Şifre Saklama Programı Arıyorsanız İşte PasswordSafe

Dijital ortamlarda geçirdiğimiz süre arttıkça kullandığımız şifre sayısı da artıyor. Bu şifreleri güvenli bir şekilde saklamak da çok önemli bir ihtiyaç. Bu ihtiyacı karşılamak için çok faydalı bir programdan bahsetmek istiyorum: PasswordSafe

Öncelikte şifrelerimizi bir dosyanın içine yazıp saklamanın tehlikelerinden bahsetmek gerekiyor. Aslında oldukça açık; eğer bu dosya birisinin eline geçerse tüm şifrelerinizi çaldırabilirsiniz. Bu sebeple şifreleri “şifreleyerek” saklamak daha güvenli bir yol olacaktır.

PasswordSafe sayesinde şifrelerimizi güvenli biçimde saklayıp yönetebiliyoruz. PasswordSafe profil bazlı çalışan bir program ve 3-4 adet dosyayı bir ortama (USB gibi) kopyalayarak çalıştırmanız mümkün. İlk girişte “.psafe3” uzantılı bir dosya oluşturup tüm bilgileri onun içinde saklıyor. Programa giriş için de bir “ana şifre” belirlemeniz gerekli. Programı belli bir süre kullanmazsanız otomatik olarak kitleniyor ve ilk kullanımda tekrar şifre soruyor.

Şifrelerimizi Çeşitli kategoriler altında sınıflandırarak saklayabiliyoruz. Ayrıca şifreyi almak istediğimizde “çift-tıklama” ile otomatik kopyalayıp direk yapıştırmak da mümkün. Böyle yanınızda birisi varken bile şifremiz görünmüyor.

PasswordSafe’in çok etkin bir şifre oluşturma özelliği mevcut. Önceden belirlediğimiz kurallar çerçevesinde (en az bir harf, en az bir sembol içermeli vb.) sizin için şifre üretebiliyor. Bu da çok faydalı bir özellik.

Ayrıca gelişmiş bazı özellikleri olarak; farklı profillerin şifrelerini birleştirme, yedekleme, içe aktarma/dışa çıkarma, iki veri dosyası arasında senkronizasyon yapabilme gibi özellikleri sayabiliriz.

Şu an versiyonu 3.41 yani düzenli aralıklarla sürekli geliştirilen bir program. Özetle bir çok şifreyi tek bir anahtarla bir kasada saklamak istiyorsak PasswordSafe çok faydalı ve güvenilir bir program.

Program hakkında daha fazla bilgi ve indirip kullanmak için PasswordSafe sitesini ziyaret edebilirsiniz.