Tablet PC Nedir? Alırken Nelere Dikkat Etmeli?

Tablet PC Nedir?

Masaüstü bilgisayarların yaygınlaşmasıyla başlayan serüven taşınabilirlik ihtiyacı nedeniyle “dizüstü bilgisayar” ile devam etti. Derken boyutları küçültme ihtiyacı ortaya çıktı. Hemen ardından “NetBook” piyasaya çıktı. Artık daha ufak bir ekran ve daha küçük boyutlarda bir cihazımız oldu. Fakat ihtiyaçlar bitmedi… “daha ince, daha hafif ve daha şık” birşeyler gerekiyordu. Sonunda o da icat edildi: “Tablet PC” ler… Artık günümüzün yeni cihazları bu ürünler. Önümüzdeki günlerde ve hatta aylarda daha da yaygınlaşıp kendi atalarının yerini alacak gibi görünüyor. Eğer bunlardan bir tane edinmek istiyorsanız almadan önce bazı detayları bilmenizde fayda var…

Tabletlerde Hangi İşletim Sistemi Vardır?

Eskiden “PC” denince ortalama bir kullanıcının aklına “windows” gelirdi… Sonradan yaygınlaşan “linux/unix” de günümüzde oldukça popüler hale geldi. Fakat bu işletim sistemler “yeni nesil” cihazlarda direk kullanılamazdı zira yeni cihazların çoğu dokunmatik ekran olduğundan buna göre özelleşmiş fonksiyonlara gerek duyuldu. O sebeple windows “mobil cihazlar” için çeşitli versiyonlarını çıkardı. Bu gelişmeleri yakından takip eden Google “android” i, Apple ise “iOS” işletim sistemleriyle günümüze kadar geldiler. Özetle, günümüzdeki tablet PC’lerde en çok kullanılan işletim sistemleri bunlardır.

Açık kaynak kodlu olmasıyla “Android” kısa sürede çok ilerledi ve büyük bir katılım sayesinde çok yayıldı. Windows’ta yapılan geliştirmeler Android’in gerisinde kaldı. Öte yandan iOS‘ da geliştirme yapmak için tamamen apple teknolojilerini kullanmak gerekiyor. Fakat iOS da çok yaygın ve bunun üzerinde geliştirilen uygulamaların çok popüler olduğunu söylemekte fayda var.

Tablet PC Almak İçin Birkaç Sebep

Öncelikle çantamızda rahat taşıyabileceğimiz bir bilgisayarınız olacak.

rahat taşıyabileceğimiz bir bilgisayarınız olacak. Bir toplantıda, derste veya bu tür bir etkinlikte kolaylıkla not almak için, ses kaydı yapmak için ve görsel kayıt yapmak için kullanabilirsiniz.

yapmak için ve yapmak için kullanabilirsiniz. İnternet bağlantısı sayesinde her an çevrimiçi olmanın avantajları da elinizin altında olacak.

sayesinde her an çevrimiçi olmanın avantajları da elinizin altında olacak. Bu cihazlara özel işletim sistemleri üzerinde onlarca hatta yüzlerce uygulamayı indirip işinizle ilgili olarak kullanmanız da mümkün.

hatta uygulamayı indirip işinizle ilgili olarak kullanmanız da mümkün. Daha fazla neden arıyorsanız alın size 5 neden daha 🙂

Tablet PC Alırken Nelere Dikkat Etmeli?

iOS mu, Android mi?, windows mu tercih etmeli? Öncelikle iOS sistemini sadece Apple‘ın ürünlerinde olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani elimizde iPad , ipad 2 gibi çok kısıtlı bir ürün grubu oluyor. Sayısı az olsa da bu ürünler en çok tercih edilenlerden. Windows’u direk geçiyorum ve geliyorum Android ‘e… Android ile çalışan tablet PC seçenekleri çok fazla. Kolay geliştirme yapılmasından ve kaynağın çok fazla olmasıyla artık Çin’de Çinlilerin ucuza ürettiği adını pek duymadığımız modeller bile oldukça başarılı. Eğer teknolojiye meraklıysanız ve araştırmayı da seviyorsanız kesinlikle Android ‘i tercih edin derim. Fakat yok ben internetime bağlanayım filmimi izleyeyim cihazım da şık olsun derseniz sizi iPad ‘e yöneltebilirim.

