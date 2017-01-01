Burçin İsminin Anlamı Nedir? Burçin’in Anlamı Nereden Geliyor?
Burçin İsminin Anlamı Nedir?
Benim adım Burçin. Cinsiyet açısından biraz tartışmalı bir isim… Kimisi “ben hiç erkek Burçin tanımıyorum” diyor bir başkası ise tam tersini… Şahsen her iki cinsiyetten de tanıdıklarım var… Fakat bana gelen telefonların %99’u hep “Merhaba Burçin Hanım” diye açılıyor ben de esprili bir dille “buyrun benim” diyip geçiyorum 🙂 Acaba Burçin isminin anlamı nedir?
Gelelim adımın anlamına… Türk Dil Kurumu‘nda Burçin isminin anlamı; “Geyik, dişi geyik” olarak verilmiş.
Google‘da arattırdığımda ilginç bir şey daha buldum! Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Altay ilinin bir ilçesinin adıymış (Kaynak; vikipedi).
Bu da google.com/maps’ten aldığım bir harita. Bakarsanız “burqin” olarak göreceksiniz 🙂
Burçin İsminin Anlamı Nedir?
ben ismimden hiç memnun değilim………..jüüüüüüüüüüüüüüüzzzzzzzzzzzzzzzzz görürüz bbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeyyyyyyyyyyybbbbbbbbbbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii……………..
ısmımın guzel olduguna ınanıyorum ben ısmımın ası guzel ve cesur gıbı anlama denk geldıgını bu yuzdenge geyıkle benzetme yapıldıgına daha once dusunmustum
ben burcin ismini cok seviyom ama geyikle benzetme yapılmasından hoslanmıyom
neden benimde ismim burçin 11yaşındayım ama ismim sanatçı ismi herkes benden imza alıyorlar bende seviniyorum bu arada memnun oldum
benim ismimi annem koymuş annem ölmeden önce ismimi hiç sevmezdim ama annem öldükden sonra sevmeye başladım:)bunun nedenini gerçekten bilmiyorum:)
BENCE GUZEL BI ISMIN YAR
sizce neden?
Burçin hayatta var olan ilk erkeğe denir.
bak bu yorumu sevdim ben 🙂
dişi geyik diye bir şey olmaz saçmalamayın geyiğin cinsiyeti erkek birisi açıklayabilirmi bana nasıl dişi geyik oluyo
arkadaşlar burçin ismi osmanlı tarihine dayanan bir isim buna rağmen hala modern bir okunuşu var ve burçin aslında bir çiçek adı genellikle ırmak kenarlarında yetişen ve çok nadir rastlanan bir çiçek
meraba arkadaşlar burçin'in bir anlamı dişi geyik yani güzel asil cesur hırçın anlamına gelıyor diğer bir anlamıda ilk Türklerde baharda açan ilk çiçek demekmiş
ben ısmımı sevmıyorum ben adımın elıf yanı kuranda gecmesını ısterdım
ben adımı çok beğeniyorum çünkü nadir rastlannan bi isim
ben ismimi seviyorum
adımı çok seviyorum
arkadaşlar ismimiz çok za kişide ve ben çok memnunum ismimden güzel ,çekici,nadir bulunan anlamındada aynı zamanda bu isimli kişiler anlamı baharda açan ilk çiçek ve dişi geyik yani her açıdan ender rastlanan demek
slm bn burçin ismimi çok seviyorum ve ismimin çok kişi olmaması hoşuma gidiyor erkek ismi olsun kız ismi olsun güzel bir isim bnce
harika bi ismim varrrrr =)
benim adımda burçin ve ben adımdan çokkkk memnunum
BURÇİN Türkiye'de en çok kullanılan 232. isim (… 230. gökçe, 231. nilüfer, 232. burçin, 233. çağrı, 234. fulya, …). Ülkemizde yaklaşık her 982 kişiden birinin adı BURÇİN ve ismin yaygınlık oranı binde 1.02.
BURÇİN adının yaygınlık oranının Türkiye'nin resmi nüfus sayımı sonuçları ve günlük ortalama nüfus artış hızına orantılarsak ülkemizde 20-07-2009 02:39 itibariyle yaklaşık 73,881 kişinin isminin BURÇİN olduğu ve BURÇİN isimli kişi sayısının her yıl ortalama 1212 kişi arttığı tahmini yapılabilir.
