Kripto Borsa Seçme Rehberi ile Farkları Kıyaslayın

Her geçen gün ülkemizde yeni kripto borsalar açılıyor. İşlem yapılan platform sayısı arttıkça rekabet ortamı oluşuyor ve bu da tüketici açısından oldukça faydalı. Bu yazıda detaylı kripto borsa karşılaştırmasını sizler için derledim ve güncel tutacağım. “Hangi borsayı kullanmalıyım?” veya “Borsalar arasındaki farklar nelerdir?” gibi sorulara yol göstereceğini umuyorum. Kripto borsa seçme konusunda da rehber olacaktır.

Kripto borsalarda emir verirken size en uygun olan borsada işlem yapmak size esneklik verecektir. Aşağıda borsa seçimi kıstaslarını özetle açıkladım.

İşlem Komisyonları

Bir borsada verdiğiniz her alım veya satım emrinde kuruma komisyon ödersiniz. Bu komisyon emir verince değil emir gerçekleşince sizden tahsil edilir. Genellikle oluşan işlem tutarıyla orantılı olarak bir komisyon çıkar. Yüksek tutarlarda komisyon azalır doğal olarak. Kripto borsa seçme sırasında komisyonlara mutlaka göz atın.

Her zaman düşük komisyon iyidir diye bir şey yok. Borsanın size sağladıklarıyla değerlendirip istenen komisyon uygun mu diye karar verin. Aşağıda yerli borsaların komisyon oranlarını bulabilirsiniz.

Ek olarak genellikle borsadan TL veya kripto para çekerken de komisyon uygulanır. Bunu da aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Kripto Para Desteği

Her borsa tüm bilinen kripto paraların alım satımını desteklemez. Bu yüzden borsa seçerken özellikle ilgilendiğiz paranın desteklenip desteklenmediğine bakın. İlgilendiğiniz parada işlem derinliği olmasını kontrol edin. Yani son işlemlere göz atın sizin kriptonuz çok sayıda işlem görüyor mu ona bakın. Boş bir tahtada kimseye mal satamazsınız.

Referans Sistemi

Eğer çevrem var ve beraberimde bir çok insanı çekebilirim diyorsanız referans sitemlerine göz atın. Borsaların farklı farklı sadakat programları olabiliyor. Bu tür gelir yöntemleri olan borsalarda, borsaya kazandırdığınız arkadaşların yaptığı işlemlerden de para kazanırsınız. Aklınızda bulunsun.

Emir Türleri

Limit emir, piyasa emri, stop emir, algoritmik emir gibi emir türleriyle ilgileniyorsanız bunları destekleyen borsalarla çalışmalısınız. Piyasa emri dışındaki emirleri genellikle tecrübeli kullanıcılar kullanır. Daha detaylı bilgi için Kripto Borsalarda Emir Verirken Bilmemiz Gerekenler yazımı okumanızı tavsiye ederim.

Blog Sayfası

Okumayı, takip etmeyi seviyorsanız seçeceğiniz borsanın bir blogu var mı ona bakın. Genellikle tavsiye olmasa bile güncel olayları bir yerden takip ederek kendiniz alım/satım kararlarınızı gözden geçirebilirsin. Örneğin Çin’de olan bir olay borsayı düşürecektir bir süre sonra bu tür olayları değerlendirir hale gelebilirsiniz.

API Desteği

Eğer yazılımcıysanız ve API çağrısı ile emir üretmek üzerine bir yapı kurmak gibi bir fikriniz varsa seçtiğiniz borsanın API’lerinin yani programlama katmanları olup olmadığına bakın. Şu an API destekleyen çok az borsa var ülkemizde. Borsalar genellikle ticker adı verilen fiyat servisini destekler. Fakat emir verme, iptal etme vb. api’leri biraz daha seyrek desteklenir.

Kripto Borsa Kıyaslama Tablosu

Ülkemizde faaliyet gösteren kripto borsalarının özelliklerini aşağıdaki tabloda görüp kıyaslayabilirsiniz. Kripto borsa seçme konusunda size pratik kıyaslama imkanı verecektir. Aşağıdaki güncelleme tarihinden de verilerin ne kadar güncel olduğunu görebilirsiniz.

Kripto Borsa (*) Şirket Adı Desteklenen

Kriptolar TL Çekme

Kom. BTC Çekme İşlem Kom. (**) Sadakat

Programı API bitlo.com Bitlo Teknoloji A.Ş. BTC, ETH, BCH, LTC, XRP 3,00 TL 0.0005 BTC % 0,35 var – btcturk.com Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. BTC, ETH, LTC, XLM, XRP, USDT 3,00 TL 0.0000 BTC % 0,30 – ticker coinbaba.net Megabit Bilişim A.Ş. BTC, ETH, LTC, BCH % 0,25 % 0,25 % 0,00 – – coinex.com.tr Coinex Bilişim Hizmetleri A.Ş. BTC ? ? % 0,40 – ticker coinxtr.com CoinTurk TEK. DAN. DIŞ TİC. BİL. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ~20 adet kripto para 0,00 TL % 0,00 ? var ticker dpara.com Dpara Teknoloji A.Ş. BTC, ETH, XRP, LTC, BCH 3,00 TL 0,0005 BTC % 0,25 var – koineks.com KOİNEKS TEKNOLOJİ A.Ş. BTC, ETH, TRX, USDT, BCH, LTC,

DOGE, DASH, XRP, XLM, XEM, BTG 3,00 TL 0,0007 BTC % 0,30 – ticker koinim.com KOİNİM BİLİŞİM A.Ş. BTC, LTC, BCH, ETH, DOGE, DASH 3,00 TL 0,001 BTC % 0,40 – var ovis.com.tr OVİS TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM ÇÖZÜMLERİ LTD ~20 adet kripto para ? ? % 0,20 – var paribu.com Paribu Teknoloji A.Ş.

BTC, XRP, ETH, EOS, LTC 3,00 TL 0,0005 BTC % 0,35 – var robicoin.com ROBICOIN TEKNOLOJİ A.Ş. BTC, ETH, RBC, LTC, DASH, DOGE, TUSD, ZRX ? ? % 0,15 var var vebitcoin.com Vebitcoin Teknoloji A.Ş. BTC, ETH, RBC, LTC 7,00 TL 0,0007 BTC % 0,15 – var zenexia.com ZENEXİA BİLİŞİM TEKNOLOJİ A.Ş. BTC, ETH, XRP, LTC, XMR, XLM, DASH ? ? ? – var

Son Güncelleme: 21.11.2018

(*) Harf sırasına göre dizilmiştir.

Harf sırasına göre dizilmiştir. (**) Alınan en yüksek komisyondur.

Alınan en yüksek komisyondur. (?) Bu özellik bilinmiyor.

Bu özellik bilinmiyor. (-) Bu özellik bulunmuyor.

Önemli Not: Yukarıdaki tabloda yer almak veya bilgilerin güncellemesini isteyen borsa yetkilileri benimle temas kurabilirsiniz.