Siber Pazartesi Nedir? Anlamı Nereden Geliyor?

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Siber Pazartesi, diğer indirim günleri gibi son yıllarda popüler olan bir alışveriş günü. Son yıllarda ülkemizde de kara cuma alışverişlerinin ardından bu gün de anılmaya başlandı. Acaba bu gün nasıl doğdu? Hakkında bir kaç bilgi öğrenelim.

Siber Pazartesi Nedir?



Şükran Günü’nü takip eden ilk pazartesi günü “Siber Pazartesi” olarak anılır. İngilizce Cyber Monday veya Black Monday olarak da anılır. Sadece online alışverişlerde indirimler sağlanıp o gün ve takip eden hafta yüksek ciro yapılması için e-ticaret siteleri çeşitli indirimler ve fırsatlar hazırlar.

Siber Pazartesi Ne Zaman?



Tarih olarak her sene Şükran Günü’nü takip eden ilk pazartesi gününe denk gelir. Bir önceki cuma günü de kara cuma olarak bilinir.

Siber Pazartesi Nasıl Doğdu

Bu konuda bazı rivayetler var. Örneğin ilk defa shop.org‘un 2005 yılındaki tespitine göre; kara cuma satışlarının ardından pazartesi günü online alışveriş miktarları inanılmaz yükselmiş. Bu durum dijital pazarlama ekiplerinin dikkatini çekince hemen bir isim uydurup bu günü çıkarmışlar.

Bir rivayet ise; kara cuma boyunca indirimleri takip edip pazartesi gününü bekleyerek online sipariş veren çok fazla müşteri olduğunu görülmüş. Belki bu kara cumanın psikolojik bir sonucudur ama öyle veya böyle satışları artıran bir durum olduğu için böyle biri isimle adı kalıcı hale gelmiş.

Öyle veya böyle pazarlama ekipleri bu tür eğilimleri kaçırmadan değerlendiriyorlar. İşin ilginci her sene bu günlerde yapılan cirolar rekor kırıyor. Demek ki işe yarıyor…

Kara cuma özellikle fiziki mağazalarda bir indirim çılgınlığı iken “siber pazartesi” adından da belli olduğu üzere daha çok web sitelerinde görünüyor. Bu gün özellikle e-ticaret siteleri alışverişlerde indirimler daha çok görülür. Bir çoğumuzun e-posta adresine “pazartesi indirimleri” hakkında e-posta gelmiştir.

Siber Pazartesi İndirimi Yapan Siteler



Bu yazıyı yazdığım sene (2018) çok fazla bu indirimi bahseden site görmedim doğrusu. Benim gördüğüm ve “siber pazartesi” indirimi yapan bazı siteler şöyleydi;

Tüketicilere Hatırlatma!

Bu günü size açıklamaya çalışırken hedefim tüketime sevketmek değil. Bu konuda bir bilinç oluşturmaya gayret ediyorum.

İhtiyacınız yoksa alışveriş yapmayın. Bu tür günleri indirim kovalamak için kullanın. Bir süredir almak istediğiniz bir teknoloji alışverişini bu tür günlere denk getirirseniz bir oranda indirim sağlarsınız.