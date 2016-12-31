SoundBar Alırken Nelere Dikkat Etmeli?









SoundBar Nedir? Genel Özellikleri Nelerdir? konulu yazımı okumadıysanız önce onu okumanızı tavsiye ederim. SoundBar alırken ihtiyacınıza göre karar vermenizi kolaylaştıracak bazı püf noktalarını sıralamak istiyorum.

Montaj Şekli

SoundBar‘ları TV sehpasına yerleştirebileceğiniz gibi, duvara da monte edebilirsiniz. Fakat her soundBar duvara monte olmayabilir. Duvara monte edecekseniz bu özelliğin olduğuna dikkat edin.

Mekanın Büyüklüğü

Eğer konumlandırmayı düşündüğünüz oda çok büyük ise soundBar size tatmin edici bir ses vermeyebilir. Ben bir LG modelini büyük bir ofis ortamında test ettim. Uzaklaşmaya başladığınızda ses duyulmaz hale geliyor. Bu sebeple; orta büyüklükte bir salondan daha büyük bir yer için ev sineması veya HI-FI sistemleri tavsiye edebilirim.

Mutlaka Deneyin

Günümüzde artık bir çok ürünü internette seçip hiç görmeden alıyoruz. Belki yine böyle alacağız. Fakat almak istediğiniz modeli veya en azından o marka bir cihazı fiziksel olarak görüp tecrübe etmekte fayda var. Mağazaları mutlara gezin. Belki bir indirim veya satış personelinin size vereceği ekstra bir tüyo ile doğru bir seçim yapma şansı bile yakalayabilirsiniz.

Kanal Sayısı

Silindirik yapı içinde kaç adet hoparlör varsa o kadar kanal var deniyor. “.1” ile gösterilen ise subwoofer‘ı sembolize etmektedir. Günümüzde en çok 2.1, 4.1, 5.1 ve 7.1 kanallı modelleri mevcut. Tahmin edebileceğiniz gibi kanal sayısı arttıkça “surround” gerçekçiliği de artmaktadır. Haliyle fiyatlar da yükseliyor. Özellikle yeni modellerde 5.1 ve 7.1 daha çok görünmeye başladır.

Ayrıca bazı modeller; özellikle “çevresel etkiye önem veren” modeller kablosuz bir şekilde ekstra satın alabileceğiniz uydu hoparlörlerle de çalışabilmektedir. Fakat böyle bir beklentiniz varsa soundBar alırken uydu hoparlör desteğini mutlaka sormanız gerekir.

İhtiyaca Uygun Olanı Seçin

Her ne kadar bu ürünler ses sitemleri içinde daha ucuz bir segmente sahip olsa da fiyat aralığı yine de geniş. Eğer TVnizin sesini biraz iyileştirmek niyetindeyseniz gidip 7.1 pahalı bir soundBar almanıza gerek yok. SoundBar alırken seçtiğiniz bir markanın uygun bir 2.1 ve hatta 2.0 (subwoofer olmayan) modelini alabilirsiniz.

Bağlantı Özellikleri

Belki de en önemli özellik bu bağlantı özelliği. Örneğin cep telefonunuzdan tek tuşla müziği soundBar’a aktarmak gerçekten keyifli olabiliyor. Bu cihazlar ağırlıklı olarak kablosuz teknolojiler üzerine kurulu olduğundan genellikle Bluetooth, WiFi destekler. Fakat özellikle bluetooth istiyorsanız bu özelliği kontrol edin. Bunun yanında HDMI ve optik seçeneklerle kablolu ses aktarımı da yapmanız mümkün.

Eğer TV altına koyacaksanız caxial giriş ideal olabilir. Fakat bazen iş ve sunum ortamlarında cep telefonundan veya bilgisayarınızdan aktarım için kablosuz özellikleri tercih edebilirsiniz. Kullanım amacınıza göre bu özelliklerin varlığını kontrol edebilirsiniz

Popüler SoundBar Markaları

Aşağıda en çok ürüne sahip markaları paylaştım. Ben özellikle mümkünse TV modelinizle aynı marka bir ürün alabiliyorsanız onu tercih etmenizi öneririm. Çünkü bu cihazlar TV ile eşleştiklerinden eğer uyumsuzluk olursa biraz can sıkabilir.

BOSE

COBY

DENON

HARMON KARDON

LG

ONKYO

PANASONIC

PHILIPS

PIONEER

SAMSUNG

Ekşi’den Birkaç Yorum

Ekşi sözlük yazarlarından da “SoundBar tecrübelerini” okuyabilirsiniz. Zira ben okudum 🙂

SoundBar Alırken Son Söz

SoundBar alırken seçim yapmanıza yardımcı olacak kriterleri paylaşmaya çalıştım. Kullanım amacınıza göre kriterleri gözden geçirin. Bütçenizle de harmanlayıp bir modele karar verebilirsiniz. SoundBar’lar fiyat/performans olarak bakıldığında güzel cihazlar olmakla birlikte; çok yüksek ses kalitesi ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalabilirler. Bu yüzden en azından bir kere tecrübe etmenizi özellikle öneririm. “SoundBar Önerileri ve Fiyatları” yazımdan fikir edinebilirsiniz.