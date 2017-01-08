







Hiç şüphe yok ki; teknoloji her geçen gün hayatımıza biraz daha giriyor. Artık bazı teknolojik cihazlar olmadan yaşayamıyoruz! Cep telefonunuzu evde bırakıp geçireceğiniz bir günü düşünün mesela. Bu cihazların hepsi yazılım ile programlanıyor ve bize sunuluyor. Bu hızla artan ihtiyacı karşılamak için her geçen gün yazılım sektörü de hızla genişliyor. Çocuklarda yazılım eğitimi ve önemi de burada ortaya çıkıyor.

Günümüzde yazılım öğrenme yaşı oldukça erken yaşlara kadar indi. Artık lise ve hatta ilköğretimde bile yazılımın temellerini öğreten dersler var. Peki çocuklarda yazılım eğitimi neden bu kadar önemli?

Gelişen Teknoloji Yazılım İhtiyacını Artırıyor

Son zamanlarda oldukça gündemde olan “4. Endüstriyel Devrimi” ile birlikte hayatımız teknolojiyle iç içe yaşanır hale geldi. Özellikle “büyük veri“, “bulut bilişim” ve “nesnelerin interneti” kavramlarının da yaygınlaşmasıyla hayatımızın her köşesinde programlanmış cihazlar görmekteyiz. Durum böyle olunca yazılım ihtiyacı her geçen gün oransal olarak artıyor. Eskiden daktilo, word, excel kullanmak nasıl ki işe alımda önemli rol oynuyordu; gelecekte ise basit veya orta düzey yazılım bilgisi (mühendis olunmasa da) önemli bir kriter olacak. Bir çok meslekte az veya çok yazılım bilme ihtiyacı olacak.

Çocukların Algısı

Gelelim çocuklara… Bazen çocuklarımız gerçekten şanlı mı emin olamıyorum. Fakat iyi tarafından bakmak gerekirse kendi çocukluğumda bu kadar imkan yakalasaydım ne kadar güzel olurdu diye düşünüyorum. Bu bakımdan çocuklarımız şanslı bence. Bunun yanında bazı öğretileri küçük yaşta almanın önemini de biliyoruz. Örneğin yabancı dil eğitimi anaokul yaşlarında başlıyor artık. Küçük yaşta daha kalıcı ve daha kolay öğreniliyor. İşte yazılım öğretimini de ilkokul çağlarında çocuklarımıza sunmamız mümkün. Onlar için oyun gibi gelecek bu öğretiler hayatına olumlu yönde bir katkı sağlayabilir.

Meslekler Dönüşüyor

Mesleklerin kaybolmasının sorun olup olmadığı benim de karar veremediğim bir konu. Gelişen teknoloji bir çok mesleği yok ediyor veya dönüştürüyor. Süpermarketlerin açılmasıyla bakkallık mesleğinin zora düşmesi örneğin… Burada yıllardır bakkalını işleten kişiyi mi suçlamalıyız? Yoksa kapitalizme mi suç bulmalıyız? Bence bunları düşünmektense okuyup fikir geliştirmeliyiz. Maalesef bazı meslekler daha büyük tehlike altında. Fakat bunu fırsata çevirmek için çalışmak da bizim elimizde. Konuya biraz daha basit yaklaşırsak şöyle bir sonuç çıkarabiliriz; değişen hayata uyum sağlayamazsak bizler de var olamayız! İşte bu yüzden yazılım temellerini öğrenmek veya çocuklarımızı bu yönde teşvik etmek gelecek için çok önemli. Evet meslekler dönüşüyor ama bizler de teknolojiyi etkin kullanıp fark yaratabiliriz. Teknolojinin soğuk bir yüzü olmasına karşın azimle çalışanlara da şans tanıdığı ortadadır.

Bize Düşen Nedir?

Bize düşen daha ilkokul çağlarında çocuklarımızı en azından yazılım eğitimleriyle tanıştırmak olabilir. Elbette tüm çocukların aynı oranda ilgi göstermesini bekleyemeyiz. Fakat ilgisini çekerse hem bir hobi edinir hem de geleceğe yönelik güzel bir adım atmış olur.

Çocuklarda Yazılım Eğitimi Nasıl Başlamalı?

Şimdiye kadar yazılım eğitiminin önemi ve gerekliliğinden bahsettim. Peki küçük yaştaki çocukları bilgisayarın başına oturtup kod mu yazdıracağız? Elbette öyle değil. Günümüzde küçük yaştaki çocuklara -yaklaşık 6-7 yaşından itibaren- odaklanmış ve oyun gibi sunulan fakat ardında yazılım temellerini öğreten çeşitli dersler, online web siteleri ve girişimler mevcut. Bunların neler olduğunu bir sonraki yazımda paylaşacağım.

Bugün çocuklarda yazılım eğitimi konusuna dikkat çekmeye çalıştım. Güzel günler dilerim.