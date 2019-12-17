İnternette Kredi Kartı Kullanırken Bilmeniz Gerekenler

Online alışverişlerde kredi kartı kullanımı hayatımızın bir parçası haline geldi. Teknoloji bize bu kolaylıkları sağlarken bunun yanında farlı bir yük getiriyor. İnternette Kredi kartı ile güvenli alışveriş için bazı temel bilgileri bilmemiz çok önemli. Bu yazımda basit bir dille kredi kartını internette kullanırken dikkat etmeniz gerekenleri sizler için derledim.

Kredi Kartlarının Çalınması

Geçtiğimiz hafta (Aralık 2019) çeşitli Türkiye’de kullanılan binlerce kredi kartının çalınmış olduğu haberi çıktı. Bu haber yalanlanmadı. Bankalararası Kart Merkezi haber ertesinde sitesinde bir basın duyurusu yayınladı. Bu haber de internette kredi kartı kullanımının önemini tekrar gündeme getirdi.

İnternetten Alışveriş

Gelişen teknolojiyle birlikte belki de en hızlı adapte olduğumuz değişim “online alışveriş” olabilir. Gelişen web teknolojileri, ödeme sitemlerinin de ayak uydurmasıyla şimdi yerimizden kalkmadan dünyanın veya ülkemizin herhangi bir yerinden kolayca sipariş verebiliyoruz. Bunu yapabilmemizin en önemli nedeni kredi kartlarımızı online kullanabilir hale gelmiş olmamız. Peki bu ne kadar güvenli?

İnternette Kredi Kartı Kullanmak Güvenli mi?

İnternete ortamında 100% güvenlik maalesef mümkün değil. Fakat bazı temel bilgilerle riski sıfıra yakın hale getirebilirsiniz. Unutmayın bir çok dolandırıcılık olayı küçük hatalardan fayda sağlanarak yapılıyor.

İnternette Kredi Kartı Kullanırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Kredi kartımızı internette güvenle kullanabilmek için bazı temel bilgileri öğrenmemiz gerekiyor. Bu başlıklara göz attıktan sonra daha güvenle hareket edebilirsiniz.

1. Tanınmamış Yerlerden Alışveriş Yapmayın

Kredi kartı güvenliği öncelikle alışveriş yaptığınız sitenin altyapısıyla başlar. İşini düzgün yapan bir online mağazayı kullanmazsanız neler olabileceğini bilemeyebilirsiniz. Örneğin; kredi kartı bilginizi güvenli saklamıyor olabilir, sunucu güvenliğine dikkat etmeyip bilgilerinizin çalışmasına neden olabilirler. Bu tür sıkıntıları yaşamamak için bildiğiniz duyduğunuz güven veren sitelerden alışveriş yapmayı tercih edin. Burada kesin bir yöntem yok ama dikkatli olun, gözünüz açık olsun.

2. Güvenli Anahtarı Olmayan Sitelerden Uzak Durun

Girdiğimiz web sayfalarında butona basınca girdiğimiz bilgiler bizim ekranımızdan sitenin sunucusuna aktarılır. Eğer bu site güvenli anahtar ile korunmuyorsa bu bilgilerin aktarımı sırasında arada bilginin çalınması mümkün olabilir.

Eğer sitede güvenli anahtar işareti varsa yani “SSL” kullanıyorsa bu konuda endişe etmenize gerek yok. Web sitesinin adresinin “https” ile başlaması buna işarettir ama yetmez. Adresin yanında bir “kilit” işareti çıkmalı ve bu işaretin üzerinde çizgi olmamalıdır. Bazen SSL sertifikaları geçerli olmadığında adres “https” ile başlasa bile veriler güvenle iletilemeyebilir. Aşağıda geçerli bir sertifikanın nasıl kontrol edileceğine dair bir örnek bulabilirsiniz:

Geçerli Sertifika Kontrolü Nasıl Yapılır?

3. Kredi Kartını Kaydet Seçeneğine Dikkat

Bir çok e-ticaret sitesi işleri kolaylaştırmak için kredi kartı bilgilerini saklamak ister. Bunun için alışverişin sonunda “kredi kartı bilgilerimi kaydet” seçeneği sunarlar. Buna tıklarsanız biz sonraki alışverişinizde kart bilgilerinizi tekrar girmenize gerek kalmaz. Bu büyük bir kolaylık ama gerekmiyorsa bunu kullanmayın. Güvendiğiniz ve sürekli alışveriş yaptığınız yaptığınız bir yer için kart bilgilerinizi saklamak mantıklı olabilir ama yine de iyi düşünün. Ayrıca sanal kart olmadıkça ben hiç bir koşulda bu kaydetme özelliğini önermem.

