Ekotürk TV’de Finans’ta Teknolojik Dönüşümü Konuştuk

Dünyada ve ülkemizde teknolojinin yıkıcı etkileri tüm sektörlerde kendini gösteriyor. Bir çok yeni meslek doğuyor. İş yapma şekilleri değişiyor. Herkes “veri” odaklı düşünmeye başladı. Bu konuları EkoTürk TV‘de Evren Bolgün ile Perspektif programında ele aldık.

Programda şu konuları konuştuk;

Inovasyon türleri,

türleri, Finans ve teknoloji kavramlarından üretilen “ fintek ” kavramı,

” kavramı, Büyüyen veri boyutları,

Finans sektöründe veri odaklı yeni ürünler,

yeni ürünler, Dijital Dönüşüm Ofisi,

Açık veri.

Bu arada; programda gösteremediğim iki adet görseli de paylaşmak istiyorum.

İnovasyon Türleri

Birincisi; teknoloji ve piyasa eksenin “inovasyon türleri“. Bizim en çok duyduğumuz “yıkıcı inovasyon”. Bu inovasyon iş yapma şekillerimizi değiştiren inovasyon türüdür. Yani mevcut bir ihtiyacı yepyeni bir teknoloji ile çözmek anlamına geliyor. Kredi kartı ödemelerimizi hiç kart olmadan yapabilmemiz buna bir örnek olabilir.

Inovasyon Türleri

Verinin Büyüme Hızı

İkincisi ise; günümüze kadar üretilen verinin nasıl bir hızla büyüdüğünü gösteriyor.

1 ZetaBayt = 1 Milyar TeraBayt

1 Terabayt yaklaşıl bir adet taşınabilir disk olarak düşünelim. 2012 yılına kadar üretilen tüm veriyi depolamak için şu an dünya nüfusu (7.7 milyar) kadar disk gerekir. 2019’da 40 ZB olan veri 2025 yılında 175 ZB olarak öngörülüyor. Verinin ne kadar hızlı büyüdüğüne bakın!

Bu verinin bu hızla artması teknolojinin sonucudur. Ayrıca üretilen bu veriden elde edilen içgörüler de hayatımıza yenilik olarak geri dönüyor.

Verinin Büyüme Hızı

Çok keyifli bir program oldu. Evren Bey‘e ve Ekotürk TV‘ye konukseverlikleri için teşekkür ederim.