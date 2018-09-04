Göstergeler Normale Dönüyor: Ethereum ile Yatırım Yapmak

1. Ethereum Nedir?

Ethereum nedir? Son yıllarda hayatımızda yer edinmeye başlayan kripto para ilk olarak Bitcoin (BTC) ile ortaya çıkmıştır. Bitcoin’in zaman içerisinde işlem görmeye başlamasıyla birlikte Bitcoin piyasaları ve yatırımcılarının sayısı hızla artmıştır. Bu durum, Bitcoin piyasalarında yaşanan bazı aksamalar ve dezavantajların da görülmesine neden olmuştur. Ethereum, Bitcoin (BTC) piyasalarına alternatif olarak geliştirilen ve son yıllarda Ethereum al-sat işlemleri ile talebin giderek arttığı bir sanal kripto para birimidir.

Ethereum (ETH), kripto para platformunda Bitcoin’e (BTC) alternatif olarak çıkmıştır diyebiliriz. Kurucusu Vitalik Buterin henüz 23 yaşında iken, Bitcoin piyasasında bulunmuş ve Bitcoin’in eksikleri olduğunu düşünerek 2013 yılında Etherum’u hayata geçirmiştir.

Ethereum; ICO (initial coin offering), yani halka arz edildiğinde 14 milyon Dolar yatırım toplamayı başarmış ve kullanıcılarına 60 milyon Ether kazandırmıştır. Etherium’un (ETH) günümüze kadar olan süreçte, market hacmini 23 milyar Dolar gibi bir rakama çıkarması ise takdiri ve saygıyı hak eden bir gelişim göstergesidir.

Ethereum madenciliğine de kısaca değinmek gerekirse; Bitcoin (BTC) madenciliğinde gördüğümüz yüksek hızlı işlemcili sistemler yerine, yüksek kapasiteli ekran kartlarının kullanılması Ethereum madenciliğinin temel ilkesidir diyebiliriz.

Blockchain (blok zincir) kullanımında yaptığı farklılıklar ile kripto para sistemleri arasında öncü sayılan Ethereum, Smart Contract isimli bir uygulama kullanmaktadır. Smart Contract ile herhangi bir aracıya ya da bir denetimciye ihtiyaç duyulmuyor. Çünkü kodlarını istediğiniz şekilde ayarlayabildiğiniz bu kontrat sistemi, insanların ya da kurumların yapabileceği hataların ve yolsuzlukların önüne geçmek için birebir çözüm niteliği taşıyor.

Aynı zamanda hata payının da bulunmaması, Smart Contract’ı vazgeçilmez bir etmen haline getiriyor. Örnek vermek gerekirse; sistem üzerinde yapılan bir alış-veriş işleminde, malı hesabınıza geçirmeden paranızı hesabınızdan çıkarmıyorsunuz. Yani yüzde yüz güvenle alım-satım yapmanıza olanak sağlıyor.

Son olarak eklememiz gereken konu da Ethereum’un (ETH) bir merkezi bulunmamasıdır. Dünya bilgisayarı diye adlandırılan Ethereum tek bir merkeze bağlı değil. Ethereum ağına katılan bütün bilgisayarlar yönetici ve depolayıcı konumda yer alıyor. Yani yapılan işlemlere herhangi bir yöneticinin tekil olarak müdahale etmesi gibi bir durum söz konusu değil.

2. Ethereumun Güvenilirliği

Bitcoin’in piyasa işlem hacmi ve değerinin yüksek oranda artmasıyla birlikte daha düşük miktarlarla işlem yapılabilmesine olanak sağlanması amacıyla Bitcoin’e benzer ancak daha düşük fiyatlarla alınabilen altcoin türleri ortaya çıkmıştır. Her ne kadar Ethereum ilk bakışta bir altcoin gibi görülse de Bitcoin’den tek farkının alış-satış fiyatı olduğu söylenemez. Tıpkı Bitcoin gibi Ethereum’da merkezi olmayan (decentralized) bir ödeme şeklini Blockchain (blok zincir) adı verilen özel bir kodlama yöntemi aracılığıyla sunan bir sistemdir.

Ürün değiş-tokuşunda güveni sağlayan kurumların (banka vs.) aracılık vasfının ortadan kalkması kripto para sistemlerinin en büyük avantajıdır. Bu durum yapılan alışverişlerin daha az maliyetli yapılmasını sağlar. Kripto para kullanılan işlemlerin en büyük avantajının bu durum olduğunu belirtebiliriz.

Peki, Ethereum’un bu sisteme yaptığı katkı nedir? Ethereum, aslında bu işlemlerin yapıldığı sistemin tümüne verilen isimdir. Bu sistemde kullanılan ödeme aracının ismi Ether. Ethereum’un kripto para piyasalarına kattığı yenilik ise Smart Contract (Akıllı Kontrat) adı verilen ve yapılan alışverişte sadece para transferi boyutunda kalmayıp işlemin sözleşme boyutunu da ele almasıdır.

Bitcoin ödeme sisteminde alışveriş yapıldıktan sonra para transferi gerçekleşiyor ve sonrasına dair bir işlem yapılmıyorken Ethereum’da blok zincirlerin kodlamasını yapan Ethereum madencileri yapılan alışverişin kesin olarak gerçekleştiğinin teyidini aldıktan sonra para transferinin gerçekleşmesini sağlayan özel bir blok zinciri yazılımı üretiyorlar. Bu durum; satın alınan ürünün, alıcısına ulaştığının somut bir göstergesi olarak sayılıyor ve tüm bunlar Ethereum piyasası üstünde tek bir blok zincir kanalı vasıtasıyla sağlandığı için ek maliyet olmadan güvenli bir alışveriş sağlıyor.

