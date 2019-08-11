Dünyada ve Ülkemizde Açık Verinin Durumu

Açık verinin tanımını öğrenip üzerine açık verinin önemini de ele aldıktan sonra şimdi ülkemizde ve dünyada “açık verinin durumu” hakkında bilgi aktaracağım.

Ülkelerin Açık Veri Portalları

Açık veri kavramı yaygınlaştıkça ülkelerin katılımı ve uyumu birbirinden farklı olmuş. Bunun birlikte her geçen sene ülke sayısı ve paylaşılan açık veri miktarı da artış göstermiş.

data.gov verilerine göre; 54 farklı ülkenin 213 farklı bölgesine ait açık veri portalı bulunuyor. Bunlardan bazıları şöyle;

Ülke Açık Veri Portalı Amerika https://www.data.gov/ İngiltere https://data.gov.uk/ Almanya https://www.govdata.de/ Avustralia https://data.gov.au/ İsviçre https://opendata.swiss/en/ Tayvan https://data.gov.tw/ Filipinler http://data.gov.ph/ Afrika Kıtası http://dataportal.opendataforafrica.org/ Avrupa Kıtası https://data.europa.eu/euodp/en/home

Daha geçiş liste için; ülkelerin açık veri portalları listesini inceleyebilirsiniz.

Ülkelerde Açık Verinin Durumu

Global Open Data Index platformu ülkelerin açık verinin durumu hakkında çeşitli kategorilere göre puanlayan güzel bir çalışma sunuyor. Ülkelerin hükümet bütçesi, ulusal istatistikler, hava durumu tahmini, seçim sonuçları, devlet harcamaları gibi kategorilerdeki başarısı puanlanarak bir sıralama ortaya konuyor.

Ülkelerin puanlarına ve detaylara buradan oluşabilirsiniz. Fakat şöyle bir özet geçebilirim;

Tayvan, Avustralya ve İngiltere ilk 3 sırada.

Barbados, Saint Kitts ve Nevis ve Miyanmar’ın son 3 sırada.

Türkiye 45. sırada.

Amerika 11. sırada.

Almanya 24. sırada.

Japonya 16. sırada.

Ülkelerin Açık Veri Haritası

Veri Kalitesi ve Sağlanan Katkıya Göre Ülkeler

Open Data Barometer organizasyonu ülkeleri gelişimlerine, verinin kalitesine ve verilerin etkinliğine göre sıralayan bir rapor paylaşıyor. Buradaki sıralama daha farklı ama zaten kriterler de farklı. Bu listeye göre de Kanada, İngiltere ve Avustralya başı çekiyor.

Ülkelerin Açık Veri Kalitesi ve Gelişimi

Bu iki web sitesi benim gördüğüm en detaylı verileri sağlayan siteler. Bunların yanında dikkatimi çeken diğer kaynaklar da şöyle; opendataimpactmap, worldbank, knoema. Bu sitelerde de çok güzel bilgiler yer alıyor.

Türkiye’de Açık Veri ve Atılan Adımlar

Yukarıdaki listelere baktığımızda ülkemizin açık veri notu maalesef düşük. Buna rağmen zaman içinde gelişme gösterdiği görülüyor. Ülkemizde devlet ve kamu verileriyle çalışıyorsanız veri yayınlama konusunda yol alındığını görebilirsiniz. Fakat “açık veri politikaları” gereği yerine getirilmesi gerekenlerin bir çok madde var (okunabilir veri, tamam açık lisanslanmış olması, verinin gecikmeden sağlanması vb.) henüz sağlanmış değil.

Devletin Dijital Dönüşüm Platformu‘nda yayınlanan verilere göre 2016-2019 eylem planında yer alan açık veri portalı oluşturma çalışmaları devam ediyor. Bu çalışma devam ederken http://www.resmiistatistik.gov.tr/ sitesinden mevcut bilgiler paylaşılıyor. Buradaki veriler de oldukça faydalı. Mutlaka incelemenizi öneriyorum.

Ülkemizde yer alan önemli bazı diğer kaynakları da paylaşmak isterim.

Dünyada ver ülkemizde açık verinin durumu hakkında paylaşmak istediğim bilgiler bu kadar. Açık verinin altında yatan birinci ilkenin dünya barışı ve adil devlet politikaları olduğunu tekrar hatırlatıyorum. Ülkemizdeki gelişmeleri de merakla bekliyoruz.

Eğer okumadıysanız bu mini serinin diğer iki yazısını da tavsiye ederim; “Açık Veri Nedir?” ve “Açık Verinin Önemi ve Temel Faydaları“