iOS 11: Beklenen Yenilikler Sonunda Geliyor

Apple WWDC İlkbahar 2017 etkinliğinde yeni iOS 11 güncellemesini duyurdu. Control Center, App Store gibi uygulamalarının değiştirildiği ve daha bir çok kullanım kolaylığı sağlayan yeni özellikler duyuruldu. iPhone, iPad, iWatch için ayrı ayrı özellikler bizleri bekliyor. Şu an geliştiriciler için iOS 11 Beta versiyonu yayınlandı. iOS 11 yayınlanma tarihi 2017 Sonbahar’da olacak. Şimdi iOS 11 ile gelen yeniliklere kısa kısa göz atalım:

Mesajlar (iMessage)

Mesajlar artık iCloud ‘a aktarılıyor.

‘a aktarılıyor. Mesajlara tüm apple cihazlarından ulaşmak mümkün.

Siri

Artık dilden dile çeviri yapabiliyor. Şu an 6 dil destekleniyor ama Türkçe tok maalesef.

çeviri yapabiliyor. Şu an 6 dil destekleniyor ama Türkçe tok maalesef. Sese vurgu özellikleri eklenmiş. Gerçek bir insanla konuşma hissi sağlanıyor.

özellikleri eklenmiş. Gerçek bir insanla konuşma hissi sağlanıyor. Siri’nin makine öğrenmesi (ML – Machine Learning) ile kullanıcıyı daha iyi tanıyıp daha isabetli iletişim kurması hedeflenmiş.

Fotoğraflar (Photos)

JPEG yerine HEIF formatı geliyor.

formatı geliyor. 4K videoların daha az yer kaplaması için HEVC (High-Efficiency Image Format) formatı geliyor.

(High-Efficiency Image Format) formatı geliyor. Bu uygulama da yine makine öğrenmesiyle resimleri analiz ederek etkinlikleri etiketleyecek. Örneğin bir fotoğrafın “düğün” fotoğrafı olduğunu anlaması ve sınıflandırması gibi.

Kontrol Merkezi (Control Center)

Tasarımı tamamen yenilendi . Artık daha az hareketle kontrol sağlanacak.

. Artık daha az hareketle kontrol sağlanacak. Kontrol merkezini artık özelleştirebileceğiz. Bu büyük eksiklikti. Mobil veriyi kapatıp/açmak için ayarlara gitmek gerekiyordu.

Kilit Ekranı ve Bildiri Merkezi

Bu iki ekran birleştirildi ve kullanımı kolaylaştırıldı. Artık yukarı ve aşağı kaydırarak hem bildirim hem de mesajlara ulaşmak mümkün olacak.

Haritalar (Maps)

Haritalar uygun yerlerde mekan içinde de çalışacak. AVM, havaalanı gibi yerlerde yönlendirmeler için oldukça güzel bir özellik olacak. Ülkemiz ne kadar desteklenir göreceğiz.

Ek olarak; navigasyon esnasında şerit desteği geliyor. Genellikle dönüşlerde hangi şeritte olduğumuzu anlamak zor olur. Burada bize yardımcı olarak hangi şeritte kalmamız gerektiği konusunda yardımcı olacak.

Rahatsız Etme Modu (Do Not Disturb While Driving)

“Rahatsız Etme” özelliğiyle artık isterseniz araba kullanırken bildirimler sizi rahatsız etmeyecek.

Apple Müzik (Apple Music)

Arkadaşlarımızın dinlediği müzikleri artık görebileceğiz.

Artık MusicKit sayesinde geliştiriciler Apple Music’e ulaşabilecekler. Bu sayede 3. parti yazılımları artacaktır.

App Store

Uzun süredir tasarımı değişmeyen App Store artık yeni görünümüyle karşımıza çıkacak.

karşımıza çıkacak. “ Today ” isimli yeni bir sekme geliyor. Oradan yenilikleri daha odaklı takip edebileceğiz.

” isimli yeni bir sekme geliyor. Oradan yenilikleri daha odaklı takip edebileceğiz. Oyunlar sekmesi ayrıştırılmış .

. Uygulama içi satın alma daha da kolaylaşacakmış.

Makine Öğrenmesi API ve Artırılmış Gerçeklik API

Günümüzde makine öğrenmesi çok etkili kullanılmaya başlandı. Apple bunun için Core ML adında bir geliştirici API’si geliştirmiş. Özellikle “Artırılmış Gerçeklik / Augmented Reality” konusunda demolar yapıldı etkinlikte. AG için ARKit adında bir API çıkıyor. Nesneleri tanıma konularında oldukça yol alınmış. Geliştiriciler bu API lerle çok orijinal uygulamalar geliştirebilir.

iPad İçin Yeni “Dock”

MacBook’ta yer alan “Dock” artık iPad’lere de geliyor. Burada hedef kullanım kolaylığı ve cihazlar arasında geçişin hissedilmemesinin sağlanması.

Sürükle Bırak

Uzun süredir beklenen “sürükle bırak” iPad‘lere geliyor. Uygulamalar arasındaki etkileşim bu sayede daha rahat hale geliyor. Örneğin bir fotoğrafı sürükleyerek mail uygulamasına eklemek mümkün olacak.

Yeni “Files/Dosyalar” Uygulaması

Artık bir çok bulut dosya saklama servislerine (google drive, dropbox gibi) tek bir yerden ulaşabilirsiniz. Ayrıca dosyalarınız iCloud üzerinden tüm cihazlarınıza eşitleniyor. Artık hangi dosyam nerede gibi sorunlar azalacak.

Apple Pay

Bizim ülkemizde çok kullanılmasa da yeni “kişiden kişiye ödeme” özelliği geliyor. Umarız bizde de bu ödeme sitemleri yaygınlaşır.

iOS 11 Çıkış Tarihi

Önceden de söylediğimiz gibi şu en beta versiyonu geliştiriciler için mevcut. Diğer cihazlara 2017 Sonbahar‘da gelecek. iOS 11’in yükleneceği en eski modeller; En eski iPhone 5s, iPad mini 2 ve iPod touch (6. nesil) olacak.

Benim Yorumum

Bir süredir gözüme çarpan ve beklediğim bir çok yeniliği görebiliyorum bu güncellemede. Özellikle düzenlenebilir kontrol merkezi, daha kullanışlı bir App Store, Dosyalar uygulaması beklediğim özelliklerdi. Yeni eklenen Core ML ve ARKit API’leriyle yenilikçi uygulamar yazmak mümkün olacak. Merakla bekliyoruz.

Son olarak, en çok okunanlarda yer alan; “iPhone 7 Pil Ömrünü Uzatmak İçin Öneriler” ve “iPhone 7 İlk Şarj Önerileri” yazılarımı okumanızı tavsiye ederim.