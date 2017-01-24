Güçlü Şifre Oluşturmak İçin Öneriler

Önceki yazımda şifre kırma yöntemlerinden ve nasıl korunacağımızdan bahsetmiştim. Güçlü şifre belirleme sırasında dikkat etmemiz gereken temel kuralları ele alacağım. Herşeyin başındayız ve şifre belirleyeceğiz. Güçlü bir şifre çalınma riskini büyük oranda azaltacaktır. Şifre belirlerken dikkat edilecek en temel noktalara göz atalım…

Nasıl Güçlü Şifre Oluşturabilirim?

1. Her hesap için ayrı şifre kullanın. Bu en önemli kural! Şifrenizi basit bir kelime olarak seçmeyin. Örneğin “kedi”, “kırmızı” vb. sözcüklerden şifre olmaz! Sözlük saldırısını engellemek için şifrenizde büyük harf, küçük harf, rakam ve mümkünse sembol kullanın. Örneğin “K@raKed1” bu açıdan güzel bir şifre. Şifre uzunluğunuz en az 8 mümkünse 10 karakter olsun. Şifrenizde çok kişisel bilgiler olmasın. Bu tür şifreler tahmin edilmek yönünden zayıftır. Örneğin 2008’de doğmuş ve adı Ahmet olan bir çocuğun annesinin şifresi “ahmet2008” olması çok basit bir tahmin… Dışarıda çok bilinen olguları kullanmayın. Bazı durumlarda akılda kalıcı şifreler oluşturmak da önemlidir. Karışık bir şifre oluşturup onu bir kağıda yazmak da mantıklı değil. Örneğin sürekli girdiğiniz bir şifre için “ldfDSFRG90234sd” gibi bir şifre yerine hatırlaması kolay “S@bah5lira” gibi isim tamlaması veya kısa cümleciklerden oluşan bir şifre daha uygun olacaktır. Ardışık rakam veya harfler kullanmayın “abcde… 456789… qwerty…” gibi… Şifredeki bazı harfleri ona benzer rakam veya sembolle değiştirip akılda kalıcı şifre üretebilirsiniz. Mesela “10KatlıBina” yı “1()KatlıBin@” yaparsanız güvenlik seviyesi zıplar. Ayrıca akılda kalıcı da olur.

Şifre Olasılıkları

8 karakterli bir şifre için kaç tane olasılık var buna bakalım:

Sadece rakamlar 10^8 = 100,000,000

Sadece semboller 19^8 = 16,983,563,041

Sadece küçük harf 26^8 = 208,827,064,576

Küçük+büyük harf 52^8 = 53,459,728,531,456

Rakam+küçük+büyük harf+sembol 81^8 = 645,753,531,245,761

Yani eğer “rakam+küçük+büyük harf+sembol” kullanarak 8 haneli bir şifre belirlediyseniz tam olarak 645,753,531,245,761 farklı şifre belirleme imkanınız var demektir. Bu da şifreyi bulmak için bu kadar denemek gerekir anlamına geliyor…

Dünyadaki En Kötü Şifreler

SplashData‘nın hazırladığı rapora göre hatalı ve zayıf şifrelerin neler olduğunu da paylaşmak istiyorum. Burada amaç kötü şifreleri görmek ve kullanmamaktır. Bu liste ingilizceye göre hazırlanmış ama bizim dilimize göre de tahmin edilebilinir…

Sıra ve Şifre

1 123456

2 password

3 12345

4 12345678

5 qwerty

6 123456789

7 1234

8 baseball

9 dragon

10 football

11 1234567

12 monkey

13 letmein

14 abc123

15 111111

16 mustang

17 access

18 shadow

19 master

20 michael

21 superman

22 696969

23 123123

24 batman

25 trustno1

Şifre Güvenliğini Ölçmek İçin

Özenle oluşturduğunuz şifrenizin ne kadar kuvvetli olduğunu test edebileceğiniz bir web sitesi var; howsecureismypassword.net. Bu siteye girip test etmek istediğiniz şifreyi girin ve ne kadar kuvvetli olduğunu görün. Size sunulan yönergelere göre şifrenizi geliştirebilirsiniz. Site şifrenizi kesinlikle sunucu ortamına taşımıyor (kontrol ettiğimizde taşımıyordu :)) Kontrol ettiği sözlük kelimeleri bile offline olarak tutuyor. Gayet başarılı bir araç.

Özetle

Her kayıt için ayrı ayrı ve güçlü şifrelerimizi oluşturduk. Peki bu kadar şifreyi nasıl aklımızda tutacağız?

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