BURÇİN adının Amerika Birleşik Devletindeki yaygınlık oranı ise bir milyonda 2.85 civarında ve bu hesaba göre ABD'de yaklaşık 875 BURÇİN yaşadığı tahmin edilebilir. ABD'nin nüfus istatistikleri dikkate alındığında Amerikada BURÇİN sayısı her yıl 7 kişi artıyor.
BURÇİN Türkiye'nin en yaygın 232. ismiyken, Amerika Birleşik Devletinde en yaygın 232. ad ise Leigh ismi. BURÇİN adının yakın kullanım oranına sahip diğer Amerikalı isim kardeşleri arasında 230. Martha 231. Duane 232. Leigh 233. Maurice 234. Jan isimleri de sayılabilir
aslındA BURÇİN ismi gayet güzel bi isim ama nadir bulnn bi isim deil bunu bilelim gereksiz bi araştırma sonucu buldm 😀
eski türkçede baharda açan ilk çiçeğe verilen ad die duydum meraklılarına:)
ya ben ismimi seviyorum da bu geyk hoşuma gitmiyor bazıları anlamı sorunca söylüyorum gülüyorlar :S sinir oluyorum bi kitaptada cennetteki meyvenin ismi diye geçiyor teyzem göstermişti geyik olmasa hepside gayet güzel
bide bir prenses adıymış öyle de yazıyor 😀
Ben ismimi çok seviyorum.Bana doğayı hatırlatıyor.Hatta bence dünyanın en güzel ismi.Bunu biliyorum.
benim kız arkadasımın ismi ve bencede dünyanın en güzel ismi ve ona çok yakısıyor..
benimde ismim burçin bir bayanım banada tabi erkek ismi diyenler çok oldu ama ben aldırmıyorum geyikleri ve doğadaki tüm hayvanları seiyorumbazı aptallar ismimin anlamı iledalga geçsede ben ismimi seviyorum tabi anlamınıda
ben isminden çok memnunum
bn burçin ismini çok seviyorm çünki o benim kardeşimin ismi.
ben adımı çok sewiorum we çok da güzel bir isim
bence adım ne anlama gelirse gelsin süper
çok komik ergenlik dönemlerimdi kız arkadaşımın ismide burçindi,o burçin ben burçin çok dalga geçerlerdi…..ama seviyorum bende ismimi…..
vayy süpermiş 🙂
bence çoooooooooooooooooooooooooooook güzel bir isim ki ben ismimi çok beğeniyorum.valla burçin gibi ism zor bulunur ama ben erkeklerden bazılarına rasladım burçin adında da genellikle kız oluyo.şahsen bende kızım
bence dünyalar güzeli bir isim anlamıda süper bazı arkadaşlar erkek isim olduğunu söylüyor ama ben daha çok kız ismi duydum
B-U-R-C-I-N is the best von N.A.WEST
sevdiğim kızın ismi burçin di ama ben onu hala unutamadım o yüzden burçin ismini cok seviyorum
ben ismimi seviyorum ve çok nadir bulunan bir isim benim ismimi abim koymuş…
burçin dişi geyik değil (dişi geyiğe maral denir ) burçinin anlamı dişi ceylandır 🙂
baharda açan ilk çiçek olmasıda ayrıca güzelmiş
burçin ve maral eş anlamlıdır yani. bu kadar basit 🙂
yok be dişi ördekmiş :S ben yıllarca dişi ceylan bildim olsun öredek de şirinmiş. ama ceylan daha dişiydi .neyse..ama dişi geyik hala maral
bilinenin aksine fasça değil türkçe kökenli.farsça da tüm ördeklere 'nurgabi' denirmiş. türkçe de ayrılırmış dişi ördeğe burçin erkek ördeğe suna denirmiş.:) karıştım
ben ismimi çok seviyorum çünkü ismim benle çok bağdaşlaşıyor
ben ismimden memnun değilim çünkü bana hep bur___çinnnnn diyolanr
ben ismimi seviyorum ama geyik anlamına geldiğinden üzülüyorum ama ismim çok güzel (:(:(: bybybyby
ben ismimi seviyorum ama anlamı geyik olması hoşuma gitmiyor yinede ismim çok güzel olduğuna inanıyorum çünkü beni geyik diye değil burçin diye çağırıyolar ve bu benim hoşuma gidiyor (:(:(: bybybybyby
bence çok güzel isim.arkadaşımın ismine bir şey dedirtmem.şunuda belirtiyim;burçin erkek değil kız ismi
ben ismimi çok seviyorum çok az rastlanan bir isim
BENİM ABLAMIN İSİMİNİDE BURÇİN ONU ÇOK SEVİYORUM İSMİNİDE AYNI ŞEKİLDE….:)BYBY K.İ.B
ben adımı çok swyrm hmde fzlsyla bğnmeyen kllnmasn önce kndi adnı kntrl etsn krolar bğnmese nlck ben tyzeme çk tşkkr ediyrm adımı brçn kyduğu içn çnkü bu isim nadir yni ender kullnlan bi isim ddğm gbi bğnen kllnr bğnmeyen adını dğştrr. teyze çkkkkkkkkkkkkkkkk tşekkr ederm adımı BURÇİN olarak kydğun için hemde çkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. adımı ççççççççççççççççççççççoooooooooooooookkkkkkkkkkkk SEVİYORUM.
