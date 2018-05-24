Yeni Bitcoin’ler İçin Yer Açın! Bitcoin Çatalları (Fork) İçin Kısa bir Rehber

Son zamanlarda Bitcoin çatalları (fork) hakkında pek çok tartışma yapıldı. Bu tartışmalar genellikle; çatalların ne oldukları, ne gibi sorunlara yol açabilecekleri, Bitcoin borsalarının onları destekleyip desteklemeyeceği gibi konular üzerine oldu. BTC Dolar kuru ve Bitcoin çatalları (fork) hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız işte size Bitcoin çatalları hakkında kısa bir rehber.

Bitcoin Çatalları (Fork) Rehberi

En basit şekilde anlatmak gerekirse, Bitcoin Çatalı‘nın (fork) dijital para biriminin nasıl ilerleyeceğine dair bir anlaşmazlık olduğunu söyleyebiliriz. Bir kripto para birimi üretildikten sonra, herkes o kripto para birimiyle ilgili aynı ana hesap defterine sahip olacak. Bu yüzden de herkes bu kripto para birimi için tamamlanmış olan tüm işlemlerin aynı kopyasına sahip olacak. Kripto para birimleri ile yapılan işlemlerin kayıtlarının ve kopyalarının tutulduğu yerler “nodes” olarak adlandırılır. “Nodes” Türkçe’ye “düğüm” ya da “boğum” olarak çevirilebilir. Her düğümün içinde bulunan kayıtların kopyaları, herkes tarafından uyulması gereken aynı kurallara sahiptir.

Bu aşamada her kayıt demetinde, Bitcoin zincirinde düzenlenmiş aynı blok kümeleri olacaktır. Dijital para birimleri ile yapılan işlem kayıtlarının herkes tarafından ulaşılabilir olması dijital para birimlerine gücünü ve güvenilirliğini gösteren en büyük etkendir. Bir dijital para birimini destekleyen topluluk tarafından herkesin uyması gereken kuralların değiştirilmek istendiği durumlarda, bir çatal başlatılabilir.

Bu gibi durumlarda bazı insanlar eski para birimini desteklerken bazıları da yeni oluşan çatalı destekler. Bu gibi durumlarda ortaya birbirinden farklı iki dijital para birimi ortaya çıkar. Sonuç olarak farklı yönlerde çatallanmış iki grup oluşur.

Bitcoin ya da herhangi bir kripto para birimi ile ilgili problemlerden biri; herkesin, takip edilecek en iyi kurallar setinin ve paranın nasıl işlem görmesi gerektiği konusunda kendi fikirlerine sahip olmasıdır. Bitcoin çatallarına yönelik bu rehber, bu gibi problemler için mükemmel bir çözüm bulunmasının hala mümkün olduğunu göstermektedir.

En Ünlü Çatallar (Fork)

Bazı unsurlara katılmayan topluluk üyeleri olsa da, Bitcoin devriminin başında, Bitcoin’in daha hızlı işlenmesi gerektiği konusunda genel bir fikir birliği vardı. Visa’nın bir saniyede 4,000 kez daha fazla işlem yapabilmesi, Bitcoin’in sahip olduğu problemlerin en büyük göstergelerinden biri olarak düşünülebilir.

Bitcoin’in sahip olduğu en temel çatallar Bitcoin Cash, Bitcoin XT ve Bitcoin Gold’dur. Gelin bunlara biraz daha yakından bakalım:

Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin’in sahip olduğu sorunları çözmek için, toplum tarafından önerilen iki aşamalı bir çözüm vardı. İlk aşama olarak, bir bloğa daha fazla işlemin sığmasına izin verilmeliydi. İkinci aşama olarak ise bir blok boyutunun 1MB’dan 2MB’a yükseltilmesi gerekiyordu. Eğer herkes bu değişiklikleri takip etmiş olsaydı, çatal oluşmamış ve hala tek bir Bitcoin para birimi olmuş olurdu. Bazı insanlar bu değişiklikleri savunurken, diğerlerinin bu değişiklikleri istememesi çatallaşmaya neden olan en önemli faktördür.

Sonuç olarak, bir grup madenci meseleyi kendi başlarına halletme yoluna gittiler ve 8MB’lık yeni bir blok boyutu yaratarak en meşhur çatalı oluşturdular. 8 MB, başlangıçta önerilen 2MB’den dört kat daha büyük bir blok boyutuydu. Nitekim bu sayede şimdiye kadar oluşan çatalların en ünlüsü ve çoğu kişiye göre en başarılısı olan Bitcoin Cash ortaya çıkmıştır.

