iOS 10.2 ve 10.2.1 İle Gelen Yenilikler Nelerdir?

Apple iOS 10.2.1‘i 23 Ocak 2017‘de yayınladı. Düzenlemeler iPhone, iPad, iPod Touch ve AppleTV için önemli güncellemeler içeriyor. iOS 10.2 ve 10.2.1 ile gelen yenilikler nelerdir bakalım.

iOS 10.2 İle Gelen Yenilikler

Genel edindiğim fikre göre genellikle hata giderme, performans sorunları ve küçük çapta yeni özellikler eklenmiş. Özellikle Facetime, Safari, VoiceOver ve HomeKit ağırlıklı düzenlemeler görünüyor. Önemli değişikler şöyle;

Emojiler detaylandırılarak tekrardan tasarlandı.

100den fazla yeni emoji eklendi.

eklendi. Live photos için daha hızlı kare hızı sunuldu.

için daha hızlı kare hızı sunuldu. Benzer fotoğrafları gruplama yeteneği güçlendir.

RAW dijital kameralar için ek özellikler.

dijital kameralar için ek özellikler. Messages içine sevgi ve kutlama efektleri eklendi.

içine sevgi ve kutlama efektleri eklendi. “ Now Playing ” ekranında fonksiyonlara daha kolay ulaşım eklendi.

” ekranında fonksiyonlara daha kolay ulaşım eklendi. E-posta sildikten sonra yanlış e-postaya dönme hatası giderildi.

Mail uygulamasında uzun süre basarak aktive edilen kopyala/yapıştır düzeltildi.

uygulamasında uzun süre basarak aktive edilen kopyala/yapıştır düzeltildi. “ Voice Over ” ile ilgili bazı hatalar düzeltildi.

” ile ilgili bazı hatalar düzeltildi. Apple HomeKit aksesuarlarına ek bilgi mesajları eklendi.

aksesuarlarına ek bilgi mesajları eklendi. Bluetooth üzerinden yapılan bağlantıların performansı artırıldı.

üzerinden yapılan bağlantıların performansı artırıldı. FaceTime görüntüsündeki kişilerde yaşanan odak kaybetme sorunu çözüldü.

görüntüsündeki kişilerde yaşanan odak kaybetme sorunu çözüldü. Safari Reader ‘da boş görünme sorunları giderildi.

‘da boş görünme sorunları giderildi. Safari’nin aniden kapanması sorunları giderildi.

iOS 10.2.1 İle Gelen Yenilikler

10.2.1 düzenlemesi tam bir güvenlik paketi olmuş. Apple da bu konuda sadece “düzeltilen güvenlik açıkları” şeklinde teknik bir liste yayınlamış. Bu listeye bakınca en çok açık WebKit ile ilgili görülüyor.

WebKit Nedir?

WebKit web sayfalarına ayrı bir tarayıcı açmadan erişmemizi sağlayan ve uygulamara gömülen bir tarayıcı altyapısı. Bir çok uygulama kendi içinde web sayfası gösterdiğinden buralardaki açıklar da önemli. Açıkların çoğu WebKit ile ilgili.

Yazılım Güncelleme Menüsü

Türkçe içine (Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme), İngilizce için (Settings > General > Software Update) menülerinden güncellemelerinizi yapabilirsiniz.