Snapchat, kendi uygulamasıyla uyumlu gözlüğünü satışa çıkardı. Snapchat gözlüğü; Google Glass kadar yetenekli değil fakat tamamen hareket halinde iken snapchat ile uyumlu çalışmak üzere tasarlanmış bir ürün. Snapchat Gözlüğü Nedir? Nasıl Çalışır? soruların cevaplarına göz atalım.

Snapchat Gözlüğü Nedir?

Snapchat 2016 sonunda “Snapchat Spectacles” adında bir cihaz duyurdu. Bu cihaz sayesinde snap için otomatik ve bölünmeden video/foto çekimi yapmak mümkün hale geliyor. Gözlüğün en büyük özelliği insan görüşünü taklit etmek üzere tasarlanmış lensi. Snap’in gözlüğü aslında “giyilebilir teknoloji” ve “IoT” kavramlarına da çok güzel bir örnek. Snapchat’in bu icadı oldukça başarılı ve yenilikçi bir ürün.

Nasıl Çalışır?

Snapchat gözlüğünün kullanımı oldukça kolay. Sol üstteki tuşa dokununca 10 saniyelik video kaydı otomatik yapılıyor. Eğer uzatmak isterseniz bir daha dokunmanız gerekiyor. Maksimum 30 saniyeye kadar kayıt yapılıyor. Biliyorsunuz haber vermeden kayıt yapmak oldukça hassas bir konu. Gözlükte bu amaçla hem içeride hem de dışarıda birer ışık bulunuyor. Bu da kayıt yapıldığında yanıyor. Yaklaşık 200 adete kadar çevrimdışı kayıt yapabilirsiniz. Gözlük ile çekilen snap videolarında “circular” denilen yeni bir format kullanılmaktadır. Bu da az önce de dediğim gibi insan gözünden görünme etkisini yaratmak için kullanılmış.

Snapchat Gözlüğü’nün Özellikleri

Android ve iOS ile uyumlu çalışıyor. Veri transferi Android için wi-fi, iOS için wi-fi veya bluetooth üzerinden sağlanıyor. Su geçişmez özelliği bulunmuyor. Yaklaşık 1 güne yakın şarj süresi sunuluyor. Butona çift tıklayarak ne kadar şarjı kaldığını görebilirsiniz. Renk olarak; siyah, mercan ve turkuaz seçeneleri mevcut.

Snapchat Gözlüğü Türkiye’de Satılıyor mu?

Şu an sadece Amerika’da satılıyor. Henüz dünyaya dağıtım konusunda resmi bir duyuru bulunmuyor. Fakat kısa bir sürede yurt dışı bağlantılı sitelerden ülkemize de gelir. Gözlük yanında “taşıma kabı” ve “taşıma kablosu” aksesuarları ayrıca satılmaktadır.

Snapchat Gözlüğünün Fiyatı Ne Kadar?

Henüz ülkemizde satılmadığını söylemiştim. Bu sebeple “Snapchat Gözlüğü Türkiye Satış Fiyatı” şu an yok. Amerika’da satış fiyatı $129,00. Snapchat Spectacles sitesinden sadece Amerika’ya sipariş verilebiliyor.

Benim Yorumum

Mobil uygulama üreticileri arasında çok yoğun rekabet var. Yenilikçi fikirler ortaya atmadan süreklilik sağlanamıyor. Bunun için en kolay yol da başka uygulamaların özelliklerini analiz edip kendi uygulamana eklemek. Farkındaysanız twitter, instagram, facebook gibi uygulamalar gün geçtikçe birbirine benzemeye başladı. Fakat snap burada bir cihazı oyunun içine katarak bence güzel bir hareket yapmış. Bizim ülkemizde ise çok yaygınlaşacağını beklemiyorum. Buna benzer ve daha ucuz benzerleri de çıkabilir. Çin oyuncu oldukça bu kaçınılmaz. Belki ucuz versiyonlarını çevremizde görebiliriz.