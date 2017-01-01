Burçin İsminin Anlamı Nedir? Burçin’in Anlamı Nereden Geliyor?

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Burçin İsminin Anlamı Nedir?

Benim adım Burçin. Cinsiyet açısından biraz tartışmalı bir isim… Kimisi “ben hiç erkek Burçin tanımıyorum” diyor bir başkası ise tam tersini… Şahsen her iki cinsiyetten de tanıdıklarım var… Fakat bana gelen telefonların %99’u hep “Merhaba Burçin Hanım” diye açılıyor ben de esprili bir dille “buyrun benim” diyip geçiyorum 🙂 Acaba Burçin isminin anlamı nedir?

Gelelim adımın anlamına… Türk Dil Kurumu‘nda Burçin isminin anlamı; “Geyik, dişi geyik” olarak verilmiş.

Google‘da arattırdığımda ilginç bir şey daha buldum! Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Altay ilinin bir ilçesinin adıymış (Kaynak; vikipedi).

Bu da google.com/maps’ten aldığım bir harita. Bakarsanız “burqin” olarak göreceksiniz 🙂

 

Burqin ilçesi

 

Burçin İsminin Anlamı Nedir?

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108 Responses

  1. burçin says:
    23 September 2008 at 00:03

    ben ismimden hiç memnun değilim………..jüüüüüüüüüüüüüüüzzzzzzzzzzzzzzzzz görürüz bbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeyyyyyyyyyyybbbbbbbbbbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii……………..

    Reply
  2. burçin says:
    13 October 2008 at 15:14

    ısmımın guzel olduguna ınanıyorum ben ısmımın ası guzel ve cesur gıbı anlama denk geldıgını bu yuzdenge geyıkle benzetme yapıldıgına daha once dusunmustum

    Reply
  3. burcin says:
    07 December 2008 at 22:09

    ben burcin ismini cok seviyom ama geyikle benzetme yapılmasından hoslanmıyom

    Reply
    • burçin says:
      15 December 2011 at 15:09

      neden benimde ismim burçin 11yaşındayım ama ismim sanatçı ismi herkes benden imza alıyorlar bende seviniyorum bu arada memnun oldum

      Reply
  4. burçin says:
    13 December 2008 at 01:02

    benim ismimi annem koymuş annem ölmeden önce ismimi hiç sevmezdim ama annem öldükden sonra sevmeye başladım:)bunun nedenini gerçekten bilmiyorum:)

    Reply
  5. burçin says:
    13 December 2008 at 01:03

    sizce neden?

    Reply
  6. Burçin says:
    24 February 2009 at 05:20

    Burçin hayatta var olan ilk erkeğe denir.

    Reply
  7. burçin says:
    28 February 2009 at 20:42

    dişi geyik diye bir şey olmaz saçmalamayın geyiğin cinsiyeti erkek birisi açıklayabilirmi bana nasıl dişi geyik oluyo

    Reply
  8. burçin says:
    02 March 2009 at 14:35

    arkadaşlar burçin ismi osmanlı tarihine dayanan bir isim buna rağmen hala modern bir okunuşu var ve burçin aslında bir çiçek adı genellikle ırmak kenarlarında yetişen ve çok nadir rastlanan bir çiçek

    Reply
  9. BURÇİN says:
    03 April 2009 at 21:40

    meraba arkadaşlar burçin'in bir anlamı dişi geyik yani güzel asil cesur hırçın anlamına gelıyor diğer bir anlamıda ilk Türklerde baharda açan ilk çiçek demekmiş

    Reply
  10. burçin says:
    08 April 2009 at 12:39

    ben ısmımı sevmıyorum ben adımın elıf yanı kuranda gecmesını ısterdım

    Reply
  11. burçin says:
    08 April 2009 at 22:32

    ben adımı çok beğeniyorum çünkü nadir rastlannan bi isim

    Reply
  12. burçin says:
    24 April 2009 at 20:27

    ben ismimi seviyorum

    Reply
  13. burçin says:
    04 May 2009 at 15:10

    adımı çok seviyorum

    Reply
  14. burçin *** says:
    06 June 2009 at 22:05

    arkadaşlar ismimiz çok za kişide ve ben çok memnunum ismimden güzel ,çekici,nadir bulunan anlamındada aynı zamanda bu isimli kişiler anlamı baharda açan ilk çiçek ve dişi geyik yani her açıdan ender rastlanan demek

