SoundBar Önerileri ve Fiyatları
“SoundBar Nedir?” ve “SoundBar Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?” yazılarımda bir ön bilgilendirme yapmıştım. Şimdi de “SoundBar Önerileri ve Fiyatları” konulu bir yazı paylaşıyorum. İnternetten araştırdığım satış sitelerini ve şu an en çok satan modelleri paylaşmaya çalışacağım.
SoundBar Önerileri
Türkiye’de güvenilir alışveriş yapabileceğiniz sitelerin direk satış kategorilerinin linklerini buldum. Direk buradan modellere bakabilirsiniz:
En Çok Satan SoundBar Modelleri
En çok satanlar listesi sürekli değişen bir kavram elbette. 2016 sonu itibariyle en çok satan ürünler aşağıdaki gibi. Ayrıca fiyatlar da değiştiğinden yazmamayı tercih ettim. Fakat aşağıdaki ürünler 500 TL – 1500 TL arasında değişiyor.
- JBL Cinema Sb150 Stereo SoundBar Ev
- LG SH7 DTURLLK 360W 4.1
- LG NB5540A 320W 4.1
- LG LAS650M 320W
- LG LAS750M 360W 4.1
- PHILIPS HTL2183B/12 150W
- PIONEER SBX-N700 270W
- SAMSUNG HW-J7501R 320 W 4.1
- SAMSUNG HW-K450/TK 300W
- SAMSUNG HW-J450/Tk 300W 2.1
Son Söz
İnternette gezindiğimde en çok “Samsung” ve “LG” markalarıyla karşılaştım. Bu markaların TV modelleri de olduğundan bu markaları seçmek avantaj olabilir. Umarım soundbar hakkındaki yazılarım faydalı olur.