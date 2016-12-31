







“SoundBar Nedir?” ve “SoundBar Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?” yazılarımda bir ön bilgilendirme yapmıştım. Şimdi de “SoundBar Önerileri ve Fiyatları” konulu bir yazı paylaşıyorum. İnternetten araştırdığım satış sitelerini ve şu an en çok satan modelleri paylaşmaya çalışacağım.

SoundBar Önerileri

Türkiye’de güvenilir alışveriş yapabileceğiniz sitelerin direk satış kategorilerinin linklerini buldum. Direk buradan modellere bakabilirsiniz:

En Çok Satan SoundBar Modelleri

En çok satanlar listesi sürekli değişen bir kavram elbette. 2016 sonu itibariyle en çok satan ürünler aşağıdaki gibi. Ayrıca fiyatlar da değiştiğinden yazmamayı tercih ettim. Fakat aşağıdaki ürünler 500 TL – 1500 TL arasında değişiyor.

JBL Cinema Sb150 Stereo SoundBar Ev

LG SH7 DTURLLK 360W 4.1

LG NB5540A 320W 4.1

LG LAS650M 320W

LG LAS750M 360W 4.1

PHILIPS HTL2183B/12 150W

PIONEER SBX-N700 270W

SAMSUNG HW-J7501R 320 W 4.1

SAMSUNG HW-K450/TK 300W

SAMSUNG HW-J450/Tk 300W 2.1

Son Söz

İnternette gezindiğimde en çok “Samsung” ve “LG” markalarıyla karşılaştım. Bu markaların TV modelleri de olduğundan bu markaları seçmek avantaj olabilir. Umarım soundbar hakkındaki yazılarım faydalı olur.