Bitcoin Gold (BTG)

Bitcoin çatallarına yönelik rehberimizde, en önemli ve en bilinen çatalların bir başka örneği olan Bitcoin Gold’dan bahsedeceğiz. Bu bağlamda Bitcoin Gold için Bitcoin madenciliği ile ilgili sorunlara çözüm olarak üretildiğini söyleyebiliriz. Bitcoin normal bilgisayar işlemcileri ile hiç üretilmiyor ya da çok sınırlı bir miktarda üretilebiliyordu. Bitcoin üretmek için üst düzey işlemcilere sahip olmak gerekiyordu. Bitcoin Gold, Bitcoin kriptolarının daha basit cihazlarda çözülmesini sağlayarak dengeyi düzeltmeyi ve böylece daha fazla insanı madenciliğe açmayı amaçladı.

Bitcoin XT

Bitcoin XT’nin Bitcoin Cash ortaya çıkmadan önce, bir blokta işlenebilecek işlem sayısını arttırarak aslında Bitcoin Cash’in yaptığı değişiklikleri yapması gerekiyordu. Bitcoin XT çatallaşması iyi bir şekilde başlamasına rağmen, topluluktan yeteri kadar destek almadı. Bu, Bitcoin’in karşı karşıya kaldığı ilk önemli sert çatal olarak görüldü ve insanların henüz Bitcoin’e bile tam olarak alışamadığı düşünüldüğünde buna hazır olmaları da pek mümkün değildi. Bitcoin XT halen varlığını sürdürüyor. Fakat şu anda ağ üzerinde çalışan sadece 9 düğüme sahipken, bu sayı Bitcoin Cash’te 1919 olarak görülüyor.

Diğer Çatallar

Bitcoin Unlimited ve Bitcoin Classic gibi diğer çatallar otorite olma konusunda başarılı değildi ve hiçbir çatal henüz orijinal Bitcoin’e meydan okuyamamıştır. SegWit2x çatalı gibi en beğenilen ve hoş karşılananlar bile, destek eksikliğinden dolayı daha başlamadan iptal edilmiş olduğundan, topluluklardan bunlar hakkında yeterli derecede fikir elde etme konusunda büyük zorluklar yaşandı.

Bu Çatallar Piyasada Ne Durumdalar?

Yukarıda genel olarak bahsettiğimiz tüm Bitcoin çatalları (fork) arasında, kendini kripto para piyasalarına kabul ettiren sadece 2 tane dijital para birimi bulunmaktadır. Bu para birimleri Bitcoin Cash ve Bitcoin Gold’dur.

Bitcoin Cash (BCH), Ripple, Ethereum ve Bitcoin’den daha iyi performans sergiler ve toplam piyasa değeri ile dördüncü en büyük kripto para birimidir. Bitcoin Cash’in 2017 yılının Ağustos ayında ortaya çıktığı düşünüldüğünde daha ilk yılı dolmamışken göstermiş olduğu büyüme oranı gerçekten etkileyicidir.

Bitcoin Cash, kripto para birimi borsaları arasında da oldukça popüler bir yere sahiptir. Hemen hemen bütün borsalar Bitcoin Cash’i destekler. Yani çoğu dijital para borsasında kolaylıkla Bitcoin Cash alıp satabilirsiniz. Üstelik birçok borsada Bitcoin Cash’i USD, EUR ve GBP gibi para birimleri ile ya da Bitcoin ile takas edebiliyorsunuz. Bitcoin Cash’in (BCH) güncel değeri 22 Mayıs 2018 tarihi itibariyle 1.184 Dolar olarak görülmektedir.

Bitcoin Gold (BTG), piyasada çok yeni olmasından (Ekim 2017’den ortaya çıkmıştır) ya da konseptinin yeteri kadar ilgi çekici olmamasından ötürü, en büyük rakiplerinden biri olan Bitcoin Cash’e kıyasla daha az popülerdir. Bu, BTG fiyatından (52 $) ve piyasa değerinden kolay bir şekilde anlaşılıyor. Bitcoin Gold, tüm kripto para birimleri için toplam piyasa kapasitesi olan 331 milyar Doların yalnızca 1 milyar Dolarlık kısmını sağlıyor.

Bitcoin Forklarının Gelecekteki Muhtemel Durumları

Çatallar (fork), Bitcoin dünyasında en çok tartışılan konulardan biridir ve bu tartışmaların birçoğu yeni çatalların geçerli olup olmayacağı konusunu irdelemektedir. Çoğu durumda, yeni çatallar yanlış kurallara sahip olmasa da çoğu zaman bir pazarlama aracı veya hızlı bir para planı olarak kabul ediliyor. Eğer topluluklar çatallaşma konusunda ciddi iseler ve kendi kurallarının arkasında duruyorlarsa, yalnızca çatallaşma olarak kalmadan kendi farklı para birimlerini oluşturabilme özgürlüğüne de sahipler.

Bitcoin çatalları ile ilgili hazırladığımız bu rehberi sonuçlandırmak gerekirse, gelecekte Bitcoin’e ve Bitcoin’in çeşitli çatallarına ne olacağını görmek ilginç olacaktır. Düşük bir ihtimal de olsa, belki de herkesin kabul edeceği bir kripto para birimi oluşturulacak. Fakat şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; Bitcoin mevcut olduğu sürece çatallaşma devam edecektir.