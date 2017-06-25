Önceki yazımda ICO (initial coin offering)’nun tanımı hakkında bilgiler vermiştim. Şimdi de bu fonlama yönteminin nasıl çalıştığı hakkında bilgi öğrenelim. ICO nasıl çalışır?

Yatırım almak isteyen girişimci öncelike projesinin duyurusunu yapar. Bu duyuruyu web sitesinde veya popüler forumlarda (Bitcointalk) yaparlar. ICO fonlamasının özellikle blockchain veya kripto para projelerine dayandığından daha önce de bahsetmiştim. Fonlama için belli bir süre ve belli bir hedef yatırım tutarı belirlenir. Yatırım yapmak isteyenler web sitesine girip USD, EUR, BTC, ETH gibi bir para birimleriyle “token” satın alırlar. Fonlama bitip proje hedefine ulaştığında yatırımcı anlaşmasına göre ya token elde eder veya örneğin bitcoin gibi bir kirptopara cinsinden ödeme yapılır. Eğer proje çok ilgi gören ve başarılı bir proje ise çok karlı bir yatırım olarak geri dönebilir.

Proje tamamlanıp sunulduğunda kriptopara alım/satım marketlerinde yerini alır. Buralarda arz ve talebe göre fiyatı olur ve alınıp satılmaya başlar. Diğer projeler sağlanan API’ler sayesinde kendi projelerine entegre ederek yeni ICO projesinin sağladığı imkanları kullanmaya başlarlar.

ICO Yatırımının Avantajları Nelerdir?

ICO’ların önemli avantajlarından birisi süreçlerinin şeffaf olmasıdır. Yatırımcılar genellikle projenin başlangıç sahfasında davet edilirler. Bu sebeple de projeyi yatırımcılara çok açık ve net anlatabilmeleri gerekir. Bu sebeple ICO projelerinde genellikle tüm detayları açıklayan bir whitepaper bulabilirsiniz.

Ayrıca büyük yatırımcıya götürülen projelerde yatırımcının bir sürü maddesine imza atmak gibi süreçler vardır. Fakat ICO sayesinde küçük hacimli ama çok sayıda yatırımcıdan yatırım alırsınız ve kuralları siz koyarsınız. Eğer gerçekten güzel bir proje çıkarmışsanız ona yatırım alma ihtimaliniz gerçekten de yüksektir. Bence şu ana kadarki en başarılı ICO projesi ETHEREUM‘dur. Ethereum, piyasada bitcoin’den başka yaygın kullanılan bir blockchain uygulaması yokken “smart contract (akıllı kontrat)” kavramıyla bitcoin’in üzerine çok güzel özellikler ekleyerek ortaya çıktı ve çok kısa bir sürede fonlamasını tamamlayıp hata geçti. Şu an da bu piyasadaki en büyük oyunculardan.

ICO Yatırımının Riskleri Nelerdir?

İçlerinde oldukça başarılı projeler olmakla birlikte; bir an önce zengin olmayı hedefleyip yola koyulan projeler de mevcut. Elbette küçük düşünenlerin sonu hüsran olabiliyor. Bu yatırımcıyı da zarara uğratabiliyor. Şu ana kadar bilinen en önemli başarısızlık “DAO Hack” (Dao Hack Nedir?) diye adlandırılan DAO girişimidir. Bu girişim 100 milyon $ yatırımı aldıktan sonra yapılarında bir hata olduğunu farkettiler ve bunu anons ettiler. Bu hatayı çözene kadar korsanlar tam 3.6 milyon ETH (ether) değerindeki yatırımı çaldılar. Bu yüzden yatırım yapmak istediğiniz projeyi iyi araştırmalısınız.

“ICO nasıl çalışır?” konusunda bilgi vermeye çalıştım. Eğer ICO’nun tanımı hakkında bilgi almak isterseniz “ICO Nedir?” yazımı okumanızı tavsiye ederim. Bitcoin için “Bitcoin Nedir?” yazımı tavsiye ederim.