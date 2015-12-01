Windows 10 İle Gelen Yenilikler









İşte Windows 10

Windows 10 ile artık herkes tanıştı. Microsoft akıllı hamleler yaparak mevcut sürümlerden yükseltmeyi oldukça kolaylaştırdı. Hatta çoğu kullanıcı ücretsiz olarak yükseltti.

İşletim sistemini değiştirmek önemli bir karar. Peki Windows 10‘a geçmek çok şart mı? Windows 10’a hemen geçmek gerekir mi? Buna karar vermek için gelin windows 10 ile gelen yeniliklere bir göz atalım:

Cortana

Google Now ve Siri‘yi muhtemelen bilirsiniz. Cortana da Microsoft‘un sesli komut olan danışman yazılımı. Artık sorular sorarak yardım alabileceğiz.

Multi-platform Uygulamalar

Şimdiye kadar Windows’un farklı cihazlardaki işletim sistemleri de farklıydı. Yani windows 8 için yazılan bir uygulamayı windows bir tablet veya cep telefonu için tekrar yazmak gerekiyordu. Windows 10 ile birlikte uygulamalar tüm windows platformlarına birden geliyor.

Spartan

Yıllardır bıktığımız IE altyapısından sanırım microsoft da bıkmış olmalı ki; tamamen baştan bir tarayıcı yazmaya karar vermişler. Spartan, windows 10 ile gelen yeni nesil tarayıcı olarak görücüye çıktı.

Ayarlar

Kullanılabilirlik günümüzde oldukça önemli. Bence Google firmasının inanılmaz yükselişi buna dayanıyor. Her neyse bundan Microsoft da ders almış olacak, artık tek bir noktadan gayet basit bir şekilde tüm ayarları yapabileceğiniz bir arayüz sunmuş.

Continuum

Teknolojinin gelişmesiyle cihazlar farklı modlarda kullanılabiliyor. Örneğin dizüstü moddaki bir bilgisayarın bir parçasını çıkararak tablet pc haline getirebiliyoruz. İşte bu hareketlerinizin işletim sistemi tarafından algılandığını ve buna göre görünümü adapte ettiğini düşünün. İşte continuum bunu sağlıyor. Continuum windows 10 ile gelen gayet yenilikçi ve gerekli bir özellik.

Oyun

Artık Xbox ve Windows 10 PC’leri birbirlerini görebilecek ve birlikte oyun oynayabilecek. Sony‘nin önceden yaptığı atılımlara cevap olarak gelişen bir özellik sanırım.

Ücretsiz Yükseltme

Evet, ilginç geliyor değil mi? Microsoft ücretsiz olarak işletim sistemim veriyor 🙂 Fakat bu doğru. Windows 7 ve Windows 8.x sahipleri bir sene boyunca Windows 10’a ücretsiz geçebilecekler. Bu hamlenin altında yatan şey bence şu; artık altyapı ücretsiz sunularak sağlanan servis ve uygulamalardan gelir sağlanması modeli popüler. Örneğin bedava bir oyuna harcadığınız paraları düşünün… İşte demek istediğim bu. Windows 10’a ücretsiz geçin ki; masaüstü için aldığınız bir uygulamayı cep telefonu veya tablet için de kullanarak sisteme para kazandırın.

Bana Sorarsanız

Eğer Windows kullanıyorsanız geçmenizi tavsiye ederim. Fakat çok eski bir PC kullanıyorsanız iyi düşünün. Benim 8 senelik dizüstü bilgisayarım var. Henüz geçirmedim ama yılsonuna kadar geçirmeyi planlıyorum. Yükseltme uygulaması zaten donanımın yeterli olup olmadığını denetliyor. Ben “beğenmedim” diye geri döneni görmedim.