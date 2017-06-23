ICO Nedir? (Initial Coin Offering)

ICO Nedir? ICO, blockchain ve kripto para teknolojilerini içeren projelerde girişimcilerin başlangıç yatırımını sağladıkları bir çeşit kitle fonlamasına verilen isimdir. Özellikle blockchain kavramının yaygınlaşması, bitcoin ve ethereum gibi kripto paraların kullanımının artmasıyla birlikte ortaya çıkmıştır. Günümüzde bir ICO ile hayata geçen onlarca başarılı proje bulunmaktadır.

Kitle Fonlaması Nedir? (Crowdfunding)

Kitle fonlaması, klasik finansal araçlara (bankadan kredi çekme) alternatif olarak gelişen bir sistemdir. Projenizi anlatıp yatırımcılardan projeye online yatırım yapmasını istiyorsunuz. Genellikle yatırım tutarları daha az ama yatırımcı sayısı çok fazla oluyor. Anlaşmanıza göre ya proje yeterli fonu toplarsa yatırımcıya bir takım getiriler sunuyorsunuz. İşte ICO; bu kitle fonlamasının ağırlıkla “kripto para” temelli projelerindeki ismidir.

ICO Nasıl Popüler Oldu?

Kitle fonlaması ve kripto paraların yaygınlaşması insanların ilgisini bu yöne doğru çekti. Yazılım teknolojilerine dayalı bu projelerin kısa sürede ne kadar değer kazandığını gören herkes ufak ufak yatırım yapmaya başladı. Söz konusu kripto para olunca yatırımı para ile yapmanın yanı sıra BTC, ETH gibi kripto paralarla da yapmak mümkün. Bu fonlama türüyle ortaya çok başarılı projeler çıktı. Bu başarı da yeni girişimcilere ilham verdi. Böylece ICO kavramı popüler halde geldi.

Token Nedir?

ICO ile ilgili yazılarda sıkça “Token” kavramıyla karşılaşırız. Türkçe “jeton” anlamı aslında çok uzak bir anlam değil. Token, proje içinde sunulan hizmeti kullanmanızı sağlayan haktır. “Kullanım hakkı” da diyebiliriz. Projeye yatırım yapanlara belli miktarlarda token verilir. Token’lar bitcoin alım satımı olan kripto para olabileceği gibi proje içinde geçerli bir para cinsi de olabilir. Yeterli fon sağlanıp proje hayata geçtikten sonra yatırımcılar bu token’ları kullanabilir veya satıp tamamen çıkabilirler.

IPO ve ICO’nun Farkı Nedir?

IPO(initial public offering) ve ICO görünüşte birbirine benzerler. İkisi de bir kitlenin yatırımıyla bir projeyi hayata geçirmeyi ve oluşan değerden yatırımcılara pay vermek üzerine kuruludur. Fakat IPO yatırımcıları genellikle daha büyük sermayecilerdir. Bunun yanında ICO ile bir projeye 100$ bile yatırım yapılabilir. Diğer bir fark ise; ICO fonlaması sonucunda yatırımcıya para değil “kripto para” verildiğinden ICO bir çok ülke kanununa tabi değildir. Halbuki IPO fonlamaları tamamen yasalarla takip edilir.

Yeni ICO Projelerini Nasıl Takip Edebilirim?

ICO yatırımları bu kadar ilgi görünce elbette bunları takip etmek amaçlı bir çok site kurulmuş. Bu sitelerde yatırım bekleyen girişimleri takip etmek mümkün. Projelerin tanıtımı, altyapıları hakkında yazılan makaleler, yatırım için ne kadar süre kaldığı gibi yatırımcıya yön verecek bilgilere ulaşmak mümkün.

Benim araştırma sırasında karşılaştığım ve beğendiğim ICO takip sitelerini paylaşıyorum:

ICO nedir? sorusuna cevap vermeye çalıştım. Blockchain ve kripto para gün geçtikçe daha da önem kazanacak gibi görünüyor. ICO sayesinde de güzel fikirler ortaya koyan girişimcilerin önü oldukça açık. Daha detaylı bilgi için “ICO Nasıl Çalışır?” yazımı okuyabilirsiniz.