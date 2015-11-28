SSD ve HDD Disk Seçiminde Nelere Dikkat Etmeli?









SSD ve HDD Disk Seçimi

SSD ve HDD diskler arasındaki farklara göz attıktan sonra şimdi hangi kriterlere göre seçim yapmalıyız ona bakalım. Tercih yaparken HDD veya SSD diskleri ayrı ayrı tercih edebileceğiniz gibi her ikisini aynı anda kullanan hibrit disk yapısını da tercih edebilirsiniz. Peki disk seçiminde nelere dikkat etmeliyiz? Yeni bir bilgisayar toplarken veya dizüstü bilgisayar satın alırken bu seçenekler önümüze çıkacaktır. Burada önemli olan ihtiyacımıza göre bir tercih yapmak. Aşağıda ihtiyacınızı belirlemeye yardımcı olmaya çalıştım.

HDD Diskler

Çok büyük disk alanına ihtiyacınız varsa HDD diskten vazgeçemezsiniz. Ayrıca çok fazla disk okuma/yazma operasyonu yapılan işlerde (örneğin video işleme gibi) de disklerin çabuk eskime durumu yüzünden HDD diskler tercih edilebilir. Arşivleme amacınız varsa HDD disk tercih edilmelidir. Bir de bütçeniz kısıtlıysa zaten başka çareniz yok mecburen HDD disklere bakacaksınız.

SSD Diskler

Eğer bütçeniz varsa ve hız sizin için önemliyse SSD diskler tercih edilebilir. Hızlı açılıp kapanan bir bilgisayar istiyorsanız, aşırı boyutlarda veri taşımıyorsanız SSD disk size uygun olabilir. SDD’lerin Okuma/yazma (I/O) hızı yüksek olduğundan bir çok yazılımı çok daha hızlı çalıştırabilirsiniz. Ayrıca bu disklerin gürültü çıkarma ve ısınma problemleri de yoktur. Bir ilginç kriter de manyetik alandan etkilenmemesidir. SSD’ler manyetik teknoloji olmadığından manyetik alanlardan etkilenmezler.

Hibrit Diskler

Hibrit disk; SSD ve HDD disklerin bir arada sunulduğu çözümlere verilen isimdir. Her iki diskin de kendine özgü avantajları olduğundan bunları birlikte sunarak toplamda daha iyi bir performans sağlanabilir. Hızlı aksiyon istenen bölümlerde (açılış, ön yükleme ve işletim sistemi dosyalarına erişim gibi) SSD, depolama istenen bölümlerde de HDD disk kullanacak şekilde bir hibrit bir tasarım da yapılabilir.

Günümüzde hibrit kullanım giderek yaygınlaşıyor. Henüz SSD disklerin fiyatlarının hala uygun seviyeye düşmemesi sonucu böyle bir kullanım ortaya çıktı. Henüz SSD üreticisi sayının az olması da bunu etkiliyor olabilir. Yakın gelecekte teknolojilerin gelişmesiyle birlikte fiyatlar ucuzlarsa hibrit kullanım da yerini salt SSD kullanımına bırakacaktır.

Bu bilgiler belli düzeyde fikir vermiştir umarım. Peki hangi marka/model almalı? Buna karar vermek için en en çok satan SSD diskler yazımı tavsiye ederim.