    Reply
  15. burçin says:
    14 June 2009 at 18:37

    slm bn burçin ismimi çok seviyorum ve ismimin çok kişi olmaması hoşuma gidiyor erkek ismi olsun kız ismi olsun güzel bir isim bnce

    Reply
  16. burçin =) says:
    25 June 2009 at 21:41

    harika bi ismim varrrrr =)

    Reply
  17. burçinnnn says:
    28 June 2009 at 19:21

    benim adımda burçin ve ben adımdan çokkkk memnunum

    Reply
  18. burçin says:
    20 July 2009 at 03:36

    BURÇİN Türkiye'de en çok kullanılan 232. isim (… 230. gökçe, 231. nilüfer, 232. burçin, 233. çağrı, 234. fulya, …). Ülkemizde yaklaşık her 982 kişiden birinin adı BURÇİN ve ismin yaygınlık oranı binde 1.02.

    BURÇİN adının yaygınlık oranının Türkiye'nin resmi nüfus sayımı sonuçları ve günlük ortalama nüfus artış hızına orantılarsak ülkemizde 20-07-2009 02:39 itibariyle yaklaşık 73,881 kişinin isminin BURÇİN olduğu ve BURÇİN isimli kişi sayısının her yıl ortalama 1212 kişi arttığı tahmini yapılabilir.

    BURÇİN adının Amerika Birleşik Devletindeki yaygınlık oranı ise bir milyonda 2.85 civarında ve bu hesaba göre ABD'de yaklaşık 875 BURÇİN yaşadığı tahmin edilebilir. ABD'nin nüfus istatistikleri dikkate alındığında Amerikada BURÇİN sayısı her yıl 7 kişi artıyor.

    BURÇİN Türkiye'nin en yaygın 232. ismiyken, Amerika Birleşik Devletinde en yaygın 232. ad ise Leigh ismi. BURÇİN adının yakın kullanım oranına sahip diğer Amerikalı isim kardeşleri arasında 230. Martha 231. Duane 232. Leigh 233. Maurice 234. Jan isimleri de sayılabilir
    aslındA BURÇİN ismi gayet güzel bi isim ama nadir bulnn bi isim deil bunu bilelim gereksiz bi araştırma sonucu buldm 😀

    Reply
  19. BURÇİN:) says:
    20 July 2009 at 18:00

    eski türkçede baharda açan ilk çiçeğe verilen ad die duydum meraklılarına:)

    Reply
  20. burçin says:
    29 July 2009 at 03:23

    ya ben ismimi seviyorum da bu geyk hoşuma gitmiyor bazıları anlamı sorunca söylüyorum gülüyorlar :S sinir oluyorum bi kitaptada cennetteki meyvenin ismi diye geçiyor teyzem göstermişti geyik olmasa hepside gayet güzel

    Reply
  21. burçin says:
    29 July 2009 at 03:30

    bide bir prenses adıymış öyle de yazıyor 😀

    Reply
  22. burçin şimş says:
    26 August 2009 at 17:15

    Ben ismimi çok seviyorum.Bana doğayı hatırlatıyor.Hatta bence dünyanın en güzel ismi.Bunu biliyorum.

    Reply
    • oğuz says:
      30 May 2011 at 02:32

      benim kız arkadasımın ismi ve bencede dünyanın en güzel ismi ve ona çok yakısıyor..

      Reply
  23. burçin says:
    31 August 2009 at 22:04

    benimde ismim burçin bir bayanım banada tabi erkek ismi diyenler çok oldu ama ben aldırmıyorum geyikleri ve doğadaki tüm hayvanları seiyorumbazı aptallar ismimin anlamı iledalga geçsede ben ismimi seviyorum tabi anlamınıda

    Reply
  24. burçin says:
    03 September 2009 at 15:19

    ben isminden çok memnunum

    Reply
  25. burçin says:
    14 September 2009 at 21:24

    bn burçin ismini çok seviyorm çünki o benim kardeşimin ismi.

