TrueCrypt Disk Şifreleme Programı

TrueCrypt, disk şifreleme programları arasında popüler bir açık kaynak kodlu programdır. TrueCrypt programı ücretsiz olmasına rağmen çok iyi yazılmış ve stabil hale gelmiş bir uygulamadır. Şifreleme algoritmaları kullandığından üst düzey bir yazılım bilgisi gerektiren bir yazılımdır. TrueCrypt programını indirmek için; truecrypt indirme sayfasına gitmeniz yeterli. Şimdi “TrueCrypt Disk Şifreleme” hakkında biraz daha bilgi verelim.

TrueCrypt Nedir?

Saklamak veya gizlemek istediğiniz dosyalarınız var ise truecrypt sayesinde bir sanal disk oluşturup, kullanmak istediğinizde sisteme bağlayıp sonra da sistemden ayırıp herşeyi tek bir dosyada saklayabilirsiniz. Elbette herşeyin saklandığı dosyayı diske bağlamak için seçtiğiniz şifre gerekli olacaktır. Bu programı doğrudan USB disk üzerinden de çalıştırabilirsiniz.

TrueCrypt Disk Şifreleme Nasıl Çalışır?

“TrueCrypt Format.exe” ile formatlamak için bir boyut seçiyorsunuz (örneğin 1025MB) ve bunun depolanacağı yeri gösteriyorsunuz. Şifreleme algoritmasını da seçtikten sonra (bilginiz yok ise değiştirmeden geçin) program size formatlanmış dosyayı oluşturuyor. Sonra “TrueCrypt.exe” programından bu dosyayı seçip önceden belirlediğiniz şifreyi girerek istediğiniz disk harfini de belirtip sisteme ekliyorsunuz. Örneğin “T:” diskini seçerseniz 1GB’lık bir T: diskiniz oluşur. İçine istediğiniz kopyalamayı yaparak sonra da sistemden koparabilirsiniz.

TrueCrypt’in Ücreti Nedir?

Truecrypt “open source” yani “açık kaynak kodlu” bir yazılım. Yani ücretsiz. Fakat gelişmek için bağış kabul ediyorlar.

Güncelleme: TrueCrypt Artık Geliştirilmiyor!

Bu yazıyı yazdığım zamanlarda truecrypt bir efsaneydi. Bence hala daha öyle ama artık geliştirilmediği için güvenli bir kullanımı olduğunu söyleyemeyiz. Yani artık sadece eğer elinizce truecrypt ile şifrelenmiş bir diskiniz varsa onu açmak için kullanabilirsiniz. Güvenli bir depolama için artık truecrypt güvenli değil! (truecrypt sitesi download alanını okuyabilirsiniz)

TrueCrypt Ekran Görüntüleri

