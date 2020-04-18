Salgın Günlerinde Andrea Bocelli

Ülkemizde ilk Covid-19 vakası Mart 2020‘nin başlarında çıktı. O günlerden bugünlere yaklaşık 1.5 aydır evden çalışıyoruz. Herkesin bu şansı da yok ben olanlardanım. Virüsten korunma için bu bir şans. Fakat sürekli evde olmanın da psikolojik zorlukları oluyor.

İçinde bulunduğumuz koşullara hep uyum sağlamak zorundayız. Yoksa mutlu olmak çok zor. Bu nahoş günlerde mutlaka bir uğraş ve kafayı meşgul edecek birşeyler bulmak gerekiyor.

Örneğin uzun süredir ertelediğiniz bir hobiyi gündeme getirebilirsiniz. Uzun süredir ertelediğiniz evraktı, kitaplardı vs düzenlemelerini yapmak da mümkün. Hatta aylardır evde tamir bekleyen şeyler de cabası.

Ayrıca bir çok sanat eseri, tiyatro vb. youtube üzerinden ücretsiz sunulmaya başlandı. Evde olmaktan dolayı internette üretilen içerik sayısı da inanılmaz arttı. Bir çok ünlü kişi akşam saatlerinde instagram’dan canlı yayın yapıyor mesela. Mutlaka size göre bir şeyler vardır.

Geçen hafta sonu internette gezinirken bir canlı yayın duyurusuna denk geldim. Onu paylaşmak istiyorum. Andrea Bocelli, 12 Nisan 2020’de Milano’nun meşhur Duomo Meydanı’nda bulanan Duomo Katedrali’nde çok güzel bir kısa konser verdi. Sıkıntılı günlerde “bir umut” olmak teması taşıyan konser yaklaşık 25 dakika sürdü.

Konsere drone’larla çekilmiş Madrid, Bergamo, Prescia, Paris, Londra ve New York‘tan görüntüler de yer aldı. Sokaklar bomboştu ve çok enteresan hissettirdi bana.

Konserin sonuna doğru Bocelli, katedralden çıkarak meydana geldi ve orada da bir eser seslendirerek konserini bitirdi. Müzik açısından çok güzel duygular hissetirdi bana. İyi ki denk gelmişim ve dinlemişim. Eğer siz de dinlemek isterseniz aşağıda linkini bulabilirsiniz.