    Reply
  26. burçin says:
    07 November 2009 at 22:04

    ben adımı çok sewiorum we çok da güzel bir isim

    Reply
  27. burçin says:
    15 November 2009 at 17:17

    bence adım ne anlama gelirse gelsin süper

    Reply
  28. burçin says:
    23 November 2009 at 15:51

    çok komik ergenlik dönemlerimdi kız arkadaşımın ismide burçindi,o burçin ben burçin çok dalga geçerlerdi…..ama seviyorum bende ismimi…..

    Reply
  29. burçin says:
    29 November 2009 at 19:22

    bence çoooooooooooooooooooooooooooook güzel bir isim ki ben ismimi çok beğeniyorum.valla burçin gibi ism zor bulunur ama ben erkeklerden bazılarına rasladım burçin adında da genellikle kız oluyo.şahsen bende kızım

    Reply
    • burçin says:
      09 January 2012 at 16:49

      bence dünyalar güzeli bir isim anlamıda süper bazı arkadaşlar erkek isim olduğunu söylüyor ama ben daha çok kız ismi duydum

      Reply
  30. burcin says:
    29 November 2009 at 21:21

    B-U-R-C-I-N is the best von N.A.WEST

    Reply
  31. erdem says:
    08 March 2010 at 12:18

    sevdiğim kızın ismi burçin di ama ben onu hala unutamadım o yüzden burçin ismini cok seviyorum

    Reply
  32. bUrÇiN says:
    08 March 2010 at 19:22

    ben ismimi seviyorum ve çok nadir bulunan bir isim benim ismimi abim koymuş…

    Reply
  33. burçin says:
    09 April 2010 at 04:11

    burçin dişi geyik değil (dişi geyiğe maral denir ) burçinin anlamı dişi ceylandır 🙂

    baharda açan ilk çiçek olmasıda ayrıca güzelmiş

    Reply
  34. burçin says:
    09 April 2010 at 04:29

    yok be dişi ördekmiş :S ben yıllarca dişi ceylan bildim olsun öredek de şirinmiş. ama ceylan daha dişiydi .neyse..ama dişi geyik hala maral

    Reply
  35. burçin says:
    09 April 2010 at 04:45

    bilinenin aksine fasça değil türkçe kökenli.farsça da tüm ördeklere 'nurgabi' denirmiş. türkçe de ayrılırmış dişi ördeğe burçin erkek ördeğe suna denirmiş.:) karıştım

    Reply
  36. burçin says:
    06 May 2010 at 15:06

    ben ismimi çok seviyorum çünkü ismim benle çok bağdaşlaşıyor

    Reply
  37. burçin says:
    10 May 2010 at 13:22

    ben ismimden memnun değilim çünkü bana hep bur___çinnnnn diyolanr

    Reply
  38. burçin says:
    12 May 2010 at 17:48

    ben ismimi seviyorum ama geyik anlamına geldiğinden üzülüyorum ama ismim çok güzel (:(:(: bybybyby

    Reply
  39. burçin says:
    12 May 2010 at 17:51

    ben ismimi seviyorum ama anlamı geyik olması hoşuma gitmiyor yinede ismim çok güzel olduğuna inanıyorum çünkü beni geyik diye değil burçin diye çağırıyolar ve bu benim hoşuma gidiyor (:(:(: bybybybyby

    Reply
  40. mihrican says:
    20 May 2010 at 23:06

    bence çok güzel isim.arkadaşımın ismine bir şey dedirtmem.şunuda belirtiyim;burçin erkek değil kız ismi

    Reply
  41. burçin says:
    21 May 2010 at 17:41

    ben ismimi çok seviyorum çok az rastlanan bir isim

    Reply
  42. merve says:
    23 May 2010 at 23:10

    BENİM ABLAMIN İSİMİNİDE BURÇİN ONU ÇOK SEVİYORUM İSMİNİDE AYNI ŞEKİLDE….:)BYBY K.İ.B

    Reply
  43. burçin says:
    08 June 2010 at 17:19

    ben adımı çok swyrm hmde fzlsyla bğnmeyen kllnmasn önce kndi adnı kntrl etsn krolar bğnmese nlck ben tyzeme çk tşkkr ediyrm adımı brçn kyduğu içn çnkü bu isim nadir yni ender kullnlan bi isim ddğm gbi bğnen kllnr bğnmeyen adını dğştrr. teyze çkkkkkkkkkkkkkkkk tşekkr ederm adımı BURÇİN olarak kydğun için hemde çkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. adımı ççççççççççççççççççççççoooooooooooooookkkkkkkkkkkk SEVİYORUM.

