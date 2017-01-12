iPhone 7 ve 7 Plus İlk Şarj İçin Öneri ve İpuçları









Yeni bir telefon aldığımızda ona en iyi şekilde bakmak ve kullanım süresini uzatmak isteriz. Elbette “pil ömrü” bunların başında gelir. iPhone 7‘nizi ilk defa şarj ederken basit birkaç öneriye uyarak pil ömrünü ve performansını uzatmak elinizde. iPhone 7 ve 7 Plus ilk şarj için öneri ve ipuçlarına göz atalım.

Pil Ömrü ve Sağlığı

Pil ömrü; tam dolu bir pilin tamamen bitene kadar arada geçen süredir. Bu sürenin tutarlı olması da pilin sağlıklı olmasını işaret eder. Zamanla pilin ömrü ve sağlığı azalır. Bu süreler kısalmaya başlar. Fakat bazı ipuçları sayesinde pil ömrünün daha yavaş azalmasını sağlayabiliriz. Pil ömrü çevresel koşullardan direk etkilenir. Örneğin; ortam sıcaklığı ve şarj cihazı en önemli iki etkendir. Gelin ilk şarj için yapılması gerekenlere göz atalım.

İlk Defa Şarj Ederken Dikkat Edilmesi Gerekenler

iPhone7‘nizi kutudan çıkardığınızda hemen şarj etmeyin. Pili bir miktar dolu olarak gelecektir. Pil tamamen boşalana kadar kullanın. Pil bitince 1-2 saat kapalı bırakın ve sonrasında tamamen dolacak şekilde tam şarj edin. Ayda 1 veya 2 kere pilinizi tamamen bitirene kadar kullanın. İlk şarjınızı mutlaka orijinal şarj cihazıyla priz üzerinden yapın. Usb ile bilgisayar üzerinden şarj etmeyin. Genellikle ilk şarjın saatlerce yapılması pil için iyidir şeklinde bir kanı var. Fakat bu iPhone 7 için doğru değil. iPhone 7’ler pil 100% dolunca korumaya geçerler. Bu sebeple piliniz dolunca şarjı bitirebilirsiniz. İlk defa şarj ederken telefonu kullanmayın ve dengeli bir şarj için telefona şans verin. Sonra zaten bol bol kullanacaksınız.

iPhone 7 ve 7 Plus ilk şarj için yukarıdaki ipuçlarına dikkat ederseniz daha sağlıklı bir bataryaya sahip olabilirsiniz. Bundan sonra günlük olarak şarj ederken de dikkatli olursanız eminiz uzun süre sağlıklı bir piliniz olacaktır.