım ve satım işlemlerinden de hemen etkilenebilen Bitcoin’in, bu özelliği itibariyle çok hassas bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Temel olarak hiçbir hükümete ve kuruma bağlı olmayan Bitcoin yalnızca talepteki değişiklikler doğrultusunda değer kazanıp kaybediyor. Hal böyle olunca Bitcoin hakkında ortaya çıkan kötü bir karar Bitcoin yatırımcısını ürkütüyor ve bu da Bitcoin değerinde düşüşlere neden oluyor. Şimdi gelin Bitcoin aleyhinde alınan kararlara bir göz atalım:

Japon borsalarının Bitcoin aleyhindeki kararları

Japon borsaları tüm dünya Bitcoin pazarının %51 gibi yüksek bir miktarına sahiplik ediyor. Hal böyle olunca bu borsada yaşanan olumsuz bir durum bütün dünya kripto para borsalarını negatif yönde etkiliyor. 8 Mart 2018 tarihinde Japon Finansal Hizmetler Dairesi 7 kripto para borsasını cezalandırdı ve 2 tanesinin de lisansını iptal etti. Bu durum yatırımcıyı korkuttu ve Bitcoin (BTC) değerinde büyük bir düşüş yaşanmasına neden oldu. Öyle ki 7 Mart tarihinde 10 bin Dolar bandından işlem gören Bitcoin, kararın açıklanmasından sonra bin Dolarlık düşüş yaşadı ve 9 bin Dolar bandından işlem görmeye başladı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yapılan açıklama

Aslında SEC’in 7 Mart 2018 tarihinde yaptığı açıklama çok basit ve kripto para borsalarını çok da etkilememesi gereken bir açıklamaydı. Yapılan açıklama da tokenlarını kendi platformlarında listeleyen kripto para borsalarının bunların lisansını alması gerektiği belirtilmişti. Çok basit bir işlem olmasına rağmen yatırımcılar, bu duruma aşırı tepki göstererek panik ortamı oluşmasına ve dolayısıyla da Bitcoin değerinde düşüş yaşanmasına neden oldular. 6 Mart tarihinde 11 bin 500 Dolar bandından işlem gören Bitcoin, açıklamayla birlikte 7 Mart tarihinde yaklaşık 1000 Dolar değer kaybederek 9 bin 950 Dolar bandından işlem görmeye başladı.

Mt.Gox Borsası ile yaşanan dava

Bilindiği gibi en büyük Bitcoin borsalarından biri olan Mt.Gox 2014 yılında çökmüş ve parasını kaybeden kullanıcılara hala ödeme yapılmamıştı. Halen daha Japon mahkemelerince görülen davalarda bu kullanıcıların mağduriyetlerinin giderileceği yönünde haberler mevcut. Fakat kaybedilen Bitcoin’ler günümüzdeki değerleriyle değil 2014 yılındaki değerleri ile ödenecek. Bu durum kullanıcılar için pek de iç açıcı bir durum olmamakla beraber kripto para borsalarını da kötü yönde etkilemektedir.

Sonuç

Bitcoin de diğer tüm kripto para birimleri gibi hassas bir yapıya sahip. Bu yüzden hakkında çıkan basit söylentiler dahi Bitcoin’in değer kaybetmesine neden olabiliyor. Fakat Bitcoin, değer kaybı yaşadığı her olaydan sonra kısa bir süre içinde tekrar eski değerini kazanmıştır. Sonuç olarak, talep doğrultusunda değerlenen Bitcoin’i en çok etkileyen durumlardan biri de yatırımcıların düşünceleri. Aslına bakılacak olursa, yatırımcılarda Bitcoin’in sürekli olarak yükseleceği doğrultusunda bir görüş mevcut. Bu durum da Bitcoin’in kısa sürelerde eski şaşaalı günlerine döneceğinin bir işaretidir.

Bitcoin değerinde yaşanan düşüşlerden hemen sonra, yatırımcılar Bitcoin’in yükseleceğine inandıkları için Bitcoin yatırımlarını hızlandırmakta ve bu durum da otomatik olarak Bitcoin’in değerini yükseltmektedir. Psikolojik olarak Bitcoin’in belli bir noktanın altına düşmesi çok düşük bir ihtimaldir. Her düşüşten sonra yaşanan yukarı yönlü hareketlenmeler de bu durumun bir belirtisi olarak algılanabilir. Eğer uzun vadeli bir yatırım düşünüyor ve haftalık, aylık gibi kısa vadeli artış azalışlarla uğraşmak, strese girmek istemiyorsanız Bitcoin her zaman güvenli ve kazandıran bir yatırım olacaktır.