    Reply
  44. burçin says:
    22 June 2010 at 18:39

    adımı hiç begenmiorm kız mı erkek mı ismi belli değil ben erkek ismi olarak pek duymadım ama varms cok saçma bı isim

    Reply
  45. burçin says:
    13 July 2010 at 15:17

    ben hala ismimin anlamını çözemedim.o kadar çok ki hangisine inanacağımı bilmiyorum.ismimi pek beğendiğim söylenemez.ama herşeye rağmen çok da kötü değil.en azından burçin die tanıdığım kimse yokk:D

    Reply
  46. burçin says:
    22 August 2010 at 18:29

    ya ismim 'den nefret ediyorum . ne anlama geldiqini bile bilmiyorum , ismimi KESINLIKLE deqisitricmmmm !!! :d 😀

    Reply
  47. burçin says:
    22 August 2010 at 18:32

    ismim burçin ama bna burkinafaso diylrr 😀 😀 😀

    Reply
  48. burçinnnn !!! says:
    22 August 2010 at 18:33

    ismim burçin ve bna burkinafaso dylrr 😀 😀 😀

    Reply
  49. burçin says:
    16 September 2010 at 18:56

    ismim burçin ama bana arkadaşlarım bazen çin çin burnin diyorlar

    ama bana öyle diyorlardiye hiç kızmıyorum

    Reply
  50. Burçin says:
    24 September 2010 at 02:17

    Merhabalar ben ismimi çok beğeniyorum.Bir erkek olarak öncelikle toplum içinde çok farklı biri oluyosun ve okuduğum okullarda burçin olarak da tek ben vardım herkes beni tanırdı

    ayrıcalıklı biri oluyorsun ve ayrı bir karizman oluyor.Kimi yerlerde Burçin ismi kız ismi değilmiydi diyorlar ve tanıdığım kız burçinlerde aynı şekilde durumlarla karşılaşmışlar.Onlarada burçin ismi erkek ismi değilmi diyorlarmış.Burada toplumumuzun büyük hatası var bir ismin hem kız hemde erkek ismi olarak kullanılamaz mı yada onların bir ismin her iki cinsiyette kullanıldığını bilmemek bizim suçumuz mu ama genede olsun ismimi çok seviyorum…Herkese saygılar….

    Reply
  51. burcin says:
    24 September 2010 at 11:53

    kız-erkek meselesi çok da takılacak bir konu değil…

    Reply
  52. Burciin says:
    08 October 2010 at 02:43

    Benim adiimda burciin hahay erkeklere bu isimi hiic yakistiramiom gerci haaahah tam bir kiz ismi cünkii

    Reply
  53. petek says:
    08 October 2010 at 02:44

    petek1234@live.de coook göseliimm hahayyy

    Reply
  54. burçin says:
    09 October 2010 at 02:08

    merhaba benim ismimde burçin bende burçin ismini bir erkeğe yakıştırmıyorum burçin ismi kız ismi genellikle hep kızların aını urçin duyuyorum ama kimi zamanda erkeklerin adınları burçin diye seslenince ben şaşırıyorum ismimi seviyorum kendimede yakıştırıyorum:)

    Reply
  55. Burçin says:
    12 October 2010 at 03:53

    Burçin'in anlamını ister severiz ister sevmeyiz dişi geyiktir. Maraldır diğer adı da. İngilizce'de de Doe diye yazılır.

