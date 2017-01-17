“Güçlü Şifre Oluşturmak İçin Öneriler” yazımda bahsettiğim tekniklerle ilerlerseniz elinizde yönetmeniz gereken onlarca şifre ortaya çıkabilir. Peki bu kadar şifreyi güvenli bir şekilde nasıl yöneteceğiz? Güvenilir şifre saklama programlarına göz atalım.

Özenle seçtiğimiz şifreleri unutmamak için bir kağıt parçasına yazıp sağda solda dışarı çıkarıp okursak tüm şifrelerimizi elimizde teslim etmiş gibi oluruz sakın ha! Bu sorun evrensel olduğundan çok efektif çözümleri de mevcut. Tek bir ana şifre ile tüm şifrelerinizi yönetebileceğiniz çok güzel yazılımlar mevcut.

Bu yazılımlara kullandığınız şifreleri tek tek tanımlıyorsunuz ve o şifrelere ulaşmak için tek bir kuvvetli şifre belirliyorsunuz. Böylece onlarca şifreyi yönetmeniz mümkün. Bu konuda güvenilir ve piyasada söz sahibi bazı yazılımları topladım. Bunların temel özellikleri aynı olmakla birlikte ücretli ve ücretsiz olanları mevcut. Açık kaynak kodları olanları da var. Açık kaynak kod kullanıcıya eksta bir güven verebiliyor. Hemen hepsi birden fazla platformu destekliyor (android, iOs, windows vb.).

Güvenilir Şifre Saklama Programları

(Harf sırasına göre)

1Password (https://agilebits.com/onepassword) agilebits Keepass (http://keepass.info/) açık kaynak, ücretsiz Keepassx (https://www.keepassx.org/) açık kaynak, ücretsiz LastPass (https://lastpass.com/) Marvasol Pwsafe (http://passwordsafe.sourceforge.net/) açık kaynak, ücretsiz RoboForm (http://www.roboform.com/) Siber Systems SplashId (https://splashid.com/) Salexo Softwsre

Bu programlara bir göz atın ve arayüz, sadelik, desteklenen platform gibi özelliklere dayanarak bir tanesine karar verin.

“Şifre Güvenliği” yazı dizisi burada sona eriyor. Okumadıysanız diğer yazılarımı da okumanızı tavsiye ederim. Lütfen şifre konusunda duyarlı olun ve çevrenizde zayıflık hissettiğiniz kişileri de uyarın.

Güvenli dijital ortamlar dileğiyle…

* Şifre Güvenliğinin Önemi

* Şifre Kırma Yöntemleri ve Önlemler

* Güçlü Şifre Oluşturmak İçin Öneriler

* Güvenilir Şifre Saklama Programları