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USB bellekler hayatımızın vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Bulut saklama hizmetleri yaygınlaşsa da herkes mutlaka bir iki tane USB bellek bulunuyor. Yeni bir USB bellek sizin için toparladığım 2018 yılında en çok satan USB bellek modelleri inceleyebilirsiniz.

En Çok Satan USB Bellekler

Bu sene (2018) en çok satan USB bellekler yine Kingston, SanDisk ve Toshiba markalarından oluşuyor. Sene sonu itibariyle popüler web sitelerini araştırdım ve aşağıdaki usb belleklere ulaştım. Harf sırasına göre dizdim. Eğer USB bellek satın alacaksanız bu listeye bakmanız faydalı olacaktır:

Sandisk USB Bellek

Toshiba USB Bellek



Kingston USB Bellek

Kingston 32GB DataTraveler 50 USB 3.1 USB Bellek

Kingston 32GB DataTraveler Mini Rex USB 3.1 USB Bellek

Kingston 16 GB USB 3.0 USB Bellek (DTIG4/16GB)

Kingston 32 GB USB 2.0 DTSE9H/32GBZ Bellek

Kingston 32 GB USB 3.0 DT100G3/32GB Bellek

Kingston DataTraveler 106 32GB USB 3.0 Bellek

Kingston DataTraveler 100 G3 32GB USB3.0 Usb Bellek

Kingston DataTraveler 50 16GB USB 3.0 Bellek

Kingston DataTraveler 50 32GB USB 3.1 Kırmızı USB Bellek

SanDisk 16GB Cruzer Blade USB Bellek

Sandisk 16GB Cruzer Blade USB 2.0 Bellek

Sandisk 16GB Glide 3.0 USB Bellek

Sandisk 16GB Ultra 3.0 USB Bellek

Sandisk 16GB Ultra Fit USB 3.1 Bellek

Sandisk 32GB Glide 3.0 USB Bellek

SanDisk Cruzer Blade 16GB USB Bellek

SanDisk Cruzer Blade 32GB USB Bellek

SanDisk Cruzer Fit 16GB USB Bellek

SanDisk Cruzer Force 16GB Metal USB Bellek

SanDisk Cruzer Force 64GB Metal USB Bellek

SanDisk Cruzer Glide 32GB USB 3.0 USB Bellek

SanDisk Ultra Dual Drive 32GB USB 3.0 Bellek

Toshiba 64 GB USB 2.0 Hayabusa Beyaz

Toshiba 16 GB 3.0 Hayabusa Beyaz USB Bellek

Toshiba 32 GB Hayabusa USB 2.0 USB Bellek

USB Bellek Seçerken

USB bellek satın alırken size uygun olanı seçmek için kullanım amacına göre özelliklerini karşılaştırmanız gerekiyor. Detaylı bilgi için USB Bellek Alırken Nelere Dikkat Etmeli? yazımı okuyabilirsiniz.