    İsmin fonoteği çok kötüdür, ağızda ne sert ne de yumuşak bir tonlama yaratmaz. Klasik Türkçe olan tüm kelimeler gibi nağmesizdir ve yine klasik Türkçe isimler gibi doğadan alınan isimlerdendir. Bunu seviyorum, dünyada bu özelliğe sahip sanırım tek halkız. Kızılderili diye bir halk maalesef ki kalmadı. Bunu Yahudiler, Hristiyanlar ya da Araplar gibi belirli isimlere saplanıp kalmamak, özgür olabilmek güzel. Onlarda bir süre sonra soyadı bile insanların kimliklerini ayrıştıramaz oldu. 🙂

    Ayrıca Deniz gibi unisex bir isimdir. İsteyen kızına, isteyen oğluna verebilir. Dişi geyik Burçin'in adıdır bizim değil. Burçin de bizim adımız. Ayrıca geyik gayet güzel bir hayvandır. Ayı anlamına gelseydi işte o zaman korkunç olurdu. İsmimizi düğündüğümüzde şu anda gittiğimiz hayalle birde ayı anlamına geldiğinde gideceğimiz hayal arasındaki fark korkunç! :))

    Ayrıca değiştirme şansı yoktur pek. İhtimalleri kısıtlıdır ve banalleşmemek için birçok kişi bunları kullanmaz. Neslihan'ın Nesli, Yasemin'in Yasmin olması gibi bir durum bizim ismimizde geçerli değildir. En fazla ÇİNÇİN denir ki onu da banalleşmemek adına yapmıyorlarda.

    Olayın mistik yönünden bakacak olursak adınla yaşa denir ya hep çocuklara. Hüseyin adını alan nasıl ki genelde deli dolu ise, Deniz adını alan nasıl ki dalgalı ruh hali içerisindeki bir zeki ise, Muhammed nasıl ki isminin ağırlığı içinde durgunsa, Ali genelde uzun yaşayanlar listesinde yer almıyorsa, Ömer nasıl ki genelde her işin başındaysa, Bekir nasıl ki… böyle uzar gider. Burçin'lerde hırçın olur derler. Hırçın ve çekici. Güzel dediklerini duymadım fakat geyik güzel bir hayvan olduğundan güzel, hırçın ve çekici oluyorlar mıdır bilmem. Ayrıca güzel/yakışıklı belki erkekte bıraktığı etkidir de hırçın ve çekici kadındadır ya da tam tersi.

    Neyse benden bu kadar, görüşüm budur.

    Sevgiler, saygılar

    Reply
  56. TÜLİN says:
    22 October 2010 at 13:51

    Burçin kesinlikle erkek adıdır.

    Reply
  57. burçin says:
    25 October 2010 at 19:20

    BEN BAYANIM KESİNLİKLE BAYAN İSMİDİR

    Reply
  58. burçin says:
    01 November 2010 at 23:32

    merhaba benim adımda burçin bende sizdenim bence her iki cinsede yakışıyo ama anlamı çok saçma……..

    Reply
  59. TÜLİN says:
    05 November 2010 at 13:50

    Yaptığım araştırmalar sonucunda Burçin'in anlamı KALELERİN EN YÜKSEK ÇIKINTISI anlamına geliyor.

    Reply
  60. hülya says:
    22 November 2010 at 11:32

    burçin: 1. baharda açan ilk çiçek 2. Hercai menekşesi olarakta biliniyor

    Reply
  61. Burcin says:
    07 December 2010 at 01:19

    Selam Benim Adimda Burcin

    Ben Bir Erkeğim

    Kıbrısda Yaşıyorum.. ve

    Burda Daha Çok Erkeklere

    Konuluyor Burcin İsmi..

    🙂 Bye !

