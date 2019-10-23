41. İstanbul Maratonu’nda İhtiyaç Haritası için Koşuyoruz

Atamızın “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” deyişi hep aklımızda. Bunun hakkını vermek için spor yapıyoruz. Bu sene 3 Kasım 2019‘da yapılacak İstanbul Maratonu‘na ben de 15 km kategorisinde katılıyorum.

Geleceğe Koşuyoruz

Bu sene farklı bir heyecanımız var. Çünkü bu sene İnfina Yazılım‘da kurduğumuz bir ekiple “İhtiyaç Haritası” organizasyonunu desteklemek adına koşacağız.

İhtiyaç Haritası çok sevdiğimiz kişiler tarafından organize edilen bir sosyal sorumluluk projesi. Özünde ihtiyaçları imkanlar ile buluşturan bir hareket. Bu sene hem farkındalık yaratmak hem de sosyal sorumluluk adına katkıda bulunmak için formalarımızda “İhtiyaç Haritası” logosu yer alacak.

Elbette sadece bu kadar değil! Bu etkinliği Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği de destekliyor. Biz de bu sayede haberdar olduk ve desteklemeye karar verdik. Ben de parasal destek toplayabilmek için fonzip üzerinde açılan “İhtiyaç Haritası” yardım kampanyasına ben de katkıda bulunmak üzere bir alt kampanya açtım. Buraya yapılacak olan bağışlar doğrudan “İhtiyaç Haritası” hesabına gidiyor.

Bu yazıyı okuyan sizlerden bir ricam var. Az veya çok demeden bu kampanyaya yardım ederseniz bir çok ihtiyaç sahibini mutlu edebilirsiniz. Aşağıdaki linkten doğrudan yardım yapabilirsiniz.

Bağış yapmak için tıklayınız.

Herkese sonsuz teşekkürler.

Son olarak; bu sene formamızda çok sevdiğimiz ve şu an aramızda olmayan sevgili arkadaşımız Serkan Vayiç‘in de fotoğrafı olacak.

Serkan, aramızdan zamansız ayrılman bizi çok üzdü. Bu koşuda kalbimizde sen olacaksın. Seni unutmayacağız.