Ethereum’un güvenilirliğinin daha yüksek olmasının nedeni tam da bu noktadan kaynaklanmakta. Ethereum, Bitcoin’in alışveriş mantığına katkısını bir adım daha ileri taşıyarak alıcı ile satıcı arasındaki güven ilişkisini de Smart Contract (Akıllı Kontrat) uygulamasıyla daha pratik bir hale getirmiştir.

3. Yatırım Aracı Olarak Ethereum

Yukarıda da kısaca değinildiği üzere; Ethereum’un para birimi olan Ether (ETH) Bitcoin’e nazaran daha ucuz bir kripto para birimidir. Bu da alım-satımının daha kolay bir şekilde yapılmasına olanak tanımaktadır. Ancak, şu an için daha az popüler olması nedeniyle Bitcoin kadar yaygın bir kullanım alanı sunmamaktadır. Ayrıca, Ethereum daha geniş çaplı bir sistemdir.

Sadece sanal para birimi olarak düşünülmemesi gerekmektedir. Nitekim, Ethereum’un mucidi olan Rus bilgisayar yazılımcısı Vitalik Buterin meşhur benzetmesinde Ethereum’u kripto para aleminin petrolü olarak nitelendirmiş ve Bitcoin ve Litecoin gibi kripto paralardan farkını bu benzetme ile nitelendirmiştir. Dolayısıyla, bu sistemin sadece bir değer saklama aracı olarak algılanmaması sistemin kurucusu tarafından kurulum sonrası belirtilmiştir. Ethereum, gerekli gelişim ve düzenlemeleriyle internet aleminin enerji kaynağı olmaya aday bir sistem olma iddiasındadır.

ETH’nin sadece sanal para birimi olarak düşünülmemesi gerekmektedir. Nitekim, Ethereum’un mucidi olan Rus bilgisayar yazılımcısı Vitalik Buterin meşhur benzetmesinde Ethereum’u kripto para aleminin petrolü olarak nitelendirmiş ve Bitcoin ve Litecoin gibi kripto paralardan farkını bu benzetme ile nitelendirmiştir. Dolayısıyla, bu sistemin sadece bir değer saklama aracı olarak algılanmaması sistemin kurucusu tarafından kurulum sonrası belirtilmiştir. Ethereum, gerekli gelişim ve düzenlemeleriyle internet aleminin enerji kaynağı olmaya aday bir sistem olma iddiasındadır.

Dolayısıyla, ilk bakışta Ethereum’un Bitcoin’den tek farkının ucuz bir altcoin olduğu algısı mevcut olsa da, Ethereum gelişime açık ve modern yapısıyla kripto para piyasalarında ciddi bir farklılık oluşturmuştur ve gelecek vaat etmektedir. Ethereum sisteminin piyasaya çıkışının açıklanmasının ardından henüz faal hale gelmeden yatırımcı çekmeyi başarması ve değerini gün geçtikçe daha fazla arttırması bu duruma bir kanıt niteliğindedir.

Ayrıca, kendine has Solidity adı verilen bir yazılım dili olması ve Smart Contract özelliğiyle kripto para piyasalarına yeni bir soluk getirdiği yadsınamaz. Ancak, yine de yatırım aracı olarak bakıldığında fiyatının değişken seyrettiği de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu niteliğiyle Ethereum’un daha çok uzun vadeli bir yatırım aracı olarak görülmesi daha faydalı bir yaklaşım olacaktır.

4. Önemli Bilgiler

Ethereum, işlem hacmi olarak şu anda piyasanın Bitcoin’den sonraki en büyük altcoini olma özelliği sayesinde diğer altcoinlere nazaran daha güvenilirdir. Ayrıca, geniş kapsamlı görünümüyle cazip bir altcoin olma niteliğini de kazanmıştır. Dolayısıyla, altcoin piyasalarına giriş yapacaklar için önemli bir seçenek sunmaktadır.

Son zamanlarda yaşanan Tl/Usd volatilitesi (oynaklığı) nedeniyle gerek Bitcoin gerekse de diğer altcoin fiyatlarında belli bir düşüş yaşanmıştır. Ancak Ethereum bu düşüşten en çok etkilenen kripto para birimi olarak görülmektedir. Bu nedenle kısa vadeli kar elde etme güdüsüyle yapılacak ufak Ethereum al-sat hareketleri mevcut konjonktür çerçevesinde yatırımcısı için riskli bir durum oluşturmaktadır.

Yine de, yenilikçi ve modern sistemiyle Ethereum, gerek işlem kapasitesinin büyüklüğü gerekse Bitcoin’e nazaran daha hızlı olmasıyla sanal kripto para piyasalarının vazgeçilmezi olduğunu göstermektedir.

Bitcoin madenciliğinde kullanılan CPU (işlemci) tabanlı donanım gereksiniminden farklı olarak Ethereum GPU (ekran kartı) bazlı donanımsal gereksinime ihtiyaç duymaktadır. Söz konusu durum, Ethereum madenciliğini Bitcoin’e nazaran daha pratik hale getirmiştir. Özet olarak söylemek gerekirse, Ethereum madenciliği daha kolay ve ucuza yapılabilir.

Komplike yapısının gelecek vaat ettiği Ethereum, özellikle son dönem fiyatlarında yaşanan oynaklık yüzünden kısa vadeli kar elde etme amacıyla piyasada bulunan yatırımcısına istediğini verememiş olsa da sanal kripto para piyasasının vazgeçilmez aktörlerinden biri olduğunu aktif olarak işlem görebildiği 2016 yılından bugüne aktif işlem hacmi sayesinde göstermiştir. Bu durum Ethereum’un uzun vadede beklentileri karşılayabilme ümitlerini arttırmaktadır.