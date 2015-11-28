







En Çok Satılan SSD Diskler

Çok satılan SSD disklere geçmeden önce; SSD ve HDD disklerin arasındaki farkları okumanızı, sonrasında da SSD veya HDD seçimininde dikkat edilmesi gerekenleri de okumanızı tavsiye ederim. Sonrasında SSD disk almaya karar verirseniz aşağıda sizi yönlendirecek bilgiler yer almaktadır. Önce markalara göz atıp sonra da online satış yapan sitelere verdiğim direk linkler üzerinden araştırmanızı yaparak karar verebilirsiniz.

En Çok Satılan SSD Markaları

Türkiye’deki online satış sitelerini incelediğimizde en çok ürünün aşağıdaki markalarda olduğunu görüyoruz. Daha aşağıda online satış sitelerine linkleri göreceksiniz.

En Çok Satılan SSD Disk Ürünleri

Hi-Level Ultra 120GB 550MB-530MB/s 2,5″ Sata3 SSD Hi-Level Ultra 240GB 550MB-530MB/s 2,5″ Sata3 SSD Kingston ORM-SH103S3-240GB Sabit Disk Kingston HyperX Fury 120GB 500MB-500MB/s Sata3 SSD Samsung 250GB 850 EVO SATA 3.0 SSD Samsung MU-PS250B/WW 250GB USB 3.0 Taşınabilir SSD Disk Sandisk SDSSDP-128G-G25 SSD Disk Sandisk 120GB Sata3 2.5″ SSD Plus Sandisk Ultra II 240GB Sata III SSD

SSD Disk Satan Online Siteler

Türkiye’deki online satış mağazalarına girdim ve direk SSD disk kategorilerinin linklerini toparladım. Buradan direk ilgili sitenin SSD disk satış sayfasına ulaşabilirsiniz.

(Harf sırasına göre dizilmiştir)

İhtiyacına Uygun Olanı Alın

SSD teknolojisi giderek daha da gelişecek ve fiyatları ucuzlayacak. Belki de fiyatlar çok düşmeden sunulan kapasiteleri artırırlar. Bu bilgiler ışığında karar verip bir yükseltme yapabilirsiniz. Fakat benim tavsiyem; gerçek ihtiyacınızı ortaya koymadan karar vermeyin.