Çocuklar için Kodlama Öğreten Online Servisler

Çocuklarda kodlama eğitimin öneminden daha önce bahsetmiştim. Bir çok okulda artık kodlama dersleri veriliyor. Bunları takip edip çocuklarımızı yönlendirebiliriz. Bu imkanı bulunmayan veliler ise en azından çocuklarını konuya ısındırmak için online web sitelerine bakabilirler. Bu yazımda çocuklar için kodlama hizmetleri sunan başarılı siteler hakkında bilgi vermeye çalışacağım.

Çocuklar İçin Kodlama Siteleri Nasıl Öğretiyor?

Kodlama temellerine baktığınızda komut dizilerini öğrenmek ve bunları doğru biçimde şekillendirmek işin temeli diyebiliriz. Aşağıda paylaşacağım sitelerin hepsi bunu oyunlaştırarak çocuklara sunuyor. Oyunlaşan bir iş çocuklar için (hatta yetişkinler için de) keyifli hale geliyor. Basit görevlerden zor görevlere doğru komutları yazmanız isteniyor.

Online Kodlama Siteleri Ne Kadar Başarılı?

Benim gözlemlerime göre bu siteleri takip eden çocukların kodlama yeteneklerinde olumlu gelişmeler oluyor. Ben oğlumda denediğimde çok çabuk kavradığını gördüm. Fakat ilgi şart onu vurgulamak isterim. Eğer severek yapıyor ve siz de çok fazla zorlamıyorsanız yani sıkılmıyorsa faydalı olacaktır.

Online Kodlama Öğreten Siteler

Code.org, bu konudaki en başarılı sitelerden birisi. Türkçe desteği de olan sitede yeni başlayanlardan daha ileri seviyeye kadar birçok kaynak bulabilirsiniz. “Hour of Code / Kodlama Saati” adı verilen kavram yeni başlayanlar için uygun. Bu harekete destek veren çeşitli sitelerin kendine özgü eğitimlerini sitede bulabilirsiniz. Code.org, tüm dünyada 180 ülkeye yayılmış başarılı bir girişim.

2. https://codecombat.com/play

Türkçe desteği olan codecombat.com, biraz daha büyük çocuklara yönelik bir site. Burada tamamen bir oyun üzerine kurulu şekilde kodlama öğretiliyor. Birçok kodlama sitesinde “sürükle/bırak” tekniği kullanılırken burada “doğrudan yazarak” öğrenme söz konusu. Başlangıç için ağır olabilir. Bana da biraz karmaşık geldi.

3. https://www.gethopscotch.com/

Hopscotch.com, size güzel bir iPhone veya ipad uygulaması sunuyor. Hayal gücü ve kodlama becerisi konusunda oldukça güzel bir uygulama. Uygulama ücretsiz ama elbette zengin içerik için satınalmalar mevcut.

4. https://www.kodable.com/

Kodable.com öğretmen ve öğrencilere yönelik bir servis. Öğretmen iseniz öğrencileri tanımlayarak onları gelişimini takip edebiliyorsunuz. Ücretsiz başlamak mümkün ama sonrasında para vermeniz gerekiyor.

5. http://lightbot.com/

Web sitesinde flash tabanlı oyunu mevcut olsa da daha çok mobil uygulamara yönelik bir site. iPhone, iPad, Android ve Kindle cihazları için uygulama sunuyor. 4-8 yaş için ve 9+ yaş için iki ayrı uygulama sunuyor. Lightbot ile bir uzay ortamında robotunuza verilen görevi yaptıracak komutları veriyorsunuz. Bu da oldukça başarılı bir site.

6. https://www.kodugamelab.com/

Kodu, Microsoft‘un desteklediği bir oyun kodlama öğreten platform. Doğal olarak sadece windows üzerinde çalışan bir uygulama sunuyor. Bu uygulama daha büyük öğrencilere yönelik. Sitesindeki videoya göre gerçekten geniş imkanlarla istediğiniz bir oyun ortamı ve oyun bölümleri tasarlamanız mümkün görünüyor. Kodu, bir sınıf dersi olarak okutulmak için çok ideal.

7. https://scratch.mit.edu/

Çocuklar için kodlama denince benim ilk aklıma gelen “scratch‘. MIT Üniversitesi tarafından geliştiren ve birçok okulda kullanılan scratch; belki en başarılı kodlama öğretme aracıdır. Sürükle/bırak ile ilerlenen eğitimler çok basitten karmaşığa doğru gitmektedir. Serbest çalışma ile de becerileri geliştirmek de mümkün. Birçok ilköğretim okulunda kodlama dersleri scratch ile verilmektedir. İsterseniz masaüstü versiyonunu isterseniz de tarayıcıdan web sitesi üzerinden deneyebilirsiniz. Tamamen ücretsiz.

8. https://www.tynker.com/hour-of-code/

Oyun yaratma üzerine kurulu olan tynker.com, ücretsiz bir online hizmet. Karakterinizi seçip verilen yönergeleri yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Bu site ingilizce arayüze sahip. Birçok yaş seviyesine uygun oyunlarıyla kodlamayı siz öğretiyor. Eğer sınıf olarak bu hizmeti kullanmak isterseniz o zaman para vermek zorundasınız.

Son Söz

İnternette en çok karşılaştığım çocuklar için kodlama sitelerini sizler için sıraladım. Mutlaka size veya çocuğunuza uygun bir tane bulacaksınız. Benim tavsiyem başlangıç için Scratch. Bunlar adı üzerinde “araç” lar. Önemli olan düzenli üzerinde durup gelişim elde etmek.