Hafıza Kartı Nedir? Hafıza Kartı Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Günümüzde dijital cihazların artmasıyla birlikte depolama ihtiyacı da oldukça arttı. Bununla birlikte cihazların küçülmesi de depolama aygıtlarının küçülmesi ihtiyacını doğurdu.Böylece hafıza kartları ortaya çıktı. Cep telefonundan, tabletlerden fotoğraf makinalarına kadar birçok cihazda hafıza kartı kullanılmaya başladı. İlk çıktığından (1994 SanDisk) bu yana hafıza kartları gelişerek günümüze gelmiştir.

Bu yazımda; “hafıza kartları hakkında bilmemiz gerekenler nelerdir?“, “hafıza kartlarını nasıl karşılaştıracağız?“, “satın alırken nasıl karar vereceğiz?” sorularına yanıt bulabilirsiniz.

Hafıza Kartı Nedir?

“memory card” olarak da bilinen hafıza kartları bir tür flash bellektir. Flash bellek; elektrik akımı olmadığında bilgileri saklayabilen ve elektrik sayesinde bu bilgileri güncelleyebilen teknolojiye denir. Flash belleklerin küçülmesiyle birlikte hafıza kartları ortaya çıkmıştır. Hafıza kartları; fotoğraf, video ve diğer dijital bilgileri depolamak için kullanılan dijital depolama aygıtlarına verilen isimdir.

Hafıza Kartı Çeşitleri Nelerdir?

Kullanım amacına göre ve gelişen teknolojiler sonucu hafıza kartları çeşitlilik göstermektedir. Aşağıda gelişimine göre hafıza kartı çeşitlerini bulabilirsiniz

CompactFlash (CF) Hafıza Kartı

1994 yılında Sandisk tarafında bulunmuştur. HD yayın ve yüksek kapasite görüntü üreten cihazlar arttıkça kartların hızları yavaş kalmaya başladı. CF kartlar ise bu sorunu aşarak yüksek kapasite ve yüksek işlem hızı sağladılar. Böylelikle DSLR ile RAW formatındaki fotoğraflar ve HD kayıt yapan kameraların çıktıları rahatlıkla kaydedilebilir oldu.

SD (Secure Dijital) Hafıza Kartı

En eski ve en yaygın kart cinsidir. Hemen hemen tüm cihazlarla uyumludur. Bu kart ile birlikte Samsung, Panasonic ve Toshiba şirketleri birlikte çalışarak bir piyasa standartı oluşturdular.

SDHC (Secure Digital High Capacity) Hafıza Kartı

SD kartlar 2GB kapasiteye kadardır. SDHC kartlar ise şekli aynı olmakla birlikte 16 GB, 32 GB gibi çok daha büyük kapasitelere sahip kartlardır. Eski cihazlar bu kartları okumayabilir.

SDXC (Secure Digital Extra Capacity) Hafıza Kartı

Kapasiteye olan ihtiyaç arttıkça SDHC de yeterli kalmamış ve kapasite olarak yeniden tasarlanarak SDXC kartlar ortaya çıkmıştır. Bu kartlar 2 TB gibi çok yüksek kapasitelere sahip kartlardır. Yine kartın boyutu eski kartlarla aynı büyüklüktedir. İşletim sisteminin bu kartı tanıması için exFAT disk biçimini tanıma desteğine sahip olması gerekir.

Micro SD Hafıza Kartı

Mobil telefonlarda hafıza kartı kullanılmaya başlanınca mevcut kartların boyutları yeterince küçük değildi. Böylece nispeten kapasitesi daha düşük ama fiziksel olarak da oldukça küçük bu Mikro SD kartlar ortaya çıktı. Hafıza boyutu 32GB‘a kadar şu an.

xD Picture Hafıza Kartı

“eXtreme Digital” olarak da bilinen bu kartlar, FujiFilm tarafından üretilmiş olup Fuji ve Olympus fotoğraf makinalarında kullanılmaktadır.

Multi Media Cards (MMC) Hafıza Kartı

“Erişim kilidi” olmaması dışında SD kart ile aynı özelliklere sahip olan bu kartların hafıza boyutları da nispeten daha düşüktür.

Hafıza Kartı Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Hafıza kartı seçerken en önemli unsur kullanım alanıdır. Amatör işler için mi, profesyonel işler için mi kullanacaksınız? Örneğin çok yüksek depolamaya ihtiyacınız var mı? Çok hızı kaydetmesi sizin için önemli mi? Veri kaybı sizin için ne kadar kritik? Şimdi bu kriterlere sırayla göz atalım:

Fiziksel Boyut

Aslında bu bir seçim kriteri olmamakla birlikte kullanacağınız cihazın desteklediği kart tipini seçmeniz önemlidir. Kartların çoğu SD kart boyutuna dönüşebilmektedir. Örneğin mikro kart çok küçük olmasına karşın yanında gelen adaptör ile SD kart büyüklüğünde kullanılabilir.

Bozulma Ömrü (MTBF)

Bu kavram bir kartın bozulmadan kaç kez okuma/yazma yapabildiği yani kullanım ömrünü ifade eder. Eğer sakladığınız veri geri dönüşü mümkün olmayacak bir veri ise (örneğin bir düğün fotoğrafı albümü) bu MTBF değerine çok dikkat etmek gerekir. Bu değer ne kadar yüksekse kartınızın bozulma süresi o kadar geç olacaktır.

Kapasite

Günden güne gelişen teknolojiyle kart kapasiteleri de artmıştır. 8 GB ila 2 TB arasında hafıza kartı satın almanız mümkün. Fakat burada yine kullanım amacınız önemli. Turist modunda gezen biriyseniz elbette 2 TB disk ihtiyacınız olmayacaktır. Fakat RAW formatında fotoğraf çekiyor veya profesyonel olarak 4K video çekimi yapıyorsanız elbette bu boyutlara ihtiyaç duyabilirsiniz.

Yazma Hızı

Yazma hızı bir saniyede diske yazılabilen veriyi ifade eder. Bu değer ne kadar yüksek ise kartın takılı olduğu cihaz o kadar hızlı çalışır demektir. Örneğin yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf çektiğinizde eğer hafıza kartınızın yazma hızı düşükse yazma işleminin bitmesi için 3-4 saniye beklemeniz gerekebilir. Bu konu hassas ise yazma hızı yüksek bir kart tercih etmelisiniz.

Yazma hızı “Class” kavramıyla ifade edilir. Class 10, 6, 4 ve 2 mevcuttur. Üzerinde Class ibaresi olmayan bir ürün bu sınıflandırmadan önce üretilmiş demektir ki o zaman Class 0 kabul edilir. Class ile ifade edilen rakam x Mb /saniye minimum yazma hızını ifade eder. Örneğin Class 10 bir kart saniyede 10 MB veri yazabilir. Eğer spor müsabakaları gibi hızlı çekimler yapacaksanız yazma hızı yüksek karta ihtiyacınız var demektir.

Yazma hızı ayrıca “x Rating” denen bir metrik ile de ifade edilebilir. x1 = 150 KB/saniye anlamında olup çarpan arttıkça aynı formülle yazma hızı hesaplanır. Örneğin; 160x = 24 MB/saniye yazma hızı demektir.

Okuma Hızı

Okuma hızı, yazma hızı kadar önemli bir değerdir. Karttan bilgi okumanın hızını ifade eder. Karttaki bilgileri hızlıca transfer etme ihtiyacı olan bir işiniz varsa okuma hızı önem kazanır. Okuma açısından kartlar non-UHS, UHS-I ve UHS-II olarak sınıflandırılır. Non-UHS kartlar maksimum 25 MB/saniye, UHS-I kartlar maksimum 104 MB/saniye, UHS-II kartlar da maksimum 312 MB/saniye hızında veri okuma sağlarlar.

En Popüler Hafıza Kartı Markaları Nelerdir?

Ürün sayıları ve popülariteye baktığımızda en çok satılan hafıza kartı markaları aşağıdaki gibidir:

Kingston

Lexar

Samsung

SanDisk

Sony

Toshiba

Transcend

Hafıza Kartını Nereden Satın Alabilirim?

İnternette satış yapan sitelere bakınca en çok tercih edilen sitelerin “hafıza kartı” kategori linklerini sizin için toparladım (güvenilir bulduğum siteler harf sırasına göre):

Son Söz

Umarım hafıza kartları konusunda faydalı bir yazı olmuştur. Bu yazımı sevdiyseniz sosyal ortamlarda paylaşabilirsiniz. Diğer teknoloji ipuçları için Alışveriş Rehberi‘ne göz atmanızı öneririm.