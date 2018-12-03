En çok Satan USB Bellek Modelleri
USB bellekler hayatımızın vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Bulut saklama hizmetleri yaygınlaşsa da herkes mutlaka bir iki tane USB bellek bulunuyor. Yeni bir USB bellek sizin için toparladığım 2018 yılında en çok satan USB bellek modelleri inceleyebilirsiniz.
En Çok Satan USB Bellekler
Bu sene (2018) en çok satan USB bellekler yine Kingston, SanDisk ve Toshiba markalarından oluşuyor. Sene sonu itibariyle popüler web sitelerini araştırdım ve aşağıdaki usb belleklere ulaştım. Harf sırasına göre dizdim. Eğer USB bellek satın alacaksanız bu listeye bakmanız faydalı olacaktır:
- Kingston 32GB DataTraveler 50 USB 3.1 USB Bellek
- Kingston 32GB DataTraveler Mini Rex USB 3.1 USB Bellek
- Kingston 16 GB USB 3.0 USB Bellek (DTIG4/16GB)
- Kingston 32 GB USB 2.0 DTSE9H/32GBZ Bellek
- Kingston 32 GB USB 3.0 DT100G3/32GB Bellek
- Kingston DataTraveler 106 32GB USB 3.0 Bellek
- Kingston DataTraveler 100 G3 32GB USB3.0 Usb Bellek
- Kingston DataTraveler 50 16GB USB 3.0 Bellek
- Kingston DataTraveler 50 32GB USB 3.1 Kırmızı USB Bellek
- SanDisk 16GB Cruzer Blade USB Bellek
- Sandisk 16GB Cruzer Blade USB 2.0 Bellek
- Sandisk 16GB Glide 3.0 USB Bellek
- Sandisk 16GB Ultra 3.0 USB Bellek
- Sandisk 16GB Ultra Fit USB 3.1 Bellek
- Sandisk 32GB Glide 3.0 USB Bellek
- SanDisk Cruzer Blade 16GB USB Bellek
- SanDisk Cruzer Blade 32GB USB Bellek
- SanDisk Cruzer Fit 16GB USB Bellek
- SanDisk Cruzer Force 16GB Metal USB Bellek
- SanDisk Cruzer Force 64GB Metal USB Bellek
- SanDisk Cruzer Glide 32GB USB 3.0 USB Bellek
- SanDisk Ultra Dual Drive 32GB USB 3.0 Bellek
- Toshiba 64 GB USB 2.0 Hayabusa Beyaz
- Toshiba 16 GB 3.0 Hayabusa Beyaz USB Bellek
- Toshiba 32 GB Hayabusa USB 2.0 USB Bellek
USB Bellek Seçerken
USB bellek satın alırken size uygun olanı seçmek için kullanım amacına göre özelliklerini karşılaştırmanız gerekiyor. Detaylı bilgi için USB Bellek Alırken Nelere Dikkat Etmeli? yazımı okuyabilirsiniz.