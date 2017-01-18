Pil Ömrünü Uzatmak İçin Cep Telefonumu Nasıl Şarj Etmeliyim?

Her telefon bataryasının belirli bir ömrü vardır, Bu ömrü uzatmak için nasıl Şarj etmeliyim? Ortam şartları ve kullanım alışkanlıkları bu ömrü olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir. Pil ömrünü uzatmak için önce önemli kavramlara, sonra pil ömrünü uzatmak için nasıl şarj etmeliyim konusundaki önerilere göz atalım.

Batarya Hakkında Önemli Kavramlar

Pil Ömrü Nedir?

Pil ömrü, bir pilin bir şarjdan diğer şarja kadar telefona enerji sağladığı süreye verilen isimdir. Özetle pil ömrü uzun bir telefon tek şarjla uzun süre dayanabilir.

Pil Kullanım Süresi Nedir?

Pil kullanım süresi; bir pilin kullanılmaz hale gelene kadar geçen süredir. Yaygın söyleyişle pilin “artık şarj tutmuyor” denilen durumuna gelmesidir.

Hafıza Etkisi Nedir?

İngilizce “memory effect” denilen kavram aslında eski cins piller olan Nikel bazlı (NiMH ve NiCd) piller için geçerli bir zayıflıktı. Bir nikel pil tamamen boşalmaz veya tamamen dolmazsa, şarj görmeyen o bölgeleri unutarak sadece şarj olan ve boşalan bölgeleri hafızasında tutarak pilin kapasitesinin düşmesine neden olur. Buna “hafıza etkisi” denir. Fakat bu zayıflık günümüzde yaygın olarak kullanılan Lityum-ion (li-on) piller için geçerli değildir.

Nasıl Şarj Etmeliyim?

İlk Şarjda Önerilere Uyun

Telefonunuzu ilk defa şarj ederken kılavuzda yazan talimatlara uymanız faydalı olacaktır. Örneğin iPhone 7 ve 7 Plus İlk Şarj İçin Öneriler yazımda iPhone için dikkat edilmesi gerekenleri bulabilirsiniz.

Aşırı Sıcakta Bırakmamak

Kabul edilen değerler dışındaki sıcaklıklara maruz kalan bir telefonun genel olarak ömrü kısalır. Ayrıca bir pilin ömrü de aşırı sıcak veya soğuktan direk etkilenir. Piller kimyasal olduklarından yapılarında bozulma olur ve ömürleri kısalır. Telefonumuzu çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayalım. Özellikle güneşe maruz kalma en çok yaşanan durumdur.

Isınmaya Neden Olan Kılıflar

Yukarıda bahsedilen sıcaklık ortamını yaratan bir faktör de telefon kılıflarıdır. Bazı kılıflar ısının yayılmasını engellediklerinden cihazın kendi sıcaklığına maruz kalarak ısınmasına neden olur. Bu sebeple; şarj sırasında eğer cihazınız ısınıyorsa kılıfını çıkarıp kontrol etmenizi öneririm. Eğer çıkarmak işe yararsa bunu dikkate almanızda fayda var.

Pili Tamamen Boşaltıp %100 Dolana Kadar Şarj Etmek Doğru Mu?

Eski tip pillerde bunu yapmak faydalı olabiliyordu. Fakat günümüzde kullanılan li-on pilleri istediğiniz anda şarj edebilirsiniz. Fakat şarj durumu %50‘nin altına indiğinde şarj etmek önerilir. Yine de her seferinde %100’e kadar şarj yapmayın. Genel olarak; %20‘nin altına düşürmeyin. %40’lardan %80’lere kadar şarj etmek en verimli olanıdır.

Her Zaman %100 Şarj Yapmalı Mıyım?

Li-on pillerde hayır. Yukarıda söylediğim gibi çoğunlukla %80’lere kadar şarj etmek iyidir. Fakat ayda bir gibi bir aralıkta %100 şarj edilmesi de batarya sağlığı için önerilir.

Her Akşam Düzenli Şarj Etmeli Miyim?

Günümüzde akıllı telefonlar artık tamamen dolduklarında akımı kesmektedirler. Telefonu gece şarjda bırakmak sorun olmaz. Fakat eğer ısınma yaşıyorsanız telefon kılıfını çıkarmanız gerekebilir.

Hızlı Şarj Etmek Pilime Zarar Verir Mi?

Hızlı şarj için şarj cihazları telefona daha yüksek voltaj uygularlar. Bu da pilin daha hızlı dolmasını sağlar. Fakat bununla birlikte cihazın ısınmasına da yol açar. Bu da yukarıda anlattığım gibi pilin ömrünü kısaltan bir etkidir. Zor durumda kalmadıkça hızlı şarj cihazlarını kullanmamanızı öneririm.

Orijinal Şarj Cihazı Gerçekten Önemli Mi?

Mümkünse daima orijinal şarj cihazınızı kullanın. Eğer satın alacaksanız orijinal veya telefon markanızın önerdiği alternatif markaları satın alabilirsiniz. Fakat markası olmayan ucuz şarj aletlerinden kesinlikle uzak durun. Ucuz malzeme ile yapılan bu cihazlar telefonunuzu kullanılmaz hale getirebilir. Alev alma ve patlama olayları sıklıkla haberlere konu olmaktadır. Samsung Note 7, pilindeki hata yüzünden tamamen toplatıldı ve üretimden kaldırıldı. Bu konu bu kadar ciddi!

Telefonumu Uzun Süre Kullanmayacağım, Nasıl Şarj Etmeliyim?

Telefonunuzu uzun süre kullanmayacaksanız, pilini %50 şarj ederek cihazı kapatıp saklamanız en doğrusu olacaktır.Eğer %0 şarjla bırakırsanız pil derin deşarja geçip tekrar dolamayacak hale gelebilir. Eğer 6 ayı geçerse aynı aksiyonu tekrarlamanız önerilir. Saklarken de kuru ve serin bir yer tercih edilirse cihazın sağlığı için iyi olur.

Apple Pil Ömrünü Uzatmak İçin Ne Diyor?

Apple‘ın Pil Ömrünü ve Kullanım Süresini En Üst Düzeye Çıkarma başlıklı sayfasını ziyaret ederek oldukça faydalı açıklamalar bulabilirsiniz. iPhone sahibiyseniz okumanızı öneririm. Ayrca iPhone7 ve 7 Plus Pil Ömrünü Uzatmak İçin Öneriler yazımı da okuyabilirsiniz.

Son Söz

Yukarıda bahsettiğim ipuçlarına dikkat ederek “cep telefonumu nasıl doğru şarj etmeliyim?” sorusuna cevap bulduğunuzu umuyorum. İpuçlarına uyarak cihazınızı hem daha verimli kullanmış olur hem de maddi açıdan fayda sağlamış olursunuz.