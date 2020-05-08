Turan Sert’ten “Sorularla Blockchain” E-Kitabı

Blockzincir oldukça merak edilen ve sürekli haberlerini duyduğumuz bir teknoloji. Özet bir bilgilendirme arıyorsanız “Blokzincir Teknolojisi Nedir? Nasıl Çalışır?” yazıma göz atabilirsiniz. Bunun yanında daha detaylı bir araştırma yapıyordanız size sevgili Turan Sert‘ten Sorularla Blockchain kitabını öneririm. Üstelik ücretsiz!

Turan Sert, benim de yazılarını yakından takip ettiğim ve çok çıkardığı işleri beğendiğim bir kişi. Kendisi blokzincir üzerine çalışmaya başladıktan sonra medium.com’da çok faydalı yazılar yayınlamaya başladı. Bir süre sonra da Soner Canko Bey’in de katkılarıyla bu çalışmalarını bir e-kitap olarak çıkarmaya karar verdi.

Sorularla Blockchain – E-Kitap

“Sorularla Blockchain” kitabı BKM tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır. E-kitabı ücretsiz indirmek için bu linke tıklayabilirsiniz:

Bu kitap adından da anlaşılacağı üzere sorulan sorulara cevap verecek bir formatta yazılmış. Böylelikle kitabı bir referans kitabı olarak da kullanmak mümkün. Tek seferde tüm içeriği okumanın yanında gerektiğinde kavramları anlamak için kısmi okumalar da yapabilirsiniz. Ayrıca kitabın dili de oldukça esprili ve anlaşılır. Mümkün olduğunca “türkçe” kelimeler kullanılması da ayrıca değerli kılıyor bence. Kitaptan aldığım bazı enteresan sorular şöyle:

Blockchain çevremizi korumamıza yardımcı olabilir mi?

Blockchain’i sosyal fayda için kullanabilir miyiz?

Her güzelin bir kusuru olur, peki Blockchain’in kusurları ne(ler)?

Girişimler yeni teknolojiler aracılığıyla nasıl demokratikleşiyor?

Satoshi Nakamoto’nun asıl başarısı ne idi?

Bu ve benzeri cevaplar için kitabı yukarıda verdiğim linkten indirebilirsiniz. Ayrıca Turan Bey bu kitabı hakkında çok güzel bir sohbet yayını yaptı. Bu yayını da buradan izleyebilirsiniz:

Turan Sert – Sorularla Blockchain

Blokzincir Tarihindeki Önemli Kişiler ve Olaylar Yazılarımdan Öneriler

Teşekkür

Blockzincir ile ilgili türkçe yazılmış kaynak bulmak çok değerli. Burada Turan Sert’e ve emeği geçen diğer kişilere teşekkür ederim.