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İnternet üyeliklerinde kullandığımız şifrelerin güçlü olması oldukça güvenlik için çok önemli. Şifre güvenliğinin önemine daha önce değinmiştik. Güvenli şifre kurallarına uygun bir şifreyi online şifre oluşturma araçları ile oluşturabilirsiniz.

Güvenli bir şifre için dikkat etmemiz gereken bir çok kural var. Bu kurallara uygun şifreyi her seferinde bizim oluşturmamız zor olabilir. Bir kurala dikkat etseniz diğerini atlamak mümkün. Bu zorluğu aşmak için online şifre oluşturma araçlarını kullanabilirsiniz.

Şifre Araçları Nasıl Kullanılır?

Şifre oluşturmanıza yardımcı olan bir araçları kullanmak oldukça basittir. Öncelikle şifre uzunluğunu belirlersiniz. Sonra şifre seçeneklerini girersiniz. Örneğin büyük harf, küçük harf ve özel karakter içermesi gibi. Seçtiğiniz seçeneklere göre bir şifre oluşturulur.

Online Araçlar Ne Kadar Güvenli?

Bu servisler otomatik şifre ürettikleri için hayatı kolaylaştırıcı olabilirler. Fakat yazılım altyapılarının bu verileri tutup tutmadığından kesin emin olmak kolay değil. Genellikle yardımcı araçlarla sunucuya veri gönderip göndermediği kontrol edilebilir. Fakat yine de %100 güvenmek naiflik olur. Buna da şöyle bir çözüm getirebiliriz; ürettiğiniz şifrelerde minik değişiklikler yaparak kullanabiliriz. Böylece hiç bir sorun kalmaz. Üretilen şifreyi kopyala ile alın, sonra yapıştırın ve sonuna veya başına bir şeyler ekler veya değiştirirseniz tamamdır.

Şifre Oluşturma Araçları

Aşağıda en çok kullanılan ücretsiz ve güvenilir bazı online şifre oluşturma servislerini listeledim. Yerli olanlara öncelik verdim. Bunları deneyip sevdiğiniz bir tanesini yer imlerine (bookmark) ekleyip sonradan tekrar kullanabilirsiniz.