    Reply
  62. can says:
    20 December 2010 at 00:06

    burçin adının hiç de dişi bir çağrışımı yok aslında. dediğiniz gibi farklı bir tonlama yaratmıyor.

    tam bir kız ismi diyenlere katılmıyorum,kız ismi olmak için fazla erkeksi. adım burçin değil bu arada:)

    Reply
  63. burçin says:
    22 December 2010 at 14:05

    ben burçin bir kızım zonguldakta oturuyorum burçin ismi bir kız ismi bence çünkü fazla erkek ismi duymuyorum

    Reply
  64. burçin says:
    22 December 2010 at 14:07

    ve hepte kız ismi çok burçin diye
    zonguldakta hiç erkek ismi duymadım burçin diye

    Reply
  65. burçin says:
    28 December 2010 at 14:27

    burçin erkek ismi olamaz çünkü yakiştiramiyorum

    Reply
  66. burçin says:
    30 December 2010 at 15:12

    anlamı dişi geyik olan bir ismin erkek ismi olması pek de mantıklı değil ama anlama bakmadan düşünecek olursak iki cinse yakışan bir isim. tıpkı deniz gibi…

    Reply
  67. burçinbzrkn says:
    30 December 2010 at 15:13

    üstteki yorum da benim 😀 çok fqazla burçin var, farkım oldun istedm o yzden adı değiştirdim 😀

    Reply
  68. burcin says:
    30 December 2010 at 15:22

    sergen de “raf” demek 🙂

    Reply
  69. burçinbzrkn says:
    30 December 2010 at 18:21

    evet ama rafın cinsiyeti yok 😀

    Reply
  70. Burcin says:
    03 January 2011 at 07:34

    Burçin bey sizin gibi adı Burçin olan erkekleri duydukça mutlu oluyorum benimde adım Burçin bende erkegim ve ismimle gurur duyuyorum.. biz bunu dert edecegimize bırakalım onlar dert edinsin 🙂 anlamına gelince bir yerde duymuştum erkeklerde tunç bilek anlamına geliyormuş.. ikinizede sevgiler

    Reply
  71. burçin says:
    05 January 2011 at 13:24

    laaaaaaaaannnnnnnnnnn sz ne dionuz burçin ençok kızlara yakısıo bence ama erekelr adlarıyla mutluysa sorun yokkk

    Reply
  72. hacer says:
    20 January 2011 at 16:56

    bnce sadece kızlarda kullanılmalıdır

    Reply
    • burçin says:
      24 January 2011 at 20:07

      of suan elimde olsa bende adımı değiştirirdim öyle rahatsız edici bi ismki kız olmakla ilgisi yok isim güsel değil face de bile ismim farklı

      Reply
  73. burçin says:
    11 February 2011 at 15:33

    bende erkeklere yakıştıramıyorum ama sorun yok her ıkı cinste de aynı isim olması sorun değil aksine çok hoş :d

    Reply
  74. burçin says:
    15 February 2011 at 10:23

    bende sizinle aynı isimim çok hoş bir ismimiz var bence kabaralım:)

    Reply
  75. burçin says:
    24 February 2011 at 13:46

    benim adım da burçin ama ben cok memnunum eger ınsan kendı ısmını sevmezse kımseyı sevemez ben kendı adımı cok sevıyorum ve cok memnunum herkes bana dıyokı kendısı kadar ısmıde guzel dıyorlar cok mutlu oluyorum bence sız de deneyın kendı ısmınızı sevın ve bızım ısmımız cok omenlı bır ısım sekerler

    Reply
  76. burçin says:
    07 March 2011 at 00:23

    tabii bayanlar için sorun yok…. aa o kız ismi değilmi dedikleri zaman yada burçin hanım dendiği zaman veya biz sizi bayan bekliyorduk dediklerı zaman ben çok sinir oluyorum.böyle yaptıkları zamanda ismimi birine söylemeye utanıyorum.dalga gecti diye ingilizce hocamı elimden zor kurtardılar.

    yani kısacası erkeklere burçin ismi hiçmi hiç yakışmıyor.erkeklerde olunca dalga konusu oluyor..