mu, mi?, mu tercih etmeli? Öncelikle sistemini sadece Apple‘ın ürünlerinde olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani elimizde , gibi çok kısıtlı bir ürün grubu oluyor. Sayısı az olsa da bu ürünler en edilenlerden. Windows’u direk geçiyorum ve geliyorum ‘e… Android ile çalışan tablet PC seçenekleri çok fazla. yapılmasından ve kaynağın çok fazla olmasıyla artık Çin’de Çinlilerin ucuza ürettiği adını pek duymadığımız modeller bile oldukça başarılı. Eğer teknolojiye ve araştırmayı da seviyorsanız kesinlikle ‘i tercih edin derim. Fakat yok ben internetime filmimi cihazım da olsun derseniz sizi ‘e yöneltebilirim. Düşündüğünün ürünü mutlaka t ecrübe edin! Her ne kadar araştırma yaparsanız yapın satın almadan önce cihazı mutlaka kullanın ve tecrübe edin. Verdiğiniz sipariş ile ilk defa görmek inanın çok büyük risk! Cihazın kasasını kontrol edin, ekranını elinizle kontrol edip malzeme kalitesini anlamaya çalışın. Elbette bir iPad alacaksanız buna gerek yok ama genel olarak çok iyi bilmediniz markalar için bunu yapmak iyi fikir.

Her ne kadar araştırma yaparsanız yapın cihazı mutlaka kullanın ve tecrübe edin. Verdiğiniz sipariş ile ilk defa görmek inanın çok büyük risk! Cihazın kontrol edin, ekranını elinizle kontrol edip kalitesini anlamaya çalışın. Elbette bir iPad alacaksanız buna gerek yok ama genel olarak çok iyi bilmediniz markalar için bunu yapmak iyi fikir. Çok efektif kullanacaksanız RAM ‘inin yüksek olmasına dikkat edin.

‘inin yüksek olmasına dikkat edin. Medya özellikleri öncelikli ihtiyacınız ise “ ekranı büyük ” olan modellere yönelebilirsiniz.

özellikleri ihtiyacınız ise “ ” olan modellere yönelebilirsiniz. Seçeceğiniz ürünün hafif olmasına özen gösterin. Ağır ürünler teknolojik olarak eskidir ve taşımada zorluk çıkarabilir.

olmasına özen gösterin. Ağır ürünler teknolojik olarak eskidir ve taşımada zorluk çıkarabilir. Güvenilir bir satıcıdan almayı tercih edin. Aksi halde bir sorun çıktığında üzülebilirsiniz.

almayı tercih edin. Aksi halde bir sorun çıktığında üzülebilirsiniz. Şarj sürelerini karşılaştırın. Hem dolum süresine hem de kullanım sürelerine bakın. Sizi yarı yolda bırakacak bir model olmasın.

Almadan Önce Beklemek Gerekir mi?

Bence hayır! Bir çok konuda hemen satın almaya karşıyım fakat eğer ihtiyaç olarak karar vermişseniz iyi kötü birşeyler alıp tecrübe edin. Ayrıca gelişmeleri takip edin. Zaten seneler birbirini kovaladıkça daha yeni modeller ve teknolojiler çıkacaktır. Beklemeye başlarsanız daha çok beklersiniz. Fakat ihtiyacınızdan çok daha fazlasını içeren ve bütçenizi aşan modeller için iki defa düşünün derim.

Son Olarak

Tablet PC’ler çok fazla yaygınlaşacak. Öncelikle buna hazırlı olmak gerekiyor. Bununla birlikte teknoloji meraklıları ürünlerine karar verirken daha özenle araştırmalıdır zira cihazların fiyatları yüksek ve çok farklılıklar var. iOS tabanlı iPad ürünlerini tercih edebileceğiniz gibi android tabanlı ile çalışan onlarca model içinden de tercih yapabilirsiniz. Seçim sizin…