benm de teyzem koymuş adımı 🙂 teyzeleri seviyoruzz 🙂
adımı hiç begenmiorm kız mı erkek mı ismi belli değil ben erkek ismi olarak pek duymadım ama varms cok saçma bı isim
ben hala ismimin anlamını çözemedim.o kadar çok ki hangisine inanacağımı bilmiyorum.ismimi pek beğendiğim söylenemez.ama herşeye rağmen çok da kötü değil.en azından burçin die tanıdığım kimse yokk:D
ya ismim 'den nefret ediyorum . ne anlama geldiqini bile bilmiyorum , ismimi KESINLIKLE deqisitricmmmm !!! :d 😀
ismim burçin ama bna burkinafaso diylrr 😀 😀 😀
ismim burçin ve bna burkinafaso dylrr 😀 😀 😀
ismim burçin ama bana arkadaşlarım bazen çin çin burnin diyorlar
ama bana öyle diyorlardiye hiç kızmıyorum
Merhabalar ben ismimi çok beğeniyorum.Bir erkek olarak öncelikle toplum içinde çok farklı biri oluyosun ve okuduğum okullarda burçin olarak da tek ben vardım herkes beni tanırdı
ayrıcalıklı biri oluyorsun ve ayrı bir karizman oluyor.Kimi yerlerde Burçin ismi kız ismi değilmiydi diyorlar ve tanıdığım kız burçinlerde aynı şekilde durumlarla karşılaşmışlar.Onlarada burçin ismi erkek ismi değilmi diyorlarmış.Burada toplumumuzun büyük hatası var bir ismin hem kız hemde erkek ismi olarak kullanılamaz mı yada onların bir ismin her iki cinsiyette kullanıldığını bilmemek bizim suçumuz mu ama genede olsun ismimi çok seviyorum…Herkese saygılar….
kız-erkek meselesi çok da takılacak bir konu değil…
Benim adiimda burciin hahay erkeklere bu isimi hiic yakistiramiom gerci haaahah tam bir kiz ismi cünkii
petek1234@live.de coook göseliimm hahayyy
merhaba benim ismimde burçin bende burçin ismini bir erkeğe yakıştırmıyorum burçin ismi kız ismi genellikle hep kızların aını urçin duyuyorum ama kimi zamanda erkeklerin adınları burçin diye seslenince ben şaşırıyorum ismimi seviyorum kendimede yakıştırıyorum:)
Burçin'in anlamını ister severiz ister sevmeyiz dişi geyiktir. Maraldır diğer adı da. İngilizce'de de Doe diye yazılır.
İsmin fonoteği çok kötüdür, ağızda ne sert ne de yumuşak bir tonlama yaratmaz. Klasik Türkçe olan tüm kelimeler gibi nağmesizdir ve yine klasik Türkçe isimler gibi doğadan alınan isimlerdendir. Bunu seviyorum, dünyada bu özelliğe sahip sanırım tek halkız. Kızılderili diye bir halk maalesef ki kalmadı. Bunu Yahudiler, Hristiyanlar ya da Araplar gibi belirli isimlere saplanıp kalmamak, özgür olabilmek güzel. Onlarda bir süre sonra soyadı bile insanların kimliklerini ayrıştıramaz oldu. 🙂
Ayrıca Deniz gibi unisex bir isimdir. İsteyen kızına, isteyen oğluna verebilir. Dişi geyik Burçin'in adıdır bizim değil. Burçin de bizim adımız. Ayrıca geyik gayet güzel bir hayvandır. Ayı anlamına gelseydi işte o zaman korkunç olurdu. İsmimizi düğündüğümüzde şu anda gittiğimiz hayalle birde ayı anlamına geldiğinde gideceğimiz hayal arasındaki fark korkunç! :))
Ayrıca değiştirme şansı yoktur pek. İhtimalleri kısıtlıdır ve banalleşmemek için birçok kişi bunları kullanmaz. Neslihan'ın Nesli, Yasemin'in Yasmin olması gibi bir durum bizim ismimizde geçerli değildir. En fazla ÇİNÇİN denir ki onu da banalleşmemek adına yapmıyorlarda.
Olayın mistik yönünden bakacak olursak adınla yaşa denir ya hep çocuklara. Hüseyin adını alan nasıl ki genelde deli dolu ise, Deniz adını alan nasıl ki dalgalı ruh hali içerisindeki bir zeki ise, Muhammed nasıl ki isminin ağırlığı içinde durgunsa, Ali genelde uzun yaşayanlar listesinde yer almıyorsa, Ömer nasıl ki genelde her işin başındaysa, Bekir nasıl ki… böyle uzar gider. Burçin'lerde hırçın olur derler. Hırçın ve çekici. Güzel dediklerini duymadım fakat geyik güzel bir hayvan olduğundan güzel, hırçın ve çekici oluyorlar mıdır bilmem. Ayrıca güzel/yakışıklı belki erkekte bıraktığı etkidir de hırçın ve çekici kadındadır ya da tam tersi.
Neyse benden bu kadar, görüşüm budur.
Sevgiler, saygılar
Burçin kesinlikle erkek adıdır.
bencede kesinlikle size katılıyorum……
BEN BAYANIM KESİNLİKLE BAYAN İSMİDİR
merhaba benim adımda burçin bende sizdenim bence her iki cinsede yakışıyo ama anlamı çok saçma……..
Yaptığım araştırmalar sonucunda Burçin'in anlamı KALELERİN EN YÜKSEK ÇIKINTISI anlamına geliyor.
burçin: 1. baharda açan ilk çiçek 2. Hercai menekşesi olarakta biliniyor
Selam Benim Adimda Burcin
Ben Bir Erkeğim
Kıbrısda Yaşıyorum.. ve
Burda Daha Çok Erkeklere
Konuluyor Burcin İsmi..
🙂 Bye !
burçin adının hiç de dişi bir çağrışımı yok aslında. dediğiniz gibi farklı bir tonlama yaratmıyor.
tam bir kız ismi diyenlere katılmıyorum,kız ismi olmak için fazla erkeksi. adım burçin değil bu arada:)
ben burçin bir kızım zonguldakta oturuyorum burçin ismi bir kız ismi bence çünkü fazla erkek ismi duymuyorum
ve hepte kız ismi çok burçin diye
zonguldakta hiç erkek ismi duymadım burçin diye
burçin erkek ismi olamaz çünkü yakiştiramiyorum
anlamı dişi geyik olan bir ismin erkek ismi olması pek de mantıklı değil ama anlama bakmadan düşünecek olursak iki cinse yakışan bir isim. tıpkı deniz gibi…
üstteki yorum da benim 😀 çok fqazla burçin var, farkım oldun istedm o yzden adı değiştirdim 😀
sergen de “raf” demek 🙂
evet ama rafın cinsiyeti yok 😀
Burçin bey sizin gibi adı Burçin olan erkekleri duydukça mutlu oluyorum benimde adım Burçin bende erkegim ve ismimle gurur duyuyorum.. biz bunu dert edecegimize bırakalım onlar dert edinsin 🙂 anlamına gelince bir yerde duymuştum erkeklerde tunç bilek anlamına geliyormuş.. ikinizede sevgiler
laaaaaaaaannnnnnnnnnn sz ne dionuz burçin ençok kızlara yakısıo bence ama erekelr adlarıyla mutluysa sorun yokkk
evet burçin ismi kızlara daha çok yakışıyor değilmi 🙂
bnce sadece kızlarda kullanılmalıdır
of suan elimde olsa bende adımı değiştirirdim öyle rahatsız edici bi ismki kız olmakla ilgisi yok isim güsel değil face de bile ismim farklı
bende erkeklere yakıştıramıyorum ama sorun yok her ıkı cinste de aynı isim olması sorun değil aksine çok hoş :d
bende sizinle aynı isimim çok hoş bir ismimiz var bence kabaralım:)
benim adım da burçin ama ben cok memnunum eger ınsan kendı ısmını sevmezse kımseyı sevemez ben kendı adımı cok sevıyorum ve cok memnunum herkes bana dıyokı kendısı kadar ısmıde guzel dıyorlar cok mutlu oluyorum bence sız de deneyın kendı ısmınızı sevın ve bızım ısmımız cok omenlı bır ısım sekerler
tabii bayanlar için sorun yok…. aa o kız ismi değilmi dedikleri zaman yada burçin hanım dendiği zaman veya biz sizi bayan bekliyorduk dediklerı zaman ben çok sinir oluyorum.böyle yaptıkları zamanda ismimi birine söylemeye utanıyorum.dalga gecti diye ingilizce hocamı elimden zor kurtardılar.
yani kısacası erkeklere burçin ismi hiçmi hiç yakışmıyor.erkeklerde olunca dalga konusu oluyor..
aman kardeşim dert etme benim adımda burçin dalga geçenler seviyesizliklerinden dolayı dalga geçerler hemde ismimden çok memnunum…
benim adımda burçin en gayet ismimden çok memnunum gayt de güzel bi isim iraz tuhaf ama çoookk güzl bi isim
benim ismimi babam koymuş annem gülçin demiş babam burçin koymuş bu isimden hiç memnun deilim we ben nazlı weya melek olsun isterdim……………………:))))
ben ismimi seviyuorum leeeeeeeennnnnnn
ben ismiden çok menunum vede ççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmm
eski türkçede baharda açan ilk çiçeğe verilen ad…
ismimle dalga geçiyor ya
slm arkadaşlar ben ismimi beyenmıyorum sebebi ise bayan ismi oldugundan girdıgim ortamlarda sıkıntı yaşıyorum buyüzde deyiştirmeyi düşünüyorum
Burcin ismi çok güzel bir isimm bende kıızım ama erkeğede yakıştırıoorumm bence her iki cinsede yakışıooo… Kendisine yakıştırmayanlar düşünsün 🙂
ismimme hayranim anlamına göre erkeklere konulmamaı
burçin ismi çok güzel ve sözlük anlamı dişi geyik falan ama gerçek anlamı baharda açılan ilk çiçeğe verilen ad ve hırçın asi güzel anlamına geliyormuş 😀
burada bir klüp kurabilecek kadar burçin var. (futbol klubü?: belki:) )
bu arada ben de bu blogun yazarının bayan olduğunu zannediyordum, bu yazıyı okuyana kadar 🙂
BEN BURCİNİ COK SEVİYORUM CÜNKÜ OBENİM VAZGECİLMEZ AŞKIM
yaaaaaaaaaaa burçin ismini önce deniz derlerdi şimdi geyik diyolar hemen ismimi değiştirmem lazım amaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
bencede anlamı çok güzel
ben 19 yaşındayım ve benimle yaşıt burçin die bi arkadaşım hiç olmadı buna nazaran sınıfımızda 3 tane elif 3 tane büşra 2 tane esra vs gbi isimler vardı yaniii BURÇİN ismi herkeste olan klasik bi isim değill ve çoookk güzell 😛 🙂
sena isminin anlamıda şudur övme övülme we şimşek parıltısı demektir
benim ismimde burçin ben 4. sınıfa gidiyorum arkadaşlarım hep bana çinli diyolar çünkü bur çin ya adın ensondan lakap takıyolar ve ben de onlara takıyorum mesela arda ark. bana çinli lakabı taktı bende ona arı lakabını taktım bide furkan arkadaşımada furka gazoz diyoruz bana lakap taktığı için bende bütün arkadaşlarıma lakap taktım…
amaan.herkez bişi uydurmuş. burçin’ in asıl anlamı baharın ilk çiçeğidir. ama bazı aileler bu ismi erkeklere de verebilir. yasak diye bişi yok herhalde. ama söyliyim benim burçin diye bir erkek arkadaşım vardı ( sevgilim değil ) her kez ona kız ismi olduğunu düşünüp TOP derdi. o da üzülürdü tabi. bence hiç bir aile erkek çocuklarına burçin ismini vermemeli. tabi çocuklarıyla dalga geçilmesini isremiyolarsa.
Ben ismimden memnunum
Bn ismimden memnun degilim