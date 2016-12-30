SoundBar Nedir? Genel Özellikleri Nelerdir?









Son zamanlarda teknolojik cihazlara yeni bir segment daha eklendi: soundBar. Henüz türkçe bir karşlığını bulamadığım için böyle kullanıyorum. İlk akla gelen “soundBar nedir?“, soundBar almalı mıyım?“, “hangi ihtiyacı karşılar?“, “kimler için uygundur?” gibi soruların cevaplarına göz atalım.

SoundBar Nedir?

SoundBar; ince uzun silindirik biçimli, dahili hoparlörleri bulunan, tek parçadan oluşan bir harici hoparlör çözümüdür. Özellikle TV altına yerleştirilmeye uygun, harici subwoofer ile birlikte çalışabilen ve genellikle kablosuz teknolojilerle ses kaynağını alabilen yeni nesil cihazlardır. 2002 yılında Pioneer tarafından ilk defa 5.1 ses çıkışı veren tek barça “soundBar” ortaya çıktı. Sonra diğer dev ses teknoloji şirketleri de kendi ürünlerini geliştirdiler. Özellikle “LG”, “Samsung”, “Pioneer”, “Philips”, “Sonos”, “Sony”, “Bose”, “Yamaha” markaların ürünlerini görmeniz mümkün.

SoundBar Nasıl Ortaya Çıktı?

Gelişen teknolojiler yeni inovatif ürünlerin ortaya çıkmasına katkı sağlıyor. Kablosuz iletişim, küçük hoparlörlerle kaliteli ses elde edilebilmesi, internetten yasal ses dağıtımının artması gibi gelişmeler “soundBar” kavramını ortaya çıkardı. Giderek incelen TV’lerin içine etkin bir hoparlör yerleştirmek zor hale geldi. Geleneksel ses sistemleri de kablo karmaşasına yol açtığı gibi oldukça para harcamanıza da neden oluyor. İşte bütün bu dezavantajları silebilecek bir çözüm olarak “soundBar” ses sistemleri piyasada satılmaktadır.

SoundBar Fiyat Aralığı Nedir?

SoundBar’lar ev sinema sistemlerine oranla daha ucuz çözümlerdir. Piyasada 500 TL – 1500 TL arasında değişen fiyatlarda satılmaktadır. Ağırlıklı olarak fiyatlar 700 TL civarlarında geziniyor. Bunu tam etkili bir 5.1 sistemin yerine düşünmememiz gerektiğini de tekrar vurgulamak isterim.

SoundBar Almalı Mıyım?

Eğer yeni bir TV satın aldıysanız ve sesi biraz daha iyi duymak istiyorsanız tercih edebilirsiniz. Fakat “ses kalitesi benim için çok önemli” diyorsanız daha detaylı ses sistemlerine bakmanız akıllıca olur. “fiyatı uygun olsun“, “kablo karışıklığı ile uğraşmayayım” diyorsanız soundBar size uygun olabilir.

Son Söz

Teknoloji sürekli gelişiyor. Alışverişten önce yeterince araştırma yapmanızı öneririm. Bu yazımın ardından “SundBar alırken nelere dikkat etmeli?” başlıklı bir yazı daha yayınlayacağım. Zira seçim yaparken dikkat edilecek detayları paylaşacağım. Alışverişten önce bunları okumanızı tavsiye ederim.