    Reply
    • burçin says:
      28 March 2011 at 01:23

      aman kardeşim dert etme benim adımda burçin dalga geçenler seviyesizliklerinden dolayı dalga geçerler hemde ismimden çok memnunum…

      Reply
  77. burçin says:
    27 March 2011 at 11:38

    benim adımda burçin en gayet ismimden çok memnunum gayt de güzel bi isim iraz tuhaf ama çoookk güzl bi isim

    Reply
  78. burçin says:
    31 March 2011 at 09:53

    benim ismimi babam koymuş annem gülçin demiş babam burçin koymuş bu isimden hiç memnun deilim we ben nazlı weya melek olsun isterdim……………………:))))

    Reply
  79. burçin says:
    04 April 2011 at 14:51

    ben ismimi seviyuorum leeeeeeeennnnnnn

    Reply
  80. burçin says:
    17 May 2011 at 17:38

    ben ismiden çok menunum vede ççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmm

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  81. burçin says:
    25 May 2011 at 20:38

    eski türkçede baharda açan ilk çiçeğe verilen ad…

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  82. burçin says:
    12 June 2011 at 00:31

    ismimle dalga geçiyor ya

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  83. burçin says:
    11 July 2011 at 16:01

    slm arkadaşlar ben ismimi beyenmıyorum sebebi ise bayan ismi oldugundan girdıgim ortamlarda sıkıntı yaşıyorum buyüzde deyiştirmeyi düşünüyorum

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  84. Burçin says:
    14 July 2011 at 20:09

    Burcin ismi çok güzel bir isimm bende kıızım ama erkeğede yakıştırıoorumm bence her iki cinsede yakışıooo… Kendisine yakıştırmayanlar düşünsün 🙂

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  85. BuRçİn says:
    15 July 2011 at 21:43

    ismimme hayranim anlamına göre erkeklere konulmamaı

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  86. burçinn says:
    29 November 2011 at 14:37

    burçin ismi çok güzel ve sözlük anlamı dişi geyik falan ama gerçek anlamı baharda açılan ilk çiçeğe verilen ad ve hırçın asi güzel anlamına geliyormuş 😀

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  87. thomass says:
    11 December 2011 at 04:57

    burada bir klüp kurabilecek kadar burçin var. (futbol klubü?: belki:) )
    bu arada ben de bu blogun yazarının bayan olduğunu zannediyordum, bu yazıyı okuyana kadar 🙂

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  88. YUNUS AKGÜL says:
    11 December 2011 at 20:17

    BEN BURCİNİ COK SEVİYORUM CÜNKÜ OBENİM VAZGECİLMEZ AŞKIM

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  89. burçin:) says:
    29 December 2011 at 20:52

    yaaaaaaaaaaa burçin ismini önce deniz derlerdi şimdi geyik diyolar hemen ismimi değiştirmem lazım amaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

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  90. burçin says:
    13 January 2012 at 10:54

    bencede anlamı çok güzel

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  91. burçin says:
    14 January 2012 at 13:53

    ben 19 yaşındayım ve benimle yaşıt burçin die bi arkadaşım hiç olmadı buna nazaran sınıfımızda 3 tane elif 3 tane büşra 2 tane esra vs gbi isimler vardı yaniii BURÇİN ismi herkeste olan klasik bi isim değill ve çoookk güzell 😛 🙂

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  92. sena says:
    15 February 2012 at 11:58

    sena isminin anlamıda şudur övme övülme we şimşek parıltısı demektir

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  93. burçin says:
    17 February 2012 at 22:30

    benim ismimde burçin ben 4. sınıfa gidiyorum arkadaşlarım hep bana çinli diyolar çünkü bur çin ya adın ensondan lakap takıyolar ve ben de onlara takıyorum mesela arda ark. bana çinli lakabı taktı bende ona arı lakabını taktım bide furkan arkadaşımada furka gazoz diyoruz bana lakap taktığı için bende bütün arkadaşlarıma lakap taktım…

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  94. burçin says:
    17 April 2012 at 17:40

    amaan.herkez bişi uydurmuş. burçin’ in asıl anlamı baharın ilk çiçeğidir. ama bazı aileler bu ismi erkeklere de verebilir. yasak diye bişi yok herhalde. ama söyliyim benim burçin diye bir erkek arkadaşım vardı ( sevgilim değil ) her kez ona kız ismi olduğunu düşünüp TOP derdi. o da üzülürdü tabi. bence hiç bir aile erkek çocuklarına burçin ismini vermemeli. tabi çocuklarıyla dalga geçilmesini isremiyolarsa.

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  95. burçin says:
    02 December 2013 at 00:11

    Bn ismimden memnun degilim

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