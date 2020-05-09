Bitcoin Yarılanması Nedir? Bitcoin Fiyatını Nasıl Etkiler?

Bitcoin yarılanması zaman zaman gündeme gelen ve sonra unutulan bir kavramdır. Bu yazımda sade ve anlaşılır şekilde “bitocin yarılanması nedir?” sorusunun cevabını bulabilirsiniz?

Bitcoin Yarılanması Nedir?

Bitcoin yarılanması, bitcoin enflasyonunu engellemek ve arz/talep dengesini yıllar içinde sağlayabilmek için Satoshi Nakamoto‘nun bitcoin madenciliği kurallarına eklediği bir kurala verilen isimdir.

Bitcoin Madenciliği Nedir?

Önce kısaca bitcoin madenciliğini hatırlatayım. Bitcoin ağına gönderilen işlemlerden (detay için: bitcoin nasıl alınır/satılır?) oluşan bir bloğu üretip en son bitcoin halkasına uyumlu hale getirmek için deneme-yanılmaya dayalı problemi ilk çözen kişi/ekip olmaya bitcoin madencliği denir. Bu problemi çözmenin ödülü olarak da belli bir miktar bitcoin sizin olur. Yeni bitcoin üretimi sadece bu yöntemle yapılabilir. İşin içinde deneme-yanılma olduğundan da benzetme olarak “madencilik” yakıştırması yapılmıştır.

Bitcoin Madencilik Ödülü Ne Kadardır?

Bitcoin protokolü (detaylar için: bitcoin nedir?) gereği üretilen her 210000 bloktan sonra verilen bitcoin ödül miktarı yarıya düşer. Bu ödül madenciliğin başladığı sırada 50 bitcoin olarak tanımlanmıştır. Günümüzde 210000 bloğun üreteimi yaklaşık 4 sene sürmektedir.

Bitcoin ödülü her 210000 blokta yarıya düşer. Bitcoin yarılanması

İlk yarılanma Kasım 2012 tarihinde oldu ve bitcoin ödülü 25 BTC ‘ye düştü.

tarihinde oldu ve bitcoin ödülü ‘ye düştü. İkinci yarılanma Temmuz 2016 tarihinde oldu ve bitcoin ödülü 1 2.5 BTC ‘ye düştü.

tarihinde oldu ve bitcoin ödülü 1 ‘ye düştü. Üçüncü yarılanma Mayıs 2020 tarihinde olacak ve bitcoin ödülü 6.25 BTC‘ye düşecek.

Bitcoin Ödülü Ne Zaman Sıfırlanacak?

Yukarıda ifade ettiğim mantıkla devam ettiği sürece madencilik için verilen ödül bitcoin tahminen 2140 senesinde sona erecek. Bu gerçekleştikten sonra madenciler artık sadece işlem ücretlerini gelir olarak alabilecekler. Ödül olacak bitcoin elde edemeyecekler.

Bu yapı sayesinde sonsuz bitcoin üretilmesi de engellenmiş ve bitcoinin kalıcı bir değer olması hedeflenmiştir. Örneğin dünyadaki altının tahmini bir miktarı olduğu için “değerli maden” olarak anılır ve bir maddi değeri vardır. Bitcoin tasarlanırken de bu örneğe benzer bir yapı kurulmuştur. Bu sebeple bitcoin dijital altın olarak da anılmaktadır.

Toplam Bitcoin Miktarı Ne Kadardır?

Bitcoin protokolü gereği maksimum 21 milyon adet Bitcoin üretilebilecektir. 2020 Mayıs’a kadar 18 milyon civarındaki bitcoin üretilmiştir. Kalan 3 milyon bitcoinin üretimi için 120 sene daha gerekiyor.

En faz üretilebilecek Bitcoin miktarı 21 milyon adettir. Maksimum Bitcoin Miktarı

Bitcoin Yarılanması Fiyatı Nasıl Etkiler?

Bugüne kadar olan yarılanmalarda genel olarak bitcoin yarılanması öncesinde bir fiyat artışı olmuş ve yarılanma sonrasında bir düşüş yaşanmış ve orta vadede öncesine göre daha yukarılara çıkmıştır.

Bu hareketin sebebi de şöyle açıklanabilir: Yarılanma sonrası arz azalacağı için öncesinde bitcoin talebi arttığından bir fiyat yükselişi olur. Büyük yatırımcılar da bu hareketi kullanarak yarılanma öncesinde yüksek satımlar yaparlar ve hemen ardından madencilerin gelirleri azaldığı için onlar dengeyi kurana kadar da bir düşüş yaşanır. Bu düşüşten hemen önce bu oyuncular toplu alım yaparlar (düşük maliyetten alış). Fakat düşük fiyat çok da uzun sürmez. Bir süre sonra bitcoin daha yukarılarda tutunur. Üretilen miktar azaldığı için de fiyatın yukarılarda tutunması beklenir.

Burada bir tavsiye vermediğimi ifade edeyim. Bunlar sadece benim gözlemlerimden oluşuyor. Benim fikrime göre hiç bir zaman net fiyat tahmini yapmak doğru değil. Çünkü bitcoin ne kadar merkezsiz bir yapı olsa da dünyaa olan olaylardan elbette etkilenir. Yaşan gelişmeler yukarıda söylediğim hareketleri tetikler.

Bu yazıda bitcoin yarılanması nedir? sorusunu detaylandırmaya çalıştım. Benim dileğim; bitcoinin stabil bir değere sahip olarak kriptopara alanında güvenle kullanılır hale gelmesidir.