4. 3D Güvenlik Seçeneğini Kullanmak

Bazı alışveriş siteleri “3D Güvenlik” seçeneği sunar. Bu seçenek varsa bunu kullanın. Kartınızı ait olduğu bankaya göre size ya bir SMS gelir veya mobil uygulamanızdan bir şifre üretip girmeniz istenir. Bu sayede kart kullanımına bir aşama daha eklenerek internette güvenlik sağlanır. Alışveriş süresi 30 saniye uzar ama böylesi daha güvenli. Bankalar güvenmedikleri e-ticaret sitelerine bu seçeneği vermek istemezler.

5. Kartımızın Uyarı Ayarları

Bir çok banka kredi kartı kullanımı için seçenekler sunar. Bu tercihleri telefonla arayarak, e-şube veya mobil uygulamalardan değiştirmeniz mümkün. Örneğin; “belli bir miktarın üzerinde SMS yolla” gibi bir seçenek varsa mutlaka aktif hale getirin. “Kredi kartından nakit avans çekilmesi” gibi bir seçenek varsa ve lazım değilse mutlaka kapatın. Uyarılar işlem gerçekleştikten sonra yapılır ama bilginiz dışında bir işlem olursa hemen önlem alırsınız.

Bazı bankalar akıllı yapılarla bir harcamanın sizin tarafınızdan yapılmamış olması ihtimalini yüksek bularak kredi kartınızı otomatik olarak kapatabilirler. Bu da kart güvenliğini sağlamak için yapılmış faydalı özelliklerdendir.

6. En Önemli Kural: Sanal Kart Kullanın

Evet geldik en önemli maddeye. Artık bütün bankalar sanal kredi kartını destekliyor. Sanal kart nedir? Sanal kart fiziksel kartınıza ek olarak sadece dijital olarak üretilen bir karttır. Onun da 16 haneli numarası, son kullanma tarihi ve CVV’si vardır. Sanal kartın en önemli özelliği ise sizin içine belirlediğiniz miktar kadar limiti olması ve harcama sonrasında da bu limitin azalmasıdır.

Mutlaka sanal kart kullanın!

Örneğin kartınıza 1000 TL yükleyip 900 TL lik bir alışveriş yaparsanız limitinin 100 TL kalır. Bazı bankalar bu limite zaman da eklerler. Yani bu limiti 4 saat boyunca ver, sonra sıfıra düşür gibi.

Bir sanal kart çalınsa bile, içinde limit çok düşük veya sıfır olacağından para çekilmesi mümkün olmaz. Bu sebeple internette gerçek kartınızı kullanmak yerine mutlaka sanal kredi kartı kullanın!

Ayrıca limiti çok yüksek kartları online kullanmanızı da hiç önermem. Çünkü bankaların bazı sigortaları var ama karttan yüksek bir miktar çekilirse o sigorta kapsamı dışında kalabilir.

7. Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Ülkemizde kişisel verilerin toplanması ve kullanılmasına ilişkin yürütümde olan “Kişisel Verileri Koruma Kanunu” uyarınca sizin bilginizi toplayan her kurumun uymak zorunda olduğu bazı kurallar var. Bu kanun uyarınca web sitelerinde mutlaka “aydınlatma metni” bulunması gerekiyor. Alışveriş yapacağınız bir sitede KVKK‘ya ait bu metni buluyorsanız o siteye biraz daha güvenli yaklaşabilirsiniz. Kısa bir araştırma sonucunda; hepsiburada, n11 ve morhipo‘nun “aydınlatma metni” içerdiğini görebilirsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Bonus: Değerinden Çok Ucuz Ürünlerden Uzak Durun!

Son olarak bonus bir madde eklemek istedim. Bu madde kredi kartı güvenliği değil ama “online alışverişte güvenlik” kapsamında önemli. Eğer aradığınız bir ürünü yeni ve çok düşük fiyatla görürseniz oralardan uzak durun. Sahte veya bambaşka bir ürün çıkması muhtemeldir. Maalesef cep telefonu yerine kutudan salata çıkan bir çok mağdur duyduk.

Bitirirken

Gelişen teknolojiye uyum sağlamak geride kalmamak ve daha rahat bir hayat için vazgeçilmez bir ihtiyaç. Fakat uyum sağlarken mağdur durumuna düşmemek de bir o kadar önemli. Yukarıda bahsettiğim uyarılara dikkat ederseniz kredi kartınızın güvenliğini önemli ölçüde artırırsınız. Güvenli alışverişler!