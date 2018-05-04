Güvenilir Yeni Kripto Borsası: dpara.com

Kripto para dünyasında yaşanan ani düşüşlerin ardından bir toparlanma süreci devam ediyor. Bu süre zarfında günlük işlem hacimleri düşse de kripto paralar gündemden düşmüyor. Kripto paraların en hızlı el değiştirme yöntemi borsalarda alıp satmak. Bu sebeple ülkemizde açılan kripto para borsaları da önem taşıyor. Yaptığı işi bilen ve kaliteli hizmet veren borsalar kripto paraların itibarını sağlamlaştıracaktır. Sizlere yeni bir kripto para alım satım platformu olan dpara.com ile ilgili tanıtıcı bir yazı paylaşmak istiyorum. dpara.com, yaklaşık 2 milyon TL sermaye ile kurulmuş olan Dpara Teknoloji A.Ş’ye ait yeni bir dijital para borsasıdır.

Web sitesini incelediğimde tasarımın ve içeriğin oldukça düzenli ve rahat erişebilir olduğunu gördüm. Doğrusu tasarımına UI gözüyle baktığımda da beğendiğimi söyleyebilirim. Çok klasik giriş ekranı olan inip çıkan piyasa tahtası yerine çok güzel bir animasyon yapmışlar. Görsel olarak güzel olmuş bence.

Desteklenen Kripto Paralar

Dpara.com; şu an bitcoin, ethereum, ripple, litecoin ve bitcoin cash cüzdanlarına sahip. Bu kripto paraların alım, satım, gönderme ve alma işlemlerini güvenle yapabilirsiniz. Özellikle bitcoin cash günlük işlemlerde kullanılmaya aday kripto paralardan birisi.

Komisyonlar

Dijital alım satım yapıyorsanız komisyon oranları oldukça önemli. Komisyonların yüksek olmaması ve işlem hacmine göre indirim yapılması beklenen bir durum. Dpara.com da buna uygun komisyon yapısı kurmuş.

Dpara.com, kademeli işlem komisyon oranlarına sahip. 50000 TL’ye kadar 0.0025, 250000 TL’ye kadar 0.0020, 50000 TL’ye kadar 0.0015 ve üzerinde 0.0012 komisyon oranı sunuyor. Kripto para veya TL yatırma için bir ücret alınmıyor. Hesabınızdaki parayı banka hesabınıza göndermek için 3,00 TL ücret ödüyorsunuz.

Güvenlik

Web sitesi girişi için SMS (kodu: B021) veya Google Authenticator kullanabilirsiniz. Bu artık vazgeçilmez bir gereklilik. Ek olarak son günlerde bir çok borsa DDoS ataklarına maruz kalarak belli bir süre hizmet dışı kalabiliyorlar. Dpara da DDos ataklarına karşı bir koruma yazılımı kullanıyor.

Dijital paraların %95’i çok imzalı soğuk depolarda tutuluyor. Bu da siteye yapılacak bir saldırı sırasında dijital paraların güvende olacağı anlamına geliyor.

Güvenlik konusundaki tüm detaylara https://www.dpara.com/guvenlik linkinden ulaşabilirsiniz.

Dpara Blog

Dpara’da dikkatimi çeken bir diğer özellik ise bir blog’a sahip olması oldu. https://blog.dpara.com/ üzerinden erişebileceğiniz blogda haberler, analizler ve dijital para rehberi bulunuyor. Güncel içerikle beslenen bu tür bir blog takip edilmek için faydalı bir kanal olabilir.

Destek Hizmetleri

Bir borsada dikkat edilmesi gereken en önemli özelliklerden birisi de verdiği destek hizmetleri… Dpara bir çok destek kanalına sahip;

destek@dpara.com

Telefon destek hattı (0 850 304 72 72)

7/24 sms destek hattı (0 850 304 72 72)

Web sitesinde zendesk ile sağlanan bir canlı destek hattı.

Online talep oluşturma

Ayrıcak https://destek.dpara.com/ adresinden bir çok önemli soruya cevap bulabilirsiniz.

Para Transferi Yapılan Bankalar

Dpara şu an 14 banka ile entegre bir şekilde para transferlerini destekliyor. 24 saat para transferi yapabiliyorsunuz. Bu da önemli bir özellik ve sağlanmış.

Garanti Bankası

Teb Bankası

QNB Finansbank

Yapı ve Kredi Bankası

Vakıfbank

Türkiye İşbankası

Ziraat Bankası

Akbank

Ingbank

Odeobank

KuveytTürk

ABank

PTT

Albaraka

%20 Hediye Para Kampanyası

Dpara.com açılışa özel bir kampanya düzenlemiş. Bu kampanya dahilinde mevcut dijital paralarınızı veya TL’nizi sisteme yükleyerek yaptığınız işlemler sonucunda %20 hediye para kazanabiliyorsunuz. Detayları https://www.dpara.com/#campaigns linkinde bulabilirsiniz.

Referans İle Para Kazanma

Dpara.com tarafından sunulan Referans sistemi ile çevrenizdeki kişileri davet edebilir ve onlar işlem yaptıkça düzenli olarak para kazanabilirsiniz. Bunun için sizinle paylaşılan referans linkini yakınlarınızla paylaşmanız. Tüm detayları referans sayfasından takip edebiliyorsunuz.

Dpara.com‘un önümüzdeki günlerdeki yenilikçi hareketlerini hep birlikte bekliyoruz. @dparacom twitter hesabından takip edebilirsiniz.