HDD ve SSD Diskin Farkları Nelerdir?









HDD ve SSD Diskler

HDD ve SSD diskler en temel depolama cihazlarıdır. Bunların ne anlama geldiğini ve HDD disk ile SSD disk arasındaki farkları ortaya koyarak ele alalım.

HDD Disk

HDD yani “Hard Disk Drive” yüksek kapasiteli ilk depolama teknolojisidir diyebiliriz. İçinde dönen bir disk var ve mekanik bir kafa bir aşağı bir yukarı oynayarak manyetik ortamda okuma/yazma işlemlerini gerçekleştirir. Ortaya çıkışından günümüze kadar bu temel teknoloji oldukça ilerledi. Fakat teknoloji ne kadar ilerlese de bazı fiziksel kısıtlar aşılamıyordu. Bu sebeple yeni bir disk teknolojisi olan SSD’ler ortaya çıktı.

SSD Disk

SSD disk yani “Solid State Disk” teknolojisiyle disk teknolojileri ciddi sınıf atladı. Artık fiziksel hareket eden parçalar değil flash hafızaların içinde tutulan veriler söz konusu hale geldi. Bu diskler henüz HDD diskler kadar son kullanıcının kullanımına çıkamadı. Yüksek fiyatı ve kısıtlı kapasitesi bunun en büyük sebebi.

HDD Disk mi SSD Disk mi?

SSD Diskin Avantajları

Daha dayanıklı

Hareketli parçası yok

100 kat hızlı erişim

Daha hızlı yazma/okuma

Cevap verme süresi çok düşük

Boot (işletim sistemi açılış) süresi %160 daha hızlı

Dosya kopyalama %600 daha hızlı

Virüs tarama %33 daha hızlı

Daha az elektrik harcar

Daha az ısınır

%50 daha hafif

Çok daha sessiz

Boyutu daha küçük

HDD Diskin Avantajları

Çok daha ucuz

Çok daha büyük depolama kapasitesi

Çok daha fazla üretici firma

Göreceğiniz gibi SSD diskler bir sürü teknolojik avantaj sağlarken HDD disklerin avantajları az sayıda. SDD diskler çok büyük hız, güvenilirlik ve sağlamlık sunuyor. Buna karşın fiyatları oldukça pahalı ve kısıtlı depolama sağlıyor. Bir çok kişinin bilgisayarında henüz SSD diskler mevcut değil. Çıktığı zamanlara göre fiyatları oldukça ucuzladı ama hala daha SSD’ler HDD’leri tahtından indirip tek başına standart olacak durumda değil.

Peki bu durumda hangi tür diske yatırım yapmak daha uygun olur? Hangi kriterlere göre seçim yapmalıyız? Bunları sonraki yazılarda paylaşacağım.

Peki disk seçerken hangisini seçmeliyiz? Bunun için SDD ve HDD Disk Seçiminde Nelere Dikkat Etmeli? yazımı okuyabilirsiniz: