Tablet PC Ne İşe Yarar? Tablet PC İle Neler Yapabiliriz?

Tablet PC Nedir?

Tablet PC dokunmatik ekran ve kalem ile kullanım sayesinde kullanıcılara farklı bir tecrübe sunuyorlar. Bu sayede klasik PC lerden çok farklı kullanım alanlarına da imkan tanıyorlar. Tabletler için özel geliştirilen işletim sistemleri (Android, iOS vb.) sayesinde uygulama sayısı da günden güne hızla artıyor (bkz: android market, apple store). Bu da yakın gelecekte tablet pclerin şu an tahmin edemeyeceğimiz boyutlarda hayatımıza gireceğinin sinyallerini veriyor.

Eğer reklamlar ve tanıtımlarla tablet PCleri tanımaya başladıysanız fakat aklınızda “ben tablet PC ile ne yapabilirim?” gibi soru işaretleri varsa size bir kaç kullanım alanı hakkında fikir vermek isterim. Bunlardan esinlenerek siz de hayatınıza bir tablet katabilirsiniz.

Eğlence

Geniş ekran ve kalem kullanabilme yeteneği birleşince vakit geçirmek ve eğlenmek için geliştirilen yazılım sayısı müthiş hızla büyüyor. Örneğin “Angry Birds” oyununu herkes bilir. Bu ve buna benzer “binlerce” oyun geliştiriliyor. Tabletin yeteneklerine göre de çeşitlilik gösteren bu oyunlar gerçekten çok keyifli ve oyalayıcı.

Eğitim

Not alma kolaylığı (klavye gibi roman yazmak zor elbette ama kısa kısa notlar alınabilir), grafik çizme rahatlığı ve aynı zamanda ses, görüntü kayıt yetenekleriyle hem öğrenci hem de eğitmen açısından pratik bir cihaz olabilir.

İş

Ofis dokümanlarını sunum yapma kolaylığına ve artık yeni modellerde yerel ağlara bağlanabilme yeteneklerini eklersek çok kullanışlı bir alan olarak iş dünyasını da sayabiliriz.

İnternet

İnternette servis veren gerek sosyalleşme siteleri (facebook, twitter, google+ vb.) gerek bilgi sağlayan siteler(haber siteleri, rss kaynakları, hava yol durumu vb siteler) bir tablet PC’den rahatlıkla gezilebiliyor. Tabletin taşınabilirliği ve ekran boyutunun avantajaları bu gezintiyi keyfe dönüştürür.

Bir tablet PC edinmeye karar verdiniz mi?