Burçin İsminin Anlamı Nedir? Burçin’in Anlamı Nereden Geliyor?

Burçin İsminin Anlamı Nedir?

Benim adım Burçin. Cinsiyet açısından biraz tartışmalı bir isim… Kimisi “ben hiç erkek Burçin tanımıyorum” diyor bir başkası ise tam tersini… Şahsen her iki cinsiyetten de tanıdıklarım var… Fakat bana gelen telefonların %99’u hep “Merhaba Burçin Hanım” diye açılıyor ben de esprili bir dille “buyrun benim” diyip geçiyorum 🙂 Acaba Burçin isminin anlamı nedir?

Gelelim adımın anlamına… Türk Dil Kurumu‘nda Burçin isminin anlamı; “Geyik, dişi geyik” olarak verilmiş.

Google‘da arattırdığımda ilginç bir şey daha buldum! Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Altay ilinin bir ilçesinin adıymış (Kaynak; vikipedi).

Bu da google.com/maps’ten aldığım bir harita. Bakarsanız “burqin” olarak göreceksiniz 🙂

Burçin İsminin Anlamı Nedir?