iPhone 7 ve 7 Plus Pil Ömrünü Uzatmak İçin Öneriler









iPhone 7 için ilk kez şarj ederken dikkat edilecekleri daha önce paylaşmıştım. İlk şarjı atlattıktan sonra artık gündelik hayatımızdaki kullanıma bağlı bir pil ömrümüz olacak. iPhone 7 pil ömrü Pilimizin şarj tutma özelliğinin hemen bozulmaması ve gün içinde daha az enerji harcayarak süreyi uzatma konularında bazı ipuçlarını paylaşmak istiyorum. Daha iyi bir iPhone 7 pil ömrü için bu ipuçlarının bir kısmını bile yapmanız fayda sağlayacaktır. iPhone 7 ve 7 Plus pil ömrünü uzatmak için öneriler aşağıda.

En İyi iPhone 7 Pil Ömrü

Şimdiye kadar çıkan iPhone telefonları içinde pil ömrü en iyi olan iPhone; iPhone 7 Plus ve sonra iPhone 7. iPhone 7, 6’dan 7 saat, iPhone 7 Plus, 6 Plus’tan 1 saat fazla pil ömrü sunuyor. Pil ömrü uzuyor ama tüketen unsurlar da artıyor. Bu sebeple uzun pil ömrü için dikkat etmemiz gerekiyor.

iPhone 7 Pil Ömrü İçin Öneriler

Aşağıda yaygın konuşulan ve yazılan, uygulaması basit kuralları sade bir şekilde yazmaya çalıştım:

Her zaman güncel iOS kullanmaya çalışın. Bir çok problem işletim sistemi düzeyinde çözüldüğünden eski bir iOS ile kullanmayın (Settings >> General>> Software update). Ekran parlaklık ayarını mümkün olduğunca düşürün. Bir pili en çok tüketen unsur ekran parlaklığıdır (Settings>> Display & Brightness). Wi-Fi, mobil veriye göre daha az enerji harcar. Wifi olan yerde mobil verinizi kapatırsanız bu pilin daha az tükenmesini sağlayacaktır (Settings >> Wi-Fi). Düşük güç modunu aktifleştirin. Böylece piliniz azaldığında gereksiz işler yapılmayarak ek pil süresi kazanılacaktır (Settings >> Battery). Pil durumunu kontrol ederek belli bir sürede pilinizi hangi uygulama daha çok kullanmış tespit edebilirsiniz. Eğer uygun olmayan bir uygulama tespit ederseniz silebilir veya sebebini araştırabilirsiniz (Settings >> Battery). Arka planda uygulama çalışma özelliği de çok pil tüketir. Mümkün olduğunca az uygulamaya “arka planda çalışma” izni verin (Settings >> General). Veri güncellemek için düzenli olarak sorgu yapan uygulama sayısını azaltın. Örneğin gerçekten gerekli değilse siz bakmadıkça maillerin sürekli sorgulanmasını kapatabilirsiniz. Eğer kapatamıyorsanız sorgu süresinin sıklığını azaltabilirsiniz (Settings >> mail, contact, calendar gibi) Lokasyon servisleri GPS donanımını çalıştırdığı için elbette enerji harcarlar. Tasarruf sağlamak için ya kapalı tutun veya çok sınırlı uygulamaya kullanma izni verin (Settings >> Privacy >> Location Services). Kilit ekranında ve ana ekranda uygulama uyarılarını görebiliyoruz. Fakat bu uyarılar her geldiğinde ekranın açılıp bir süre sonra kapanmasına sebep olur. Bu da siz telefonun başında yokken bile gereksiz pil kullanımına neden olabilir. Kilit ekranı ve ana ekrana uyarı gösterecek uygulamaları kısıtlayın. Önemsiz olanları kapatın (Settings >> Notifications). Eğer iPhone 7 telefonunuzu bilgisayardan şarj edecekseniz, bilgisayarın güç kaynağına takılı olduğundan emin olun. Burada dizüstü bilgisayarları kastediyorum. Aksi halde şarj için taktığınız dizüstü bilgisayar, telefonunuzun piliniz boşaltabilir. Şarj ederken ısınma ile karşılaşırsanız cihaz hava alamıyor olabilir. Eğer kılıf varsa onu çıkarıp denemenizi tavsiye ederim. Çünkü ısınma pilin kullanım ömrünü direk etkileyen bir unsurdur. Telefonu direk güneşe, çok sıcak veya çok soğuk ortamlara maruz bırakmayın. Otomatik kilit süresini kısa bir süre olarak ayarlayın. böylece ekran daha kısa sürede kapanacak ve enerji tasarrufu sağlayacaktır (Settings >> General>> Auto-Lock). Kullanılmayan servisleri mutlaka kapatın: Wi-Fi (Settings >> Wi-Fi). Bluetooth (Settings >> Bluetooth). Mobil Veri (Settings >> Cellular). Son olarak ayda bir kez mutlaka tam şarj edip sonra tamamen bitene kadar kullanalım. Bunun pilin ömrü için iyi bir alışkanlık olduğu söylenir.

Son Söz

Yukarıda bahsettiğim ipuçlarının tamamını uygulamak çok da mantıklı değil. Onun yerine size uygun olanları alarak günlük pil tüketimini azaltabilirsiniz. iPhone 7 gibi bir telefon her şeyi kısarak kullanılacak